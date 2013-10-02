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Leica, orta format S-Sistem ile uyumlu Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH lens modelini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica, orta format S-Sistem ile uyumlu Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH lens modelini duyurdu
Fotoğraf dünyasının prestijli firması Leica, orta format S-Sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni geniş açı Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH lens modelini resmen duyurdu.
Firmanın S-Sistem uyumlu Leica S ve Leica S2 gibi fotoğraf makineleri için geliştirilen Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH, sunduğu aralık ile özellikle manzara ve mimari çekimleri için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Aynı şekilde sunduğu sabit F/2.8 diyafram değeri ile düşük ışıklı ortamlarda üst seviye performans vaat eden lens, optik kalitesi ve performansı ile düşük bozulmaya sahip yüksek fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor. İçerisinde 1/1000 enstantane hızına kadar flaş senkronizasyonuna izin veren "Central Shutter" isimli özelliği bulunduran ve bulundurmayan olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan Leica Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH, teknik olarak 82mm filtre çapına, 0.6 m - sonsuz çalışma mesafesine, 12 lens 9 grup optik dizilime, minimum F/22 diyafram değerine, 163mm uzunluğa ve 1030 / 1110 gram ağırlığa sahip.
Leica tarafından orta format S-Sistem için hazırlanan Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH lens modelinin Central Shutter bulunduran versiyonu 5,500 Pound, bu özelliği bulundurmayan versiyonu ise 4,650 Pound fiyat etiketiyle Leica'nın yetkili satıcıları üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/01/leica-announces-elmarit-s-45-mm-f-2-8-asph-wide-angle-lens?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
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Pi 5 yıl
Yanlis hesaplamadiysam 5500 pound 8000kusur dolar yapiyor. Yuh be kardesim. Bi lense okadar para vereceksinde ne olacak. Gercekten daha gercekmi gosterecek sanki.
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eternity 5 yıl Pi
eren15935
Yanlis hesaplamadiysam 5500 pound 8000kusur dolar yapiyor. Yuh be kardesim. Bi lense okadar para vereceksinde ne olacak. Gercekten daha gercekmi gosterecek sanki.

abelcine.com/...

8 bin dolar normal bence,zeiss master prime lensler ortalama 25 bin dolar seviyesinde iyi bir set 100 bin dolar civarı:)
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oem84 5 yıl
paralel evrenden haberler
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