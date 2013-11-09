Lenovo, akıllı telefonda gözünü gelişmekte olan pazarlara dikti

Bilgisayar pazarındaki daralmaya gösterdiği direnç ve özellikle Çin'de akıllı telefon pazarında yakaladığı çıkışla son döneme damgasını vuran Lenovo, akıllı telefon alanında hedeflerini yükseltiyor.

Bloomberg'e konuşan Lenovo'nun icra kurulu başkanı Yang Yuanqing, önemli açıklamalarda bulundu. Asya'daki yükselişlerinin başarı dalgasının ilk ayağı olduğunu söyleyen Yang, akıllı telefon alanında Çin dışındaki gelişmekte olan pazarları çok önemsediklerini dile getirdi.

"Gelişmekte olan pazarlara uygun fiyatlı çözümler sunacağız. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Gelişmekte olan birçok pazarda iPhone, en çok satan akıllı telefon değil. Dolayısıyla bu pazarlarda Lenovo'nun çok daha rekabetçi olacaktır." diyen Yang, önümüzdeki dönemde Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki 20 farklı gelişmekte olan pazara giriş yaparak tüketicilere performans / fiyat oranı yüksek çözümler sunacaklarının müjdesini verdi.

http://www.bloomberg.com/news/2013-11-07/lenovo-profit-surges-36-on-pc-smartphone-market-share.html