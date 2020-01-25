Lenovo 7.000 mAh bataryalı tablet bilgisayarı M10 FHD REL'i tanıttı

Dünyaca ünlü Çinli bilgisayar, donanım ekipmanı ve elektronik üreticisi Lenovo, bulunduğu ürün grubu içerisinde orta seviye olarak nitelendirilebilecek, öne çıkan özelliği 7.000 mAh'lik dev bataryası olan yeni tablet bilgisayarı Lenovo M10 FHD REL'i tanıttı.

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Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; M10 FHD REL, oldukça kalın çerçevelere sahip, 10.1 inç genişliğinde IPS LCD bir ekrana sahip. Cihazın adından da anlaşılabileceği üzere ekran, Full HD çözünürlük sunuyor.

Cihazın ön tarafında 5 MP'lik bir özçekim kamerası, arka tarafında ise 8 MP'lik bir ana kamera sensörü yer alıyor.

Lenovo M10 FHD REL, Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor ve yonga seti 3 GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise microSD kart yardımı ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Cihazda 7.000mAh'lik dev bir batarya bulunuyor ancak cihaz ne yazık ki hızlı şarj desteğine sahip değil. Bataryanın boyutu göz önüne alındığında şarj süresi büyük hayal kırıklığına sebep olabilir.

Şu an için kısıtlı sayıda bölgede satışa sunulan cihaz, yaklaşık 196 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

https://www.gsmarena.com/lenovo_m10_fhd_rel_tablet_launched_in_india_with_snapdragon_450_soc_32gb_storage_and_7000_mah_batter-news-41199.php

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Cihaz,işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Son olarak cihazın söz edilmeye değer diğer özellikleri arasında çift bantlı'lik kulaklık jakı ve FM Radyo alıcısı yer alıyor. Bunların dışında cihaz, SIM kart yuvasına sahip değil.