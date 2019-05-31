LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

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Yakıt fiyatlarının hayli yüksek seyrettiği Türkiye’de LPG’li otomobillerin pazar payı oldukça büyük. Bunun bilinciyle hareket eden Dacia, Türkiye’deki ürün gamına LPG’li versiyonlar eklediğini duyurdu. ECO-G olarak adlandırılan versiyonlar, markanın Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy modelleri ile satışa sunuldu.

Dacia’nın Türkiye’de satışa sunduğu ECO-G serisi; Logan MCV ve Lodgy modellerinin Ambiance versiyonunda, Duster’ın Prestige versiyonunda, Sandero’nun da Stepway versiyonunda karşımıza çıkıyor. ECO-G serisinin benzinli ve dizel araçlara göre daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirten Dacia, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti sunduğunu ifade ediyor.

Dacia’dan verilen bilgiye göre, LPG’li Logan MCV 88 bin 900 TL, Sandero 91 bin 900 TL, Lodgy 101 bin 900 TL, Duster ise 108 bin 900 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Fabrika üretimli olan ECO-G serisi Dacia'larda yer alan LPG sisteminin ise LandiRenzo tarafından üretildiği ve Renault MAİS garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunulduğu açıklandı.

Dacia'ya göre Eco-G'nin özellikleri şöyle:

Eco-G serisi araçlarda motorlar LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilmiştir. Bu sayede uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlanmıştır.

Eco-G versiyonlar benzin ve dizel versiyonlara göre daha çevrecidir.

Eco-G teknolojisine sahip bir aracın toplam kullanım maliyeti aynı modelin benzinli versiyonuna göre ortalama %30-35* daha düşüktür.

Eco-G serisi araçların, benzinlilere göre 100 km kullanım maliyeti yaklaşık 10-15 TL* daha düşüktür.

Eco-G teknolojili araçlar orijinal fabrika üretimli oldukları için satış öncesi kontrol ve muayeneye gerek yoktur.

Eco-G serisi araçların bakım periyodları, benzinli ve dizel araçlar ile aynıdır. Müşteri ayrıca LPG bakımı için servise gitmek zorunda değildir.

Eco-G serisi araçların LPG yakıt tankları, diğer yakıt tanklarının 6 katı kalınlığında yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş olup ileri seviye güvenlik ekipmanları ile donatılmıştır ve stepne yuvasında yer aldığı için bagaj hacminde kayıp yaşanmamaktadır.

Eco-G teknolojisinde, en iyi ve güvenilir LPG markalarından biri olan LandiRenzo LPG kiti kullanılmaktadır.

Eco-G teknolojili araçlarda LPG sistemi tamamen Renault MAİS garantisi altındadır.

LPG'li Dacia modellerinin fiyatları şu şekilde:

Sandero Stepway Turbo 90 bg ECO-G 91.900 TL Logan MCV Ambiance Turbo 90 bg ECO- G 88.900 TL Lodgy Ambiance Sce 110 bg ECO- G - 5 Koltuklu 101.900 TL Lodgy Ambiance Sce 110 bg ECO- G - 7 Koltuklu 103.900 TL Duster Prestige Sce 115bg ECO- G 4x2 108.900 TL