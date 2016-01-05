Lenovo Vibe S1'e kardeş geliyor





Dünyanın ilk çift ön kameralı akıllı telefonu ünvanıyla IFA 2015 fuarında resmiyet kazanan Lenovo'nun Vibe S1 modeli, CES 2016 fuarında yeni bir kardeşe kavuştu. Lenovo Vibe S1 Lite, adından da anlaşılacağı üzere abisinin kırpılmış bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte giriş seviyesinde özellikle kamera teknolojileri açısından ilgi çekmeye çalışacak.





5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan modele 1.3GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T720 grafik birimi barındıran bir MediaTek yonga seti güç sağlıyor. Abisinden farklı olarak 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip olan cihaz ayrıca ön tarafta 8MP çözünürlüğünde tek bir sensör barındırıyor. Firma ön kamerayı LED flaş ile desteklemeyi ihmal etmemiş.





Vibe S1 Lite modelinde bunun haricinde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 4G desteği, çift SIM yuvası, 8.5mm kalınlık, 129gr ağırlık gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca batarya kapasitesi daha da artırılarak 2700mAh seviyesine yükseltilmiş. Bu konuda abisinden biraz daha avantajlı duruyor. Lenovo Vibe S1 Lite modeli 199$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

http://www.themobileindian.com/news/17371_Lenovo-Vibe-S1-Lite-unveiled-with-8MP-front-camera-and-LED-flash