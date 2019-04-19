Yeni nesil iPhone'lar ultra geniş açılı lens ile gelebilir

Apple yeni iPhone'larını Eylül'den önce tanıtmayacak olsa da akıllı telefonlarla ilgili spekülasyonlar gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin bu yılki modellerle birlikte sunabileceği yenilikler hakkında tedarik zincirinden gelen sürekli bir bilgi akışı var. Kameraya odaklanan Apple yeni nesil iPhone'lara ultra geniş açılı lens ekleyebilir.

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Bu elbette ki çığır açan bir yenilik olmayacak. Piyasada ultra geniş lensli çok sayıda Android telefon var. Samsung artık orta sınıf akıllı telefonlarında bile sunuyor. Dolayısı ile Apple'ın da iPhone müşterilerine sunma vakti geldi.

Üçlü kamera sistemi

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone XS ve iPhone XS Max'in devam modellerinin üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını tahmin ediyor. Ayrıca, yeni iPhone'lar ana sensör ve 2x kameraya ek olarak 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ile donatılabilir. Kuo ayrıca Apple’ın lensleri gizlemek için kamera çıkıntısı üzerinde özel bir kaplama kullanacağını düşünüyor.

iPhone XR'ın devamı niteliğinde piyasaya sürülecek modelde ise çift kamera kullanması bekleniyor. Ancak 2x mi yoksa ultra geniş mi olacağı belli değil. Ming-Chi Kuo ayrıca raporunda, 7 megapiksel olan ön kameraların 12 megapiksele çıkacağını da belirtti.

https://9to5mac.com/2019/04/18/kuo-2019-iphone-camera-upgrades/