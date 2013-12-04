Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarımına uygun bir ortamda tanıtıldı

İlk bilgileri ve görselleri Ekim ayı içerisinde ortaya çıkan Lamborghini'nin 9 adet üretilecek süper otomobili Veneno Roadster, tasarıma uygun bir ortamda resmen tanıtıldı.

Firmanın sene başında tanıttığı 4.3 milyon dolarlık Veneno isimli süper otomobilinin üstü açık versiyonunu olarak karışımıza çıkan Lamborghini Veneno Roadster, üst düzey performans için keskin hatlara sahip gövdesi içerisinde 750 beygir gücünde 6.5 litre V12 motor ve yedi vitesli "ISR" şanzıman barındırıyor. Oldukça hafif karbon fiber parçaları ile 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen Veneno Roadster, 355 km/s maksimum hızıyla da sınırları sonuna kadar zorlayabiliyor. 5.3 milyon dolar bir fiyat etiketine sahip olacağı ve üretimine 2014 yılı içerisinde başlanacağı belirtilen Veneno Roadster, ilk tanıtımını da İtalya ordusunun Abu Dhabi'de bulunan uçak gemisi "Cavour Nave" üzerinde gerçekleştirmiş durumda. Tasarımsal olarak uçaklar ile yarışan süper otomobil, Lamborghini başkanı ve CEO'su Stephan Winkelmann'ın da dediği gibi dünyanın en özel otomobili olarak herkesin hayallerini süslüyor.

Tanıtım sırasında çekilen kısa videoyu aşağıda izleyerek bu büyülü ana uzaktan da olsa tanıklık edebilirsiniz.