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Lenovo, K serisi akıllı telefonların yongasetlerinde Intel'den Qualcomm'a geçiş yapacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo, K serisi akıllı telefonların yongasetlerinde Intel'den Qualcomm'a geçiş yapacak

Intel'in mobil cihaz pazarında iddialı olma hamlelerinden birisi olan Clover Trail+ yongasetleri, özellikle Lenovo'nun hamleleriyle pazarda boy göstermeye başlamıştı. Lenovo K900 akıllı telefonu Atom Z2580 yongaseti ile piyasaya çıkmış ancak yaygın bir kullanım alanı bulamamıştı.

Lenovo'nun devam modelinde bu kez Bay Trail tabanlı bir işlemciye yer vereceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak firma Vibe Z adlı yeni amiral gemi modelinde Qualcomm'un Snapdragon 800 yongasetine yer vererek beklentileri boşa çıkardı.

Intel'in Lenovo ile arasında soğuk rüzgarlar estiği şeklinde yorumların yapılmasına neden olan bu hamle sonrasında Intel, Lenovo ile ortaklığının uzun süreli ve geniş bir ürün yelpazesinde olacağını açıklama ihtiyacı hissetmişti.

Ancak sektörden gelen bilgiler, Lenovo'nun daha fazla pazara hitap edebilme adına işlemci tercihinde değişiklik yaptığını gösteriyor. K900 modeli yongasetinin yapısı gereği çok fazla ülkenin hücresel ağ altyapısın destekleyememişti. Ancak Vibe Z, bu açıdan daha fazla ülkeyi destekliyor. 

Lenovo'nun bundan böyle global pazarlara sunacağı iddialı cihazlarında Qualcomm yongasetlerine yer vermesi bekleniyor. Daha sınırlı olarak satışa sunulacak cihazlarda ise Intel işlemciler kullanılmaya devam edecek.  

http://androidcommunity.com/lenovo-k-series-smartphones-shift-from-intel-to-qualcomm-20131004/ Yorum Yaz
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Charles Bartowski 6 yıl
k900 türkiyeye geldi de almadık mı kendi suçları sonra ilgi görmemişmiş.
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oktayakgoz 6 yıl
İntel iyice güç kaybediyor Microsoft zorlanıyor 3 sene sonrasını çok merak ediyorum
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darkaura 6 yıl
Belliki basarili bir cihaz yapmak icin sadece iyi muhendislik yeterli olmuyor. Her sebekeyle 3g le 4g le calismasi icin gerekli lisanslarin patenlerin alinmasi gerek, farkli pazarlara girebilmek icin pazarlama ve reklam aglarini kurmak gerek. Yeni bit donanimin hizli yada verimli olmasi basarili olmasi icin yeterli degil.
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