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    Waymo’nun robot taksileri ABD’nin başkentinde 2026’da göreve başlıyor

    Alphabet çatısı altındaki Waymo, ABD’de genişlemeye devam ediyor. Firma, robot taksilerinin çalışacağı bir sonraki şehrin ülkenin başkenti Washington DC olacağını açıkladı.
    Waymo’nun robot taksileri ABD’nin başkentinde göreve başlıyor Tam Boyutta Gör
    Alphabet çatısı altındaki otonom sürüş şirketi Waymo, 2026 yılında Washington DC’de sürücüsüz taksi (robotaksi) hizmetini başlatmayı hedefliyor. Ancak şirketin bu planını hayata geçirebilmesi için, şehirde tamamen otonom araçları yasaklayan mevcut düzenlemeyi değiştirmesi gerekecek. Öte yandan Bölge Ulaştırma Bakanlığı (DDOT) bu konu hakkında yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

    Waymo, Washington’da göreve hazırlanıyor

    Washington DC’de otonom araç testleri şu anda yalnızca bir insan sürücünün direksiyon başında olması koşuluyla yapılabiliyor. Bu durum, tam otonom araçların şehirde hizmet vermesini engelliyor. DDOT’un açıklaması, robotaksilerin DC yollarında faaliyet gösterebilmesi için yasal değişikliklerin gerektiğini ortaya koyarken Waymo’nun 2026 hedefinin gerçekleşebilmesi için yerel yönetimle ciddi bir uyum sürecine ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

    Bununla birlikte Waymo’nun manuel olarak kullanılan araçları, geçen yıldan bu yana yüksek yoğunluklu DC bölgelerinde test ediliyor. Ancak, şirket henüz hizmet kapsamının büyüklüğü veya hangi mahallelerde faaliyete geçeceği konusunda kesin bir bilgi paylaşmadı.

    Waymo, şu anda San Francisco, Los Angeles ve Phoenix şehirlerinde tamamen sürücüsüz robotaksi hizmeti sunuyor. Ayrıca, Austin şehrinde Uber ile bir iş birliği başlatan şirket, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Atlanta’da da benzer bir genişleme planlıyor. Silikon Vadisi ve Miami de Waymo’nun radarında olan diğer şehirler arasında.

    DC’de hizmet başladığında müşteriler, Waymo’nun kendi mobil uygulaması Waymo One aracılığıyla sürücüsüz araçları çağırabilecek. Şirket, halihazırda bu uygulama üzerinden haftada 200.000’den fazla yolculuk gerçekleştiriyor.

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    TheJudgé 7 saat önce

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