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Leica, rangefinder uyumlu objektifi Super-Elmar-M 21 mm f/3.4 ASPH'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Yılların objektif ve rangefinder segmentinde kamera üreticisi Leica, Super-Elmar-M 21 mm f/3.4 ASPH'ı duyurdu.
Leica'nın M serisi rangefinder segmentindeki kameralarıyla uyumlu çalışabilen objektif, 43 mm uzunluğunda (parasoleyle beraber uzunluk 55 mm'e kadar çıkıyor), 53 mm çapında ve 279 gram ağırlığında tasarlanmış. 7 grup içinde 8 elementten oluşan optik yapısıyla göz dolduran objektifin diyaframı f/3.4'e kadar açılabiliyor, f/16'ya kadar kısılabiliyor.
46 mm filtre çapında sahip objektifin minimum odak mesafesi ise 0.7 metre. Leica Super-Elmar-M 21 mm f/3.4 ASPH, bu aydan itibaren İngiltere'de 2025 Pound (3261$) ve Amerika'da 2995$ fiyat etiketiyle satılacak.

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DH Misafiri 8 yıl
sorması ayıp bu lensin içinde ne var yahu bu kadar pahalı
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**DODO** 8 yıl
leica yazıyorlar üstüne o yüzden
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odéon 8 yıl

DH Misafiri

sorması ayıp bu lensin içinde ne var yahu bu kadar pahalı

Tam olarak şu nedenden ötürü:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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