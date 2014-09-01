Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo fuar davetiyesi ile dikkat çekmeyi başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
298
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo fuar davetiyesi ile dikkat çekmeyi başardı

Bu hafta IFA 2014 fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Çinli Lenovo, fuar için hazırladığı davetiye ile teknoloji gündemine oturmayı başardı. Davetiye farklı konulara göndermeler içeriyor.

İlk gönderme Apple'a. Keşke daha fazlasını söyleyebilseydik şeklinde bir motto belirleyen Apple'a karşılık Lenovo Biz de birşey söyleyemiyoruz sloganını benimsemiş. Firma sloganı ile aslında zaten birşey söyleyemezsiniz imasında bulunuyor.

İkinci gönderme ise Android L işletim sistemine. Uzun süredir Lemon Meringue Pie adını alacağı iddia edilen Android L sürümünün davetiyede Lollipop olabileceği ihtimaline dikkat çekiliyor. Ayrıca Lenovo muhtemelen bu sürüm üzerinde çalışan bir akıllı telefon da tanıtacak.

Şimdilik fuarda görücüye çıkacak modellerden birisinin Vibe X2 olacağı bilgisi mevcut. Vibe X2 modeli metal bir kasaya sahipken katmanlı olarak tabir edilen bir tasarım sunacak. Jolla akıllı telefonundan hatırlayacağımız üzere bu tasarımda telefonun bir yarısı farklı renkte diğer yarısı da farklı bir renkte metal katmanla işleniyor.

Vibe X2 modelinde bunun yanında 5 inçlik Full HD IPS ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.4.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2250mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor. 

http://www.talkandroid.com/217985-lenovo-takes-a-dig-at-apple-possibly-hints-at-android-l-with-september-4-invite/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VlknFX 5 yıl
apple gönderme yapacağınıza içine adam akıllı bir pil koyun 2250 ne ya bununla apple gönderme yapıyor sanırım senin izindeyiz ama biz android kullandığımız için günü tamamlayamıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ans Destroyer 5 yıl
3000 olsa güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
srcncc 5 yıl
bırakın apple üzerinden prim yapmayı yapıcaklarınızla şaşırtın insanları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 5 yıl
Lenovo diğer markalar gibi batarya konusunda cimri değil. Telefonun özelliklerine göre batarya koyuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Lenovo batarya konusunda bu tür şakalar yapmaz (2250 mah)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme 5 yıl Mobilite: LG ve Samsung'dan yeni akıllı saatler, Sony Xperia Z3 Tablet, Bioshock IOS'ta ve daha fazlası... 5 yıl Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?" 5 yıl Sony XBA-2VP Test Masamızda 5 yıl 2si1 "Şekersiz" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim