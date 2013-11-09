Lenovo, akıllı telefonda gözünü gelişmekte olan pazarlara dikti

Bilgisayar pazarındaki daralmaya gösterdiği direnç ve özellikle Çin'de akıllı telefon pazarında yakaladığı çıkışla son döneme damgasını vuran Lenovo, akıllı telefon alanında hedeflerini yükseltiyor.
Bloomberg'e konuşan Lenovo'nun icra kurulu başkanı Yang Yuanqing, önemli açıklamalarda bulundu. Asya'daki yükselişlerinin başarı dalgasının ilk ayağı olduğunu söyleyen Yang, akıllı telefon alanında Çin dışındaki gelişmekte olan pazarları çok önemsediklerini dile getirdi.
"Gelişmekte olan pazarlara uygun fiyatlı çözümler sunacağız. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Gelişmekte olan birçok pazarda iPhone, en çok satan akıllı telefon değil. Dolayısıyla bu pazarlarda Lenovo'nun çok daha rekabetçi olacaktır." diyen Yang, önümüzdeki dönemde Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki 20 farklı gelişmekte olan pazara giriş yaparak tüketicilere performans / fiyat oranı yüksek çözümler sunacaklarının müjdesini verdi.
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-07/lenovo-profit-surges-36-on-pc-smartphone-market-share.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben yine de Lenovo'ya güveniyorum, iyi bir arayüz ve 5" üzeri ekran ile çıkarsa benim de aklımı çelebilir.
umarım bızım pazarda mtk dan farklı cozumlerle gırer
Bence 2-3 sene sonra akıllı telefon ve tablet pazarında kendinden çokça söz ettircek.