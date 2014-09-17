Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Leica gelişmiş V-LUX bas-çek dijital kamerasını duyurdu

4 yıl
929
1
3
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Leica gelişmiş V-LUX bas-çek dijital kamerasını duyurdu

Görüntüleme sistemlerinin önemli oyuncularından olan Leica, 4K video kaydı yeteneği ile donattığı yeni V-LUX bas-çek kompakt dijital kamerasını resmiyete kavuşturdu.

Leica V-LUX (Type 114) dijital kamera DSLR görünümü ile dikkat çekerken, 20MP çözünürlüğünde 1 inçlik MOS yığın sensörüne sahip. DC Vario-Elmarit 9.1-146mm f/2.8-4.0 ASPH lensi 16x zoom özelliği sunarken, 4x dijital zoom ve 32x akıllı zoom ile odak mesafesi artırılabiliyor. Lenste ayrıca OIS desteği de mevcut. 

Cihazın ISO hassasiyeti 120-12500 arasındayken, Full HD ve 4K video kaydını dahili mikrofon ile stereo ses ekleyerek yapabilmek mümkün. Elektronik deklanşör ile saniyede 50 kare, mekanik deklanşör ile saniyede 12 kare çekim yapabiliyorsunuz.

Cihazın 3 inçlik 920 000 piksel barındıran LCD fotoğraf önizlemeyi mümkün kılarken, 0.39 inçlik 2.36MP çözünürlüğündeki elektronik vizör göz takip sensörü sunuyor. Uyumlu uygulama ile kameranın fonksiyonlarını uzaktan da yönetebiliyorsunuz. Kamera 1350$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. 

http://www.cameraegg.org/leica-d-lux-typ-109-for-1195-leica-v-lux-typ-114-for-1350-available-for-pre-order/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lazeran 4 yıl
merakla bekliyoruz dxo sonuçlarını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 4 yıl
leica halka iniyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 4 yıl
Makinanın aslı Panasonic FZ1000.
dpreview.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Intel başkan yardımcısı Ayşegül İldeniz ile yeni teknolojiler bölümünü konuştuk 4 yıl Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj 4 yıl Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor 4 yıl Intel Core M işlemci ailesi ile tablet bilgisayarlarda yeni dönem 4 yıl AMD Radeon R7 240GB SSD Video İnceleme 4 yıl Intel Edison: Pul büyüklüğünde sistem ile geliştiricilere yeni fırsatlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim