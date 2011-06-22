Leica, rangefinder uyumlu objektifi Super-Elmar-M 21 mm f/3.4 ASPH'yi duyurdu

Yılların objektif ve rangefinder segmentinde kamera üreticisi Leica, Super-Elmar-M 21 mm f/3.4 ASPH'ı duyurdu.

Leica'nın M serisi rangefinder segmentindeki kameralarıyla uyumlu çalışabilen objektif, 43 mm uzunluğunda (parasoleyle beraber uzunluk 55 mm'e kadar çıkıyor), 53 mm çapında ve 279 gram ağırlığında tasarlanmış. 7 grup içinde 8 elementten oluşan optik yapısıyla göz dolduran objektifin diyaframı f/3.4'e kadar açılabiliyor, f/16'ya kadar kısılabiliyor.



46 mm filtre çapında sahip objektifin minimum odak mesafesi ise 0.7 metre. Leica Super-Elmar-M 21 mm f/3.4 ASPH, bu aydan itibaren İngiltere'de 2025 Pound (3261$) ve Amerika'da 2995$ fiyat etiketiyle satılacak.

