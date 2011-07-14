Leica firması, 2012'de yeni bir aynasız kamera modeliyle karşımıza çıkmayı planlıyor

Fotoğraf makinesi, objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Leica firmasının 2012 yılında aynasız ve değiştirilebilir objektifli yeni bir kamera modelini tanıtmayı planladığı ortaya çıktı.



Leica'nın önemli isimlerinden Dr. Andreas Kaufmann ile Alfred Schopf'un, British Journal of Photography'e verdikleri demece göre Leica, yeni bir kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Schopf, aynasız kameranın artık fikir aşamasının ötesine geçtiğini ve Photokina etkinliğinde karşımıza aynasız Leica modelini çıkarabileceklerini ifade etti. Bunlara ek olarak kameranın APS-C boyutlu sensörle geleceği belirtiliyor.



Leica'nın kamerasının Sony, Panasonic, Olympus, Samsung gibi firmaların ürünlerine karşı farklılık oluşturacağı söyleniyor.



(Temsili görsel)

http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2080688/leica-launch-compact-2012