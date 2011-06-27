Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie'den şık tasarımlı harici sabit disk ailesi: Porsche Design P9220

7 yıl
9,4b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geliştirdiği harici depolama çözümleriyle gayet yakından tanıdığımız LaCie firması, 500 GB ve 1 TB kapasite sunan Porsche Design serisi harici sabit disklerini duyurdu: P9220.
Gelecekte 750 GB seçeneğinin de sunulacağı belirtilen P9220 ailesinde, çizilmeye karşı dayanıklı alüminyum kullanılmış. Kullanılan alüminyumun %100 geri dönüşümlü olduğu ifade ediliyor. 1 TB'lık modelin 120 saat HD video, 1200 saat standart çözünürlükte video, 260.000 MP3 veya 300.000 fotoğraf için yeterli kapasite sunduğu belirtilmekte.
Porsche Design P9220 ailesi USB 3.0 bağlantısına destek veriyor. USB 3.0 bağlantısı da teoride 5 Gb/sn hıza kadar veri aktarımına olanak tanıyor. 500 GB'lık modelin satış fiyatının 105$ olduğu söyleniyor. 750 GB ve 1 TB'lık modelle ilgili açıklama ise yapılmadı.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Odyofilci 7 yıl
Porsche Design ın diğer ürünlerine bakarsanız , neden "porşeye" benzemediğini anlarsınız , belkide anlamassınız :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
ismi ile kendisi çelişen bi ürün.ayrıca hangi üreticinin diskini kullandıklarıda merak konusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Doğrusunu söylemek gerekirse Porsche'nin tasarımları ile hiç bağdaştıramadım.Üzerinde Porsche Design yazmasa büyük ihtimal kimse benzetemez Porsche'ye,bu haliyle de benzememiş o ayrı konu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Almora_07 7 yıl
evet başarılı bir harici disk usb 3.0 hızlı algılama 2.5'' sanırım disk
kısaca TEBRİKLER..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
kaliteli duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
sabit disk 2.5" mi yoksa 3.5" mi anlayamadım ama çok şık bir tasarım yapmışlar gerçekten.. harici bir disk alacak olsaydım düşünürdüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Bekleyiş sona erdi; AMD'nin yeni nesil Fusion-A işlemcilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim