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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin G-Star RAW isimli özel versiyonunu duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin G-Star RAW isimli özel versiyonunu duyurdu
Ürettiği optikler ve fotoğraf makineleri ile sektörün en prestijli markaları arasında yer alan Leica, hali hazırda satılmakta olan D-Lux 6 fotoğraf makinesinin G-Star RAW isimli özel versiyonunu duyurdu.
Daha çok ürettiği kıyafet modelleri ile tanınan G-Star RAW ile Leica arasında yapılan ortak çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkan fotoğraf makinesi, standart D-Lux 6'ya göre çok daha dikkat çekici ve şık bir gövde yapısına kavuşmuş durumda. Beraberinde özel deri taşıma çantası ve boyun askısı da gelen model, diğer özellikleri açısından bir değişiklik içermiyor.
Teknik olarak ufak ayrıntılar dışında Panasonic'in 360$ fiyat etiketiyle satılan LX-7 modeli üzerine kurulan ve Leica adı altında 800$'a satılan D-Lux 6'nın, hazırlanan G-Star RAW özel versiyonu ise 1325$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacak.
 
Leica, D-Lux 6 fotoğraf makinesinin G-Star RAW isimli özel versiyonunu duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/06/19/leica-announces-special-edition-d-lux-6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asukrumercan 5 yıl
Pazarlama böyle birşey herhalde :)
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