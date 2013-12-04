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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarımına uygun bir ortamda tanıtıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,7b
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45
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarımına uygun bir ortamda tanıtıldı
İlk bilgileri ve görselleri Ekim ayı içerisinde ortaya çıkan Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarıma uygun bir ortamda resmen tanıtıldı.
Firmanın sene başında tanıttığı 4.3 milyon dolarlık Veneno isimli süper otomobilinin üstü açık versiyonunu olarak karışımıza çıkan Lamborghini Veneno Roadster, üst düzey performans için keskin hatlara sahip gövdesi içerisinde 750 beygir gücünde 6.5 litre V12 motor ve yedi vitesli "ISR" şanzıman barındırıyor. Oldukça hafif karbon fiber parçaları ile 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen Veneno Roadster, 355 km/s maksimum hızıyla da sınırları sonuna kadar zorlayabiliyor. 5.3 milyon dolar bir fiyat etiketine sahip olacağı ve üretimine 2014 yılı içerisinde başlanacağı belirtilen Veneno Roadster, ilk tanıtımını da İtalya ordusunun Abu Dhabi'de bulunan uçak gemisi "Cavour Nave" üzerinde gerçekleştirmiş durumda. Tasarımsal olarak uçaklar ile yarışan süper otomobil, Lamborghini başkanı ve CEO'su Stephan Winkelmann'ın da dediği gibi dünyanın en özel otomobili olarak herkesin hayallerini süslüyor.
Tanıtım sırasında çekilen kısa videoyu aşağıda izleyerek bu büyülü ana uzaktan da olsa tanıklık edebilirsiniz.
 
Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarımına uygun bir ortamda tanıtıldı
Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarımına uygun bir ortamda tanıtıldı

http://www.lamborghini.com/en/company/news/details/1/1/1/lamborghini-world-premiere-of-veneno-roadster/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nokia Specialist 5 yıl
Siz buna "veneno" demişsiniz ama bu bildiğin Lamborghini: Battlefield 4 Edition
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saveyourself 5 yıl en beğenilen
Zenginin malı züğürdün çenesi misali..
9 tane zengin arap alır koleksiyonuna ekler artık
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kımyasal 5 yıl
Zenginin parasınıda bir şekilde yemek gerekiyor.Çıkar her sene ara modeller geçir gitsin.Gerçi kızacaksınız ama sadece zenginde değil,fakir adamda zengin havasında.Telefon sektörüne bakalım,her sene gereksiz ve işe yaramıyacak özellikler ile süsüleyip tüketiciye kakalamak,lambonun fakire uyarlanmış versiyonu.
Zenginin parasınıda bir şekilde yemek gerekiyor.Çıkar her sene ara modeller geçir gitsin.Gerçi kızacaksınız ama sadece zenginde değil,fakir adamda zengin havası...
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1 Avatar
MORTALDANCE 5 yıl
Ucak tasarımıyla yarısır anca tabıı su tasarıma bak sadece led ı hosuma gıttı :)
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OverClocK1ng 5 yıl
Yer uçağı...
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k2fg9 5 yıl
Bu arabanın bu kadar iğrenç olmasının iki ana sebebi var;

1- Ferrariye benzer tasarım yaptırmaya çalışan lanet olası VW

2- Ferrari renginin kullanılmasını isteyen adı batasıca VW

Sonra neden vw den nefret ediyorsun diyorsunuz...

Allahın almanı gitsin vida üretsin, ne anlar spor otomobilden yahu ?!
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mert107 5 yıl
kullanilmis olana iyi bir pazarlik atmak lazim....
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cübbeli gandalf 5 yıl
biz bunu oyunlarda bile alamayız
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oyuncu11790 5 yıl
Tasarım olarak gerçekten tuhaf , en azından firmanın ürettiği diğer arabalara nazaran daha kötü duruyor ...
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Kaplan261 5 yıl
Lamborgini uzay gemisi yapmis.
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blackzeros 5 yıl
şunu üretip sataydılar bunun yerine bence.

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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarımı çok aabartmışlar arkası berbat
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dschannel 5 yıl
gereksiz
4.3 milyon dolarlık nesi var acaba
kapitalist düzenin köpeği alır bunu ancak
illa hız yapmak istiyorsan ,sportif bir sürüş istiyorsan
120 bin tl ye 2.el 2002 model ferrariler var neyine yetmiyor
olmadı 2.el 70 bin e 2002 porsche boxster s alırım neyine yetmiyor
o kadar para israftır
gereksizdir
bir uçak parasını bir arabaya veren adam maldır gerizekalıdır
israf günahtır
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quadream 5 yıl
şöyle bir güzellik varken bu araba berbat olmuş...

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farukclkk 5 yıl
Adamlar yapıyor diyecek başka bir şey yok.
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senersongur 5 yıl
200.000 TL eder bence.
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Umutcan 5 yıl
Bunun yerine gm discovery alırsın, gereksiz pahalı...
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Mobius 1 5 yıl senersongur
senersongur

200.000 TL eder bence.

Bu 200.000 ediyorsa Focus,Octavia,Jetta alanlara üstüne para vermeleri lazım
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