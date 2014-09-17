Leica gelişmiş V-LUX bas-çek dijital kamerasını duyurdu





Görüntüleme sistemlerinin önemli oyuncularından olan Leica, 4K video kaydı yeteneği ile donattığı yeni V-LUX bas-çek kompakt dijital kamerasını resmiyete kavuşturdu.





Leica V-LUX (Type 114) dijital kamera DSLR görünümü ile dikkat çekerken, 20MP çözünürlüğünde 1 inçlik MOS yığın sensörüne sahip. DC Vario-Elmarit 9.1-146mm f/2.8-4.0 ASPH lensi 16x zoom özelliği sunarken, 4x dijital zoom ve 32x akıllı zoom ile odak mesafesi artırılabiliyor. Lenste ayrıca OIS desteği de mevcut.





Cihazın ISO hassasiyeti 120-12500 arasındayken, Full HD ve 4K video kaydını dahili mikrofon ile stereo ses ekleyerek yapabilmek mümkün. Elektronik deklanşör ile saniyede 50 kare, mekanik deklanşör ile saniyede 12 kare çekim yapabiliyorsunuz.





Cihazın 3 inçlik 920 000 piksel barındıran LCD fotoğraf önizlemeyi mümkün kılarken, 0.39 inçlik 2.36MP çözünürlüğündeki elektronik vizör göz takip sensörü sunuyor. Uyumlu uygulama ile kameranın fonksiyonlarını uzaktan da yönetebiliyorsunuz. Kamera 1350$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı.

http://www.cameraegg.org/leica-d-lux-typ-109-for-1195-leica-v-lux-typ-114-for-1350-available-for-pre-order/