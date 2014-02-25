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Leica'dan yeni inciler: 100. yıla özel Leica S Edition 100 ve gümüş renkli Leica X Vario

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica'dan yeni inciler: 100. yıla özel Leica S Edition 100 ve gümüş renkli Leica X Vario
Fotoğraf makinesi ve lens üreticisi Leica, 100. yıla özel olarak hazırladığı Leica S 'Edition 100' fotoğraf makinesi paketi ve daha önce siyah renk ile karşımıza çıkan kompakt sistem fotoğraf makinesi Leica X Vario'nun gümüş renkli yeni versiyonunu duyurdu.
Yapılan ilk duyurusunda APS-C sensör ve sabit zoom lens ile gelen dünyanın ilk kompakt fotoğraf makinesi olarak lanse edilen ve Leica'nın geleneksel tasarım anlayışını sürdüren Leica X Vario, teknik olarak 16.1MP APS-C CMOS sensöre, Vario Elmar 18-46 mm f/3.5-6.4 ASPH lense (9 element 8 grup), 100-12500 arası kullanılabilir ISO değerine, 3-inç 920 nokta TFT LCD ekrana, harici vizör desteğine ve Full HD (MP4) 30fps sesli video çekim kapasitesine sahip. Aynı zamanda kontrast tabanlı otomatik netleme sistemi ile donatılan yeni Leica X Vario, kullanıcılara otomatik modlar yanında manuel kullanım imkanı da sağlayabiliyor. Beraberinde gelen 1600 mAh Lityum-iyon batarya ile ortalama 350 çekim yapılmasına izin verdiği belirtilen fotoğraf makinesi, 133 x 73 x 95mm boyutlara ve batarya dahil 628 gram ağırlık değerlerine sahip. Daha önce bazı bölümleri haricinde tam siyah renkte satın alınabilen Leica X Vario, artık gümüş renk seçeneğiyle de elde edilebiliyor. Makinenin ön sipariş fiyatı ise 2,850$ seviyesinde.
Leica'dan yeni inciler: 100. yıla özel Leica S Edition 100 ve gümüş renkli Leica X Vario
Leica aynı zamanda 1914 yılında ürettiği ilk kameranın 100. yılına özel olarak Leica S 'Edition 100' isimli özel bir set hazırlamış durumda. Kodak üretimi CCD sensörüyle dikkat çeken orta format fotoğraf makinesi Leica S, 37,5MP çözünürlüğe, 3-inç TFT LCD ekrana, 80-1250 ISO aralığına, 160 x 120 x 81 mm boyuta, 1.4 kg ağırlığa ve kaslı görünen suya, toza ve darbelere dayanıklı gövde yapısına sahip. Edition 100 paketiyle özel hazırlanmış tekerlekli bir valiz (Rimowa Topas Multiwheel) ile gelen makineye, aynı zamanda yüksek kaliteli Leica Summarit S 70mm f/2.5 CS ve Leica Elmarit 30mm f/2.8 CS lens modelleri de eşlik ediyor. Bu setin ön sipariş fiyatı ise 34,500$ olarak açıklanmış durumda.
(LR1) / (LR2) 

http://en.leica-camera.com/home/ Yorum Yaz
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psicik96 5 yıl
34.500 $ maşşallah o fiyata sağlamından bir araba ve mark 3 set dizilir . 100. yıla özel son son bi kitliyelim hesabı heralde bu
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memoseler 5 yıl
Makineler ikiye ayrılır. Leica ve diğerleri...
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Piêr Dé Sans 5 yıl
S100 suikast silahı gibi olmuş. Bir yerde oturup fotoğraf çekicem desem polisler etrafımı sarar herhalde
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mustiki212 5 yıl
Çok klass makinalar yaa.. Fiyatlarıda o derece...:D
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