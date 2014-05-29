Leica, fotoğraf odaklı bulut servisini Photokina kapsamında tanıtabilir

Fotoğraf sektörünün prestijli firmalarından Leica, gelen bilgilere göre fotoğraf odaklı bir bulut depolama servisi üzerinde çalışma gösteriyor.

Fransız merkezli 01net.com internet sitesi tarafından ortaya atılan bu gelişme doğrultusunda Leica'nın kendi bulut depolama servisi üzerinde çalıştığı ve bu servisi önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek fotoğraf fuarı Photokina kapsamında tanıtacağı söyleniyor. Hafıza kartları, sabit diskler ve Dropbox gibi diğer bulut depolama servislerinin fotoğrafçılar için uygun olmadığını düşünen firma, yine açıklandığı kadarıyla bulut depolama işine kendi başına girmeyecek ve bu konuda bir partner ile anlaşma yapacak.

Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz en son fotoğraf makinesi T 701'e akıllı telefon, tablet (iOS) ya da masaüstü bilgisayarlara görüntü aktarımı için Wi-Fi teknolojisine yer veren Leica'nın, kendi bulut depolama servisiyle hatırı sayılır bir kitleye ulaşabileceği tahmin ediliyor.





http://leicarumors.com/2014/05/28/leica-to-launch-a-new-cloud-service-for-photographers-at-photokina.aspx/