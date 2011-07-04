Lamborghini Aventador'un taslak çizimlerinden yola çıkana kadar olan üretim videosu yayınlandı

Lamborghini hem tasarım hem de performansıyla heyecan yaratan yeni nesil süper-spor yol otomobili Aventador için üç dakikalık özel bir video yayınladı. Taslak çizimlerinden CAD çalışmalarına ve aracın üretimine kadar Aventador'un hızlandırılmış öyküsünü anlatan video, özellikle yüksek performanslı otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.





Lamborghini Aventador, karbon monokok gövdesi ve üretiminde kullanılan yeni teknikler ile firmanın gelecekte çıkartacağı yeni modeller için ipuçları taşıyor ve tasarım olarak Reventon ile birlikte İtalyan firmanın son dönemdeki agresif bakış açısını yansıtıyor.









