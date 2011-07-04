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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lamborghini Aventador'un taslak çizimlerinden yola çıkana kadar olan üretim videosu yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,4b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lamborghini hem tasarım hem de performansıyla heyecan yaratan yeni nesil süper-spor yol otomobili Aventador için üç dakikalık özel bir video yayınladı. Taslak çizimlerinden CAD çalışmalarına ve aracın üretimine kadar Aventador'un hızlandırılmış öyküsünü anlatan video, özellikle yüksek performanslı otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Lamborghini Aventador, karbon monokok gövdesi ve üretiminde kullanılan yeni teknikler ile firmanın gelecekte çıkartacağı yeni modeller için ipuçları taşıyor ve tasarım olarak Reventon ile birlikte İtalyan firmanın son dönemdeki agresif bakış açısını yansıtıyor.




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nofearozi 8 yıl
katılıyorum gallardo+revention=aventedor
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llUlisisll 8 yıl
Süper Makine ya!!
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séquestre 8 yıl
Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış..
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Mimar SaNAN 8 yıl
bunların üretildiği ortamda çalışmak isterdim
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DH Misafiri 8 yıl
Lamborghini, wolkswagen grubuna ait.
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Wolkswagen Lamborghini`nin işine karışmaz yani yine İtalyan malı oluyor
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Glitz 8 yıl
eresist
italyan değilmi ?


Lamborghini, wolkswagen grubuna ait.
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eresist 8 yıl
italyan değilmi ?
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abdulmusavvir 8 yıl
Lamborghini gördüğümde artık aklıma Etox geliyor, eskiden de Porche gördüğümde stc16 gelirdi, anlayan anladı, asıl aşk budur, gerisi yalan.
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Guest 8 yıl
4 Aydır duvar kağıdım oluyor kendisi. (anca orda görürüm zaten:-( ) buna rağmen her görüşümde bir garip oluyorum. aşk bu olsa gerek
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electrostatic 8 yıl
alman yapıyor diycem yine birileri kaşımaya çalışacak bu italyan felan diyecek.
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poweredbyofk 8 yıl
gerçekten insanı heyecanlandırıyor
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furkan6423 8 yıl
her ne kadar BMW hastasi olsam da bu arabaya da saygim sonsuz gercekten cok agresif bi arac tasarlanmis ;)
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