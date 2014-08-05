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Lenovo Vibe Z2 Pro lanse edildi: 7.7 metal kasa, Snapdragon 801AC, 3GB RAM ve dahası...

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,6b
1
87
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo Vibe Z2 Pro lanse edildi: 7.7 metal kasa, Snapdragon 801AC, 3GB RAM ve dahası...
Lenovo merakla beklenen üst seviye yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Vibe Z2 Pro adıyla anons edilen telefon, sadece 7.7mm olan metal kasası, 6-inç büyüklüğündeki 2K ekranı, Snapdragon 801AC işlemcisi ve 4000mAh kapasiteli pili ile hayli iddialı geliyor.
Resmi lansmanı bugün gerçekleştirilen Vibe Z2 Pro, Motorola'nın cep telefonu bölümünü Google'dan satın alınarak bu alana verdiği önemi gösteren Lenovo'nun en güçlü adımlarından biri olacak. İddialı tasarımı ile dünya devi üreticilerin modellerine meydan okuyacak telefon, 2.5GHz hızındaki işlemcisine ek olarak 3GB RAM ile performanstan taviz vermiyor.
Bu seviyede bir donanımı 4000mAh kapasiteli pille buluşturan ilk telefon olma unvanını da beraberinde getiren cihaz, 16MP çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek kaliteli görüntülere ek olarak 4K video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Android 4.4.2 işletim sistemiyle gelen cihaz, bu seviyede donanım ile çift SIM kart ve 4G desteğini bir arada sunan ilk model.
Lenovo mühendislerinin hemen her detayında ciddi çalışma yaptığı anlaşılan telefon, ekran boyutu ve donanımı itibariyle Sony Xperia Z Ultra gibi cihazlara rakip olacak. Aynı zamanda Samsung Galaxy Note 4 te ekran boyutu itibariyle olmasa da phablet kategorisinin güçlü temsilcierinden biri olarak Huawei Ascend Mate 3 ve ZTE'nin yeni Nubia modeliyle birlikte Lenovo Vibe Z2 Pro'nun rekabet içerisine gireceği cihazlar arasında gösterebilir.
Bu seviyede ekranı büyük bulanlar için Lenovo, aynı modelin bazı özellikleri kırpılmış mini versiyonunu da hazırlıyor. Kısa süre içerisinde Çin pazarında raflara girmesi beklenen telefonun, 500 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulacağı ifade ediliyor. Son çeyrekte ülkemiz telefon pazarına girmesi beklenen Lenovo'nun, bu modeli getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor.
 


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Ciginix 5 yıl en beğenilen
Aynısının 4,5 inç civarını yapsanız ne olur sanki.
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BlackHeart89 5 yıl cento1453
cento1453
Lg g2 mi sattım. Samsung s5 alacaktım. Bekliyorum lenovo türkiyeye getirirse alacağım tek telefon.

G2yi satıp s5 almak bence değmez başka modellere yönelmenin daha iyi olacağı kanaatindeyim
cento1453Lg g2 mi sattım. Samsung s5 alacaktım. Bekliyorum lenovo türkiyeye getirirse alacağım tek telefon.G2yi satıp s5 alma...
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aykut.. 5 yıl
6 inch nedir yahu ? Elbet bir kesim alan olacaktır ama şunun ekranı yap 5.2 vs her kesime hitap etsin sende karlı çık bizde çıkalım
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DH Misafiri 4 yıl
5inç cdahil olmak üzere 3 MODEL gelcek. Iphone gibi metal tasarım. Hatta Iphone 6 Plus ı sattım bunu aldım. Çine ziyaretinde aldım inanın bana note 3-4 Iphone 6 yanında çöp kalacak ve note 3 büyük kaba kalıyo yanında elinizde tutunca farkı hissedin. Büyük degil Iphone 6 Plus ne kadarda okadar ekranı büyük kasası degil. Türkiyede nezaman gelir bilmem ama güncelleme sıkıntısı yok dünyanın büyük firmalarından.
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niLaysenveren 5 yıl
bu cihaz gelicekmi turkieye
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nyyankees 5 yıl niLaysenveren
Resmi bir bilgi yok, ancak tahminler geleceği yönünde. En azından her seviye telefonu TR.' ye getireceklerini söyledi Lenova TR.
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murat425 5 yıl
Ascend mate 3 nedirya

Donanimhaber iyice sallamasyon haber oldu cikti.
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Ü s t a D 5 yıl
Birkaç tane sipariş verdik kısmetse 15 güne gelir görürüz bakalım nasılmış makine
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ayhanjan 5 yıl
4.5 yada 5 ini bekliyoruz.
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ZIKKIM 5 yıl
yok mu bi gelişme?
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gilendi 5 yıl
arkadaslar ekraını %83.6 sın kullanıyor yanı 5.5 inc le aynı boyda felan sanırım
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nyyankees 5 yıl
Bu telefon bütün planlarımı altüst etti doğrusu. Artık bekleyeceğiz Lenovo' nın gelmesini. Umarım fazla geç kalmazlar.
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Redunay 5 yıl
6 inç çok büyük
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K@sToR 5 yıl
tasarım kalite budur abi. Bunun 5" 3000 mAh lı modelini yap Türkiyeye de getir, çıldırt bizi
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Gerginix 5 yıl
L1520 aldıktan sonra bu habere sevineyim mi üzüleyim mi:) sevineyim sevineyim... Lenovo gelsin Türkiye'ye...
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DH Misafiri 5 yıl
ürün güzel ama almayı düşünen arkadaşlara bilgi bizim pazarımıza gelen ürünler usd olarak gelmiyor euro olarak geliyor yanisi 3x düşünün öyle karar verin xbox one 500 usd amerika bize euro geldiği için tr fiyat 2000tl tek kusuru 6 inç çok büyük cebe sığmaz bayanlar için sıkıntık yok çanta biz erkeklere taşıma sıkıntısı olur ama 4000 maH olayı güzelmiş kasa ayrı zaten 4.7 yada 5.0 falan olursa pilde 3200 3400 olursa (tabi daha uygun fiyata)iş yapar o zaman
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DH Misafiri 5 yıl
sipariş verdim çinde bulunan bir arkadaşıma 20 gün içinde gelecek bekliyorum harika bir telefon oldugunu arkadaşımda inceleme sonucunda bana söyledi
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vetsimon 5 yıl DH Misafiri
bir siteden mi aldınız.yoksa arkadaşınız bir mağazadan mı alacak.bende bu telefonu alacamda.tesekkurler
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