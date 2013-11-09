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Lenovo, akıllı telefonda gözünü gelişmekte olan pazarlara dikti

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Lenovo, akıllı telefonda gözünü gelişmekte olan pazarlara dikti

Bilgisayar pazarındaki daralmaya gösterdiği direnç ve özellikle Çin'de akıllı telefon pazarında yakaladığı çıkışla son döneme damgasını vuran Lenovo, akıllı telefon alanında hedeflerini yükseltiyor.

Bloomberg'e konuşan Lenovo'nun icra kurulu başkanı Yang Yuanqing, önemli açıklamalarda bulundu. Asya'daki yükselişlerinin başarı dalgasının ilk ayağı olduğunu söyleyen Yang, akıllı telefon alanında Çin dışındaki gelişmekte olan pazarları çok önemsediklerini dile getirdi.

"Gelişmekte olan pazarlara uygun fiyatlı çözümler sunacağız. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Gelişmekte olan birçok pazarda iPhone, en çok satan akıllı telefon değil. Dolayısıyla bu pazarlarda Lenovo'nun çok daha rekabetçi olacaktır." diyen Yang, önümüzdeki dönemde Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki 20 farklı gelişmekte olan pazara giriş yaparak tüketicilere performans / fiyat oranı yüksek çözümler sunacaklarının müjdesini verdi.


http://www.bloomberg.com/news/2013-11-07/lenovo-profit-surges-36-on-pc-smartphone-market-share.html Yorum Yaz
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fatsali1 5 yıl
arkadaşa tavsiye ettim p780 aldı (şu isim işini yapamadılar akılda kalıcı birşey olabilirdi) 4 çekirdek işlemcili tel kalınlığı gayet normal 4 amper batarya ile ortalama 5-6 gün şarjı gidiyormuş telefonun. Ben de s750 (ip67 yani suya dayanıklı telefon) hoşuma gidiyor ama batarya biraz iyi olsa... alt seri olan a660 1.500 dü s750 de 2.000mah oldu sonraki model 2,5 veya 3 amper bekliyorum :)
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musa_unsal2005 5 yıl
4000 mah li telefonları ilgimi çekmişti ama buraya gelmiyor. Anca burdaki fırsatçılar getiririyo.
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JoeyBane 5 yıl
Lenovo kullanıcı dostu bir firma. Telefon pazarında da hatırı sayılır kitleye ulaştı.
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DH Misafiri 5 yıl
O zaman bize gelmez çünkü biz aşmış ülkeyiz. Evimizi satıp telefon alıyoruz.
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Zig Zag 5 yıl
Tasarım çok iyi, tek bir eksiği var. Ön taraftaki Lenovo yazısı biraz daha küçük olabilirdi
Ben yine de Lenovo'ya güveniyorum, iyi bir arayüz ve 5" üzeri ekran ile çıkarsa benim de aklımı çelebilir.
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cryzboy43 5 yıl
su k900 u s600 koysa kımse note un yuzune bakmaz ama ıste deyınce olmuyo :)
umarım bızım pazarda mtk dan farklı cozumlerle gırer
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rapidblaze 5 yıl
lenovo iyidir :)
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giogo 5 yıl
Lenova girdiği her alanda bir şekilde başarılı oluyor.
Bence 2-3 sene sonra akıllı telefon ve tablet pazarında kendinden çokça söz ettircek.
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