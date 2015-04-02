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League of Legends tutkunlarının dev turnuvası için başvurular başladı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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League of Legends tutkunlarının dev turnuvası için başvurular başladı
 
Son dönemin en popüler "Free To Play MMO" oyunlarından League of Legends (LoL) tutkunlarının heyecanla beklediği Tayvan Gaming Cup başvuruları başladı.
Tayvan Ticaret Merkezi ve Dış Ticaret Bürosu MOEA’nın her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği ve yüzbinlerce genç oyuncunun yarıştığı oyun turnuvası Tayvan Excellence Gaming Cup’ın 2015 yılında ilk adresi Türkiye oldu. Tayvan Ticaret Merkezi ve ESL Türkiye işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya bu heyacanı yaşamak isteyen tüm üniversite öğrencileri başvurabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu “Tayvan Excellence Gaming Cup” oyun turnuvası için online başvuru ise 20 Nisan tarihine kadar "www.taiwanexcellencegamingcup.com" internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilecek.
20 Nisan’da başlayacak olan online elemelerin ardından, finale kalan 8 ekip 10 Mayıs Pazar günü, 20.000 TL’lik ödül havuzundan en büyük payın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Sponsorluğunu Tayvan’ın ASUS, FSP, Gigabyte, INWIN, MSI, Thermaltake ve Transcend gibi büyük oyun markalarının gerçekleştirdiği Tayvan Excellence Gaming Cup’ta, finale kalan oyuncular her biri 7 büyük markanın ürünlerinden oluşan Tayvan bilgisayarlarını kullanacaklar ve para ödülünün yanı sıra son model ürünleri kazanmak için de kıyasıya mücadele edecekler. 


www.taiwanexcellencegamingcup.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
İyi oynayan gazansın :D
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DH Misafiri 4 yıl
MajoooR
Takımımızda 3 liseli 2 ünili var katılamıcaz mı şimdi lol

Her bireyin katılımına açıktır :)
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GalatasarayLisesi150 4 yıl
Script kullansam cakmazlar dimi :D
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V4LKyR 4 yıl
MOBA = Multiplayer Online Battle Arena diye geçer. Dota, League of Legends, Heroes of Newerth, Smite ve hatta Counter - Strike bile buna dahildir.
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MajoooR 4 yıl
Takımımızda 3 liseli 2 ünili var katılamıcaz mı şimdi lol

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SarımsaklıSamırsak 4 yıl
Adam ne konusu açmış bizimkiler neyi tartışıyor sonra ülkemizde niye e-spor gelişmiyor..
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Ejderya. 4 yıl
moba da multiplayer kullaniliyor massive multiplayer daha genis capli oyunlar icin.
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calibrane 4 yıl
Bobrekleri asusa mi veriyoruz simdi
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wolferto 4 yıl
moba olmasin o
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No Way Out 4 yıl
"Free To Play MMO" oyunlarından League of Legends
Hmmm ok...
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tutunkolonyasi 4 yıl No Way Out
No Way Out

"Free To Play MMO" oyunlarından League of Legends

Hmmm ok...

massive multiplayer online buradan sonra ne eklersen ekle ister MMO fırst person shooter de ister MMO battle arena de ister MMO rol playig game olur hocam neresine takıldığını anlamadim
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