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LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

Renault çatısı altında faaliyet gösteren Dacia, Türkiye'deki ürün gamını LPG'li versiyonlarla genişletti. LPG'li Dacia Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy modellerinin fiyatları haberimizde:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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58
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları
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Yakıt fiyatlarının hayli yüksek seyrettiği Türkiye’de LPG’li otomobillerin pazar payı oldukça büyük. Bunun bilinciyle hareket eden Dacia, Türkiye’deki ürün gamına LPG’li versiyonlar eklediğini duyurdu. ECO-G olarak adlandırılan versiyonlar, markanın Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy modelleri ile satışa sunuldu.

Dacia’nın Türkiye’de satışa sunduğu ECO-G serisi; Logan MCV ve Lodgy modellerinin Ambiance versiyonunda, Duster’ın Prestige versiyonunda, Sandero’nun da Stepway versiyonunda karşımıza çıkıyor. ECO-G serisinin benzinli ve dizel araçlara göre daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirten Dacia, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti sunduğunu ifade ediyor.

Dacia’dan verilen bilgiye göre, LPG’li Logan MCV 88 bin 900 TL, Sandero 91 bin 900 TL, Lodgy 101 bin 900 TL, Duster ise 108 bin 900 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Fabrika üretimli olan ECO-G serisi Dacia'larda yer alan LPG sisteminin ise LandiRenzo tarafından üretildiği ve Renault MAİS garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunulduğu açıklandı.

Dacia'ya göre Eco-G'nin özellikleri şöyle: 

  • Eco-G serisi araçlarda motorlar LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilmiştir. Bu sayede uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlanmıştır.
  • Eco-G versiyonlar benzin ve dizel versiyonlara göre daha çevrecidir.
  • Eco-G teknolojisine sahip bir aracın toplam kullanım maliyeti aynı modelin benzinli versiyonuna göre ortalama %30-35* daha düşüktür.
  • Eco-G serisi araçların, benzinlilere göre 100 km kullanım maliyeti yaklaşık 10-15 TL* daha düşüktür.
  • Eco-G teknolojili araçlar orijinal fabrika üretimli oldukları için satış öncesi kontrol ve muayeneye gerek yoktur.
  • Eco-G serisi araçların bakım periyodları, benzinli ve dizel araçlar ile aynıdır. Müşteri ayrıca LPG bakımı için servise gitmek zorunda değildir.
  • Eco-G serisi araçların LPG yakıt tankları, diğer yakıt tanklarının 6 katı kalınlığında yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş olup ileri seviye güvenlik ekipmanları ile donatılmıştır ve stepne yuvasında yer aldığı için bagaj hacminde kayıp yaşanmamaktadır.
  • Eco-G teknolojisinde, en iyi ve güvenilir LPG markalarından biri olan LandiRenzo LPG kiti kullanılmaktadır.
  • Eco-G teknolojili araçlarda LPG sistemi tamamen Renault MAİS garantisi altındadır.

LPG'li Dacia modellerinin fiyatları şu şekilde:

Sandero Stepway Turbo 90 bg ECO-G91.900 TL
Logan MCV Ambiance Turbo 90 bg ECO- G88.900 TL
Lodgy Ambiance Sce 110 bg ECO- G - 5 Koltuklu101.900 TL
Lodgy Ambiance Sce 110 bg ECO- G - 7 Koltuklu103.900 TL
Duster Prestige Sce 115bg ECO- G 4x2108.900 TL

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XrebeLLiousX 1 hf. en beğenilen
Bu 75 yıl ev almak için çalışıyorum. Sonra bir 50 yıl buna, yani duster'a vereceğim galiba. Şimdiden çok heyecanlandım ama kararsız sayılabilirim.
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ceo-tr 1 hf.
Türkiyede asgari ücret 2000 tl. küfür etmeden başka kelime yazamadım.
1 Yanıt Yanıtla +59
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ahmetkep 1 hf.
90 - 100 k para vercem, lpg li dacia alıcam olaya bak
2 Yanıt Yanıtla +48
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DH Misafiri 1 gün
Dalgamı geçiyorsunuz ?Kardeşim burası Avustralya değil Türkiye ,pardon suriye mi demeliydim.Yürü git lan.
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Carsever 4 gün
LPGli satisa sunuldu
150 hplik özel seri satisa sunuldu ama Tüm Avrupada otomatik versiyonun üretimi bitirildi.
Otomatik olmadiktan sonra herhangi bir arac 100 kusurlu fiyatlara zor alici bulur [>:]
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Seyrim 1 hf.
Bu ne arkadaş.. Bu fiyata Dacia.. Küçümseme değil, ülkemizin makus hali dert yandığım..
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proanl 1 hf. yeni yorumcu
bizim gibi ulkelere lpglı modeller sart. Lodgy duster zaten buyuk nımet bir de dizel dokker var tabı. Diğer arabaları çöp
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Teftis1453 1 hf.
dacia marka bir aracı insanların alma sebebi dci motor. lpg li dacia yi kim ne yapsın. çok mantıklı gelmedi bana. Sirketler tr pazarina uygun araba getirmeye çalışıyorlar. günümüz ekonomik gerçeği de bu. Alım gücü daha yüksek olsa bu tür araçlar getirmezler. Markalarda suç bulamıyorum.
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Fiat S.p.A. 1 hf. Teftis1453
Niye dacia'nın benzinli motorları kötü'mü?
Fabrika çıkışlı LPG sonuçta bence iyi
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Askaparta 1 hf.
Tüpü elektriği, mazotu benzini, bekleriz fiyatların inmesini.
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b@d0 1 hf. MHEC
Egea Corolla ile duster bir mi hocam ? Ben dusteri dağ bayır sürüyorum keçi gibi çıkmadığı yer yok. Aynı şeyi egea ve corollayla yapma imkanım yok. Yaparsan masraf çıkarır masraf çıkarırsa zaten bir avantajı kalmaz.
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MHEC 1 hf. b@d0
Duster ı katmamıştım hocam. 2. El 20 bin km de 110 bine navara satılıyor. Duster a o kadar parayı gömmem açıkçası.
Edit: duster kötü anlamında söylemiyorum tabi ki ama daha mantıklı seçenekler de var.
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sssemih24 1 hf.
Dacia'lar ilk çıktığında 35 bin gibi fiyatlara satılıyordu şimdi liste fiyatları 100 bini geçmiş.
Ekonomi eyiye gidiyeah.
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TheStarBox 1 hf. sssemih24
bil elamet geliyeeahh!
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sarge61 1 hf. sssemih24
Dış güçler ve muhalefet ülkemizi ne hale getirdi!
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the_cantan 1 hf. sssemih24
28k idi benim hatirladigim reklami kocakoca bu fiyatda yaziyordu.
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cormen 1 hf.
Honca Civic ECO'daki gibi araca entegre bir sistem mi yoksa diğer LPG kitleri gibi mi?
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hakim bey 1 hf.
Otomatikse Duster fiyatı iyi bile arkadaşlar alışın bu fiyatlara.
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