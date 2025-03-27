Waymo’nun robot taksileri ABD’nin başkentinde 2026’da göreve başlıyor

Waymo, Washington’da göreve hazırlanıyor
Washington DC’de otonom araç testleri şu anda yalnızca bir insan sürücünün direksiyon başında olması koşuluyla yapılabiliyor. Bu durum, tam otonom araçların şehirde hizmet vermesini engelliyor. DDOT’un açıklaması, robotaksilerin DC yollarında faaliyet gösterebilmesi için yasal değişikliklerin gerektiğini ortaya koyarken Waymo’nun 2026 hedefinin gerçekleşebilmesi için yerel yönetimle ciddi bir uyum sürecine ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte Waymo’nun manuel olarak kullanılan araçları, geçen yıldan bu yana yüksek yoğunluklu DC bölgelerinde test ediliyor. Ancak, şirket henüz hizmet kapsamının büyüklüğü veya hangi mahallelerde faaliyete geçeceği konusunda kesin bir bilgi paylaşmadı.
Waymo, şu anda San Francisco, Los Angeles ve Phoenix şehirlerinde tamamen sürücüsüz robotaksi hizmeti sunuyor. Ayrıca, Austin şehrinde Uber ile bir iş birliği başlatan şirket, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Atlanta’da da benzer bir genişleme planlıyor. Silikon Vadisi ve Miami de Waymo’nun radarında olan diğer şehirler arasında.
DC’de hizmet başladığında müşteriler, Waymo’nun kendi mobil uygulaması Waymo One aracılığıyla sürücüsüz araçları çağırabilecek. Şirket, halihazırda bu uygulama üzerinden haftada 200.000’den fazla yolculuk gerçekleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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