Lenovo fuar davetiyesi ile dikkat çekmeyi başardı





Bu hafta IFA 2014 fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Çinli Lenovo, fuar için hazırladığı davetiye ile teknoloji gündemine oturmayı başardı. Davetiye farklı konulara göndermeler içeriyor.





İlk gönderme Apple'a. Keşke daha fazlasını söyleyebilseydik şeklinde bir motto belirleyen Apple'a karşılık Lenovo Biz de birşey söyleyemiyoruz sloganını benimsemiş. Firma sloganı ile aslında zaten birşey söyleyemezsiniz imasında bulunuyor.





İkinci gönderme ise Android L işletim sistemine. Uzun süredir Lemon Meringue Pie adını alacağı iddia edilen Android L sürümünün davetiyede Lollipop olabileceği ihtimaline dikkat çekiliyor. Ayrıca Lenovo muhtemelen bu sürüm üzerinde çalışan bir akıllı telefon da tanıtacak.





Şimdilik fuarda görücüye çıkacak modellerden birisinin Vibe X2 olacağı bilgisi mevcut. Vibe X2 modeli metal bir kasaya sahipken katmanlı olarak tabir edilen bir tasarım sunacak. Jolla akıllı telefonundan hatırlayacağımız üzere bu tasarımda telefonun bir yarısı farklı renkte diğer yarısı da farklı bir renkte metal katmanla işleniyor.





Vibe X2 modelinde bunun yanında 5 inçlik Full HD IPS ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.4.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2250mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.

http://www.talkandroid.com/217985-lenovo-takes-a-dig-at-apple-possibly-hints-at-android-l-with-september-4-invite/