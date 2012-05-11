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LG'nin yeni telefonu 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 13MP kamera ile geliyor

7 yıl
45,6b
1
67
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III'ü duyurmasının ardından memleketlisi LG'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu idi. Resmi duyurusu Galaxy S III'ün hemen ardından yapılan Optimus LTE2 modeli 2GB RAM kapasitesi ile dikkat çekerken, ortaya çıkan son bilgiler LG'nin daha yüksek konfigürasyona sahip model hazırlandığına işaret ediyor.
LG'nin üst seviye telefon segmentinde bayrak taşıyıcı model olabileceği konuşulan LS970, 4,67-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyor.
 Qualcomm'un Krait tasarımını temel alan dört çekirdekli Snapdragon APQ8064 işlemcisinden güç alan telefonda grafik birimi olaraksa Qualcomm'a göre konsol seviyesinde görüntü kalitesi sunan Adreno 320 GPU'su eşlik ediyor. Android işletim sistemini kullanan ve LTE uyumlu olan telefonun 2100 mAh kapasiteli pil ile geleceği ve üzerinde 13MP çözünürlüğünde kamera olacak. 
LG LS970'in diğer detayları hakkında şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor. 

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Grkm27
Ben bunu S3 e tercih ederim sahsen. Ekran lcd mi amoled mi acaba? İslemciler kac mhz de clocklanmis?

madem bunları bılmıyorsun neye göre s3 e tercih ederim diyorsun?
Grkm27Ben bunu S3 e tercih ederim sahsen. Ekran lcd mi amoled mi acaba? İslemciler kac mhz de clocklanmis?madem bunları bılmıyorsun n...
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Lepanto 7 yıl
Batarya gene 2100 mAh, adam gibi batarya koysalar direk önde olacaklar bir adım ama hala ram yükseltme peşindeler. Öte yandan çift çekirdekli Krait işlemci bile performans konusunda harikalar yaratırken dört çekirdeklisi Adreno 320 ile uçurur. Galaxy S3'ün liderliği uzun sürmeyecek gibi gözüküyor.
Batarya gene 2100 mAh, adam gibi batarya koysalar direk önde olacaklar bir adım ama hala ram yükseltme peşindeler. Öte yandan çift çekirdekli Krait işlemci bil...
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EXcom_Zkko 7 yıl
Şuan bu yazıyı, çift çekirdekli işlemci ve 2GB ram'e sahip bir bilgisayardan yazıyorum.
Söylemek istediklerim bu kadar.
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DH Misafiri 6 yıl
Yazilim bos verin kalite var 2.3.5 surumde bile elcinin yazilim acigi bukunmuyor 4.4 yazilimlar telde huziri yer kapliyor gecin bu yazilim sacmalini onemli ama takintu yapacak kadar onem arz etmiyor lg varsa bende varim ucuza kalite var ..
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blackcurse 7 yıl
Bosuna heveslenmeyin bu telefon Türkiye ye gelmez.
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marseltalon 7 yıl blackcurse
blackcurse

Bosuna heveslenmeyin bu telefon Türkiye ye gelmez.

Türkiye'ye gelmesinden ziyade bu telefon çıkar mı acaba???
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RAN7843 7 yıl
Evet bencede bu telefon bu yılın telefonu değil yeni yılın telefonu 2013 yılı ittibariyle gerçek performanslı cep telefonları akıllı olanlar falan filan akılı olmasıda önemli hadi bakalım 2013 yılı bize ne getirecek android 5.0 lı telefonlar bide olacakkkkk yaz aylarında hareketlılık sürecekkkkkk
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RAN7843 7 yıl
TEKNOLOJİ NEREYE DOĞRU GİDİYOR ;telefonlar bu sevyeye geleceğini kim tahmin edebilirdi...
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furkant1 7 yıl
inanç_turasay
S III 2300 liradan satışa sunulduysa bu telefon 3000e kadar gider.

LG ülkemizde telefon segmentinde fazla tutulan, adı geçen bir firma olmadığı için fiyatları ülkemizde çabuk düşüyor.
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_ToxiCity_ 7 yıl
LG nin bu umursamaz yazılım desteği olduğu sürece bir daha LG almam..
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mooderator 7 yıl
3gs performansı versin alırım
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-Pisagor- 7 yıl
S III 2300 liradan satışa sunulduysa bu telefon 3000'e kadar gider.
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SkyLord4u 7 yıl
Güney Kore malı olsunda ne olursa olsun.Adamların ürettiği her ürün iyi!.Samsung S3 ve LG'nin bu telefonu yine piyasayı kasıp kavurur.
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cssbaycelebi 7 yıl SkyLord4u
SkyLord4u

Güney Kore malı olsunda ne olursa olsun.Adamların ürettiği her ürün iyi!.Samsung S3 ve LG'nin bu telefonu yine piyasayı kasıp kavurur.

hocam bu kia sportage nasıl araç almayı düşünüyorumda, sonuçta oda kore malı.
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FİRUKO 7 yıl
Bunların adına telefon demesinler , tablet telefon desinler dah doğru olur diye düşünüyorum. Dizüstü bilgisayarımı telefona dönüştürecek program arıyorum fakat zili çaldığında kulağıma nasıl götüreceğim diye düşünüyorum.Tabi benimkisi latife. :)) Sanırım zincirin son halkası akıllı telefonlarla tamamlanacak.
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esqhia 7 yıl
Telefonun kasasını beğenmeyenler var ya şaka gibi :) Gerçi bunlara şükretmek lazım, qualcomm ve TI OMAP gibi firmaların, geliştirici cihazlarını beğenmeyip, alınmaz diyenlerin olduğu insanlarla yaşıyoruz :) Fazla tepki vermemek lazım.Evet tasarım olmamış diyim bari :)
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xLmNt13 7 yıl
lg alınır alınmasına da yazılım konusunda malesef çok kötü bir ünü var
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Jacobıan 7 yıl
LG coştu
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