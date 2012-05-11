LG'nin yeni telefonu 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 13MP kamera ile geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III'ü duyurmasının ardından memleketlisi LG'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu idi. Resmi duyurusu Galaxy S III'ün hemen ardından yapılan Optimus LTE2 modeli 2GB RAM kapasitesi ile dikkat çekerken, ortaya çıkan son bilgiler LG'nin daha yüksek konfigürasyona sahip model hazırlandığına işaret ediyor.

LG'nin üst seviye telefon segmentinde bayrak taşıyıcı model olabileceği konuşulan LS970, 4,67-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyor.

Qualcomm'un Krait tasarımını temel alan dört çekirdekli Snapdragon APQ8064 işlemcisinden güç alan telefonda grafik birimi olaraksa Qualcomm'a göre konsol seviyesinde görüntü kalitesi sunan Adreno 320 GPU'su eşlik ediyor. Android işletim sistemini kullanan ve LTE uyumlu olan telefonun 2100 mAh kapasiteli pil ile geleceği ve üzerinde 13MP çözünürlüğünde kamera olacak.

LG LS970'in diğer detayları hakkında şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor.