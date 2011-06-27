LaCie'den şık tasarımlı harici sabit disk ailesi: Porsche Design P9220

Geliştirdiği harici depolama çözümleriyle gayet yakından tanıdığımız LaCie firması, 500 GB ve 1 TB kapasite sunan Porsche Design serisi harici sabit disklerini duyurdu: P9220.

Gelecekte 750 GB seçeneğinin de sunulacağı belirtilen P9220 ailesinde, çizilmeye karşı dayanıklı alüminyum kullanılmış. Kullanılan alüminyumun %100 geri dönüşümlü olduğu ifade ediliyor. 1 TB'lık modelin 120 saat HD video, 1200 saat standart çözünürlükte video, 260.000 MP3 veya 300.000 fotoğraf için yeterli kapasite sunduğu belirtilmekte.

Porsche Design P9220 ailesi USB 3.0 bağlantısına destek veriyor. USB 3.0 bağlantısı da teoride 5 Gb/sn hıza kadar veri aktarımına olanak tanıyor. 500 GB'lık modelin satış fiyatının 105$ olduğu söyleniyor. 750 GB ve 1 TB'lık modelle ilgili açıklama ise yapılmadı.







