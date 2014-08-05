Lenovo Vibe Z2 Pro lanse edildi: 7.7 metal kasa, Snapdragon 801AC, 3GB RAM ve dahası...

Lenovo merakla beklenen üst seviye yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Vibe Z2 Pro adıyla anons edilen telefon, sadece 7.7mm olan metal kasası, 6-inç büyüklüğündeki 2K ekranı, Snapdragon 801AC işlemcisi ve 4000mAh kapasiteli pili ile hayli iddialı geliyor.

Resmi lansmanı bugün gerçekleştirilen Vibe Z2 Pro, Motorola'nın cep telefonu bölümünü Google'dan satın alınarak bu alana verdiği önemi gösteren Lenovo'nun en güçlü adımlarından biri olacak. İddialı tasarımı ile dünya devi üreticilerin modellerine meydan okuyacak telefon, 2.5GHz hızındaki işlemcisine ek olarak 3GB RAM ile performanstan taviz vermiyor.

Bu seviyede bir donanımı 4000mAh kapasiteli pille buluşturan ilk telefon olma unvanını da beraberinde getiren cihaz, 16MP çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek kaliteli görüntülere ek olarak 4K video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Android 4.4.2 işletim sistemiyle gelen cihaz, bu seviyede donanım ile çift SIM kart ve 4G desteğini bir arada sunan ilk model.

Lenovo mühendislerinin hemen her detayında ciddi çalışma yaptığı anlaşılan telefon, ekran boyutu ve donanımı itibariyle Sony Xperia Z Ultra gibi cihazlara rakip olacak. Aynı zamanda Samsung Galaxy Note 4 te ekran boyutu itibariyle olmasa da phablet kategorisinin güçlü temsilcierinden biri olarak Huawei Ascend Mate 3 ve ZTE'nin yeni Nubia modeliyle birlikte Lenovo Vibe Z2 Pro'nun rekabet içerisine gireceği cihazlar arasında gösterebilir.

Bu seviyede ekranı büyük bulanlar için Lenovo, aynı modelin bazı özellikleri kırpılmış mini versiyonunu da hazırlıyor. Kısa süre içerisinde Çin pazarında raflara girmesi beklenen telefonun, 500 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulacağı ifade ediliyor. Son çeyrekte ülkemiz telefon pazarına girmesi beklenen Lenovo'nun, bu modeli getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor.





