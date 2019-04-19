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Yeni nesil iPhone'lar ultra geniş açılı lens ile gelebilir

Yeni nesil iPhone'lardaki kamera sistemi hakkında bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Apple bu yıl çıkaracağı iPhone'larda artık çoğu telefonda gördüğümüz ultra geniş açılı lense yer verebilir.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple yeni iPhone'larını Eylül'den önce tanıtmayacak olsa da akıllı telefonlarla ilgili spekülasyonlar gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin bu yılki modellerle birlikte sunabileceği yenilikler hakkında tedarik zincirinden gelen sürekli bir bilgi akışı var. Kameraya odaklanan Apple yeni nesil iPhone'lara ultra geniş açılı lens ekleyebilir.
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Bu elbette ki çığır açan bir yenilik olmayacak. Piyasada ultra geniş lensli çok sayıda Android telefon var. Samsung artık orta sınıf akıllı telefonlarında bile sunuyor. Dolayısı ile Apple'ın da iPhone müşterilerine sunma vakti geldi.

Üçlü kamera sistemi

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone XS ve iPhone XS Max'in devam modellerinin üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını tahmin ediyor. Ayrıca, yeni iPhone'lar ana sensör ve 2x kameraya ek olarak 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ile donatılabilir. Kuo ayrıca Apple’ın lensleri gizlemek için kamera çıkıntısı üzerinde özel bir kaplama kullanacağını düşünüyor.
iPhone XR'ın devamı niteliğinde piyasaya sürülecek modelde ise çift kamera kullanması bekleniyor. Ancak 2x mi yoksa ultra geniş mi olacağı belli değil. Ming-Chi Kuo ayrıca raporunda, 7 megapiksel olan ön kameraların 12 megapiksele çıkacağını da belirtti.

https://9to5mac.com/2019/04/18/kuo-2019-iphone-camera-upgrades/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 hf.
Ayfon lütfen artık telefon üretme.. Başka sektörlere gir.. Ayfon 6 ile 10 arasında ne fark var acaba?? Fiyat farkından başka??
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DH Misafiri 4 hf.
boş yapmaktan sıkılmadın mı her haberde saçma saçma yorumlarınla ?
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metehanturt 4 hf. yeni yorumcu
Bence Apple kendini kurtarma çabaları boşa bu saatten sonra işleri baya zor
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038poyraz 4 hf.
Çok çirkin
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apulunas 4 hf.
çok çirkin duruyor.
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crystal_ship 4 hf.
Üçlü arka kamerayı her zaman itici bulmuşumdur.
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MrCamli 1 ay
Kamera çok itici ve kötü duruyor
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Askaparta 1 ay
Elma diye sattığı için elmanın nasıl olduğu önemli değil.
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olağan_şüpheli 1 ay
s10e 4500 tl amazontr de
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huseyincarnege 1 ay
Yeni nesil iPhone'lar ultra geniş açılı lens ile gelebilir ve bunu ilk kendileri yapmış gibi sunlarlar
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forza besiktas 1 ay huseyincarnege
Onu ilk kendileri yapmış olmazlar elbette ama ilk kendilerine has bir özellikle çıkartırlar mutlaka ve diğer muadillerine göre gerçekten hakkını verir.Apple ilklerin markası olmak zorunda değil arkadaşlar,apple en kalitelisini yapmak zorunda.
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