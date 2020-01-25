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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo 7.000 mAh bataryalı tablet bilgisayarı M10 FHD REL'i tanıttı

    Lenovo, 7.000 mAh'lik dev bir bataryaya sahip olan Lenovo M10 FHD REL'i tanıttı. Cihaz, 10.1 inç genişliğinde Full HD çözünürlüklü bir ekran, Snapdragon 450 yonga seti ve Android 9 Pie ile geliyor.
    9 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Dünyaca ünlü Çinli bilgisayar, donanım ekipmanı ve elektronik üreticisi Lenovo, bulunduğu ürün grubu içerisinde orta seviye olarak nitelendirilebilecek, öne çıkan özelliği 7.000 mAh'lik dev bataryası olan yeni tablet bilgisayarı Lenovo M10 FHD REL'i tanıttı.
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    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; M10 FHD REL, oldukça kalın çerçevelere sahip, 10.1 inç genişliğinde IPS LCD bir ekrana sahip. Cihazın adından da anlaşılabileceği üzere ekran, Full HD çözünürlük sunuyor.
    Cihazın ön tarafında 5 MP'lik bir özçekim kamerası, arka tarafında ise 8 MP'lik bir ana kamera sensörü yer alıyor.
    Lenovo M10 FHD REL, Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor ve yonga seti 3 GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise microSD kart yardımı ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor.
    Cihazda 7.000mAh'lik dev bir batarya bulunuyor ancak cihaz ne yazık ki hızlı şarj desteğine sahip değil. Bataryanın boyutu göz önüne alındığında şarj süresi büyük hayal kırıklığına sebep olabilir.
    Cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Son olarak cihazın söz edilmeye değer diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, 3,5mm'lik kulaklık jakı ve FM Radyo alıcısı yer alıyor. Bunların dışında cihaz, SIM kart yuvasına sahip değil.
    Şu an için kısıtlı sayıda bölgede satışa sunulan cihaz, yaklaşık 196 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 


    https://www.gsmarena.com/lenovo_m10_fhd_rel_tablet_launched_in_india_with_snapdragon_450_soc_32gb_storage_and_7000_mah_batter-news-41199.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    bytradm 9 sa.
    beş yıl önce yurtdışından lenovo 7.9inç. win. tablet getirdim
    halen kull. 3-32. win8.1 de bıraktım.
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