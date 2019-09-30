Leica teknolojisi insansız hava araçlarına geliyor

Bugün Drone modellerinde fotoğraf kalitesi öne çıkmaya başladı ve DJI’ın Hasselblad markasını satın alması bunun en büyük göstergesi. Leica da yavaş yavaş bu yeni fotoğrafçılık kategorisinde boy göstermeye başladı.

Yuneec Typhoon H3 özellikleri

Çinli Yuneec markasının Typhoon H3 adındaki ürünü Leica iş birliği ile geliştirilen ilk Drone olma özelliği taşıyor. Gövde üzerinde yer alan 1 inçlik ION L1 Pro sensörü gelişmiş Leica teknolojileri barındırıyor ve Drone fotoğrafçılığı için optimize edilmiş.

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Sensör 4K çözünürlüğünde 60 kare/saniye video kaydı yapabilirken 20MP çözünürlüğünde sabit görüntüler alabiliyor. Ayrıca 360 derecelik panoramik fotoğraflar yakalayabilirken 10-bitlik Y-log ve DNG profillerini de destekliyor.

6 motorlu olan Yuneec Typhoon H3 modeli özel teknoloji sayesinde bir motor devre dışı kalsa bile 5 motoru ile uçmaya devam edebiliyor. Drone ultrason sensörü ile engelleri algılayabiliyor. Cruise Control ise kullanıcıların fotoğraf çekimine odaklanmasını sağlıyor.

23 dakika havada kalabilen Drone modeli 7 inçlik ekranı olan bir kumanda ile kontrol ediliyor. Ekrana 720p çözünürlükte canlı görüntüler aktarılabiliyor. Kumandadan bir HDMI çıkışı da mevcut. Yuneec Typhoon H3 için bir fiyat açıklanmadı.