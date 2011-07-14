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Leica firması, 2012'de yeni bir aynasız kamera modeliyle karşımıza çıkmayı planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,6b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Fotoğraf makinesi, objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Leica firmasının 2012 yılında aynasız ve değiştirilebilir objektifli yeni bir kamera modelini tanıtmayı planladığı ortaya çıktı.
Leica'nın önemli isimlerinden Dr. Andreas Kaufmann ile Alfred Schopf'un, British Journal of Photography'e verdikleri demece göre Leica, yeni bir kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Schopf, aynasız kameranın artık fikir aşamasının ötesine geçtiğini ve Photokina etkinliğinde karşımıza aynasız Leica modelini çıkarabileceklerini ifade etti. Bunlara ek olarak kameranın APS-C boyutlu sensörle geleceği belirtiliyor.
Leica'nın kamerasının Sony, Panasonic, Olympus, Samsung gibi firmaların ürünlerine karşı farklılık oluşturacağı söyleniyor.
(Temsili görsel)

http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2080688/leica-launch-compact-2012 Yorum Yaz
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xbagci 8 yıl en beğenilen
Üstad şaka mı bu?
Leica 1954 den beri aynasız sistem fotoğraf makinesi üretiyor.
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saidakkas 8 yıl
Optik vizörsüz ama değişebilen lensli denmek istenmiş olabilir. Rangefinder netleme sistemi gidiyor demek bu.
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synchro 8 yıl
yine geciktin
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Batuist 8 yıl
sonynin yokmuydu aynasız modelleri.. hatta DHta bir ara lansman videosu yapmışlardı ilgili ürünleri ben mi yanlış hatırlıyorum..
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xbagci 8 yıl
Üstad şaka mı bu?
Leica 1954 den beri aynasız sistem fotoğraf makinesi üretiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Pentax, Ricoh'a satılmadan önce zaten üretmişti.
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artenis 8 yıl
Örneğin -Pentax Q Mirrorless-
Bkz: dpreview.com/...
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c.james 8 yıl artenis
artenis

Örneğin -Pentax Q Mirrorless-

Bkz:
dpreview.com/...


Merhaba,
Örnek verdiğiniz Pentax modeli,mercimek sensörlü diye tabir edilen ve daha üretim aşamasına bile geçmeden fazlasıyla gereksiz bulunan bir model.
Hatta bu makineyle ilgili forumda daha önce de konu açılmış ve epeyce espri yapılmıştı.
İyi günler,hoşçakalın..
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