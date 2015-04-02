League of Legends tutkunlarının dev turnuvası için başvurular başladı

Son dönemin en popüler "Free To Play MMO" oyunlarından League of Legends (LoL) tutkunlarının heyecanla beklediği Tayvan Gaming Cup başvuruları başladı.

Tayvan Ticaret Merkezi ve Dış Ticaret Bürosu MOEA’nın her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği ve yüzbinlerce genç oyuncunun yarıştığı oyun turnuvası Tayvan Excellence Gaming Cup’ın 2015 yılında ilk adresi Türkiye oldu. Tayvan Ticaret Merkezi ve ESL Türkiye işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya bu heyacanı yaşamak isteyen tüm üniversite öğrencileri başvurabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu “Tayvan Excellence Gaming Cup” oyun turnuvası için online başvuru ise 20 Nisan tarihine kadar "www.taiwanexcellencegamingcup.com" internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilecek.

20 Nisan’da başlayacak olan online elemelerin ardından, finale kalan 8 ekip 10 Mayıs Pazar günü, 20.000 TL’lik ödül havuzundan en büyük payın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Sponsorluğunu Tayvan’ın ASUS, FSP, Gigabyte, INWIN, MSI, Thermaltake ve Transcend gibi büyük oyun markalarının gerçekleştirdiği Tayvan Excellence Gaming Cup’ta, finale kalan oyuncular her biri 7 büyük markanın ürünlerinden oluşan Tayvan bilgisayarlarını kullanacaklar ve para ödülünün yanı sıra son model ürünleri kazanmak için de kıyasıya mücadele edecekler.





www.taiwanexcellencegamingcup.com