iOS 18.2 güncellemesi, beklenenden erken geliyor

iOS 18.2 güncellemesi neler getirecek?
iOS 18.2, özel emojiler oluşturmak için Genmoji, özel çizgi film benzeri görseller oluşturmak için Image Playground, Notes uygulamasında kaba taslak bir çizimi bir resme dönüştürmek için Image Wand, Siri için ChatGPT entegrasyonu, Mail uygulamasında kategoriler, iPhone 16 için görsel yapay zeka dahil olmak üzere iPhone 15 Pro modelleri ve tüm iPhone 16 modelleri için yeni Apple Intelligence özellikleri getirecek.
iOS 18.2, Apple Intelligence ile ilgilenmeyen kullanıcılar için önemsiz bir güncelleme olacak. Yapay zeka dışında gelecek tek yenilik iPhone’da artık varsayılan uygulamaların ayarlanabilecek olması. Ayarlar uygulamasına eklenen yeni Varsayılan Uygulamalar bölümünden kullanıcılar arama, mesajlaşma, mail, tarayıcı gibi belli uygulamaları kendi tercih ettikleri uygulamayla değiştirebilecek. Kilit ekranından çalan şarkının sesi ayarlanabilecek. Bunun dışında iMessage, çocukların kendilerine gönderilen müstehcen fotoğrafları doğrudan Apple’a raporlamalarına olanak tanıyan yeni bir güvenlik seçeneği ekliyor ancak Türkiye’de kullanıma sunulacak mı belli değil.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/11/03/ios-18-2-release-date/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-11-03/apple-finally-finds-its-game-console-rival-with-the-new-m4-and-m4-pro-mac-minis-m31na57p Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über