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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2 güncellemesi, beklenenden erken geliyor

    iOS 18.2 ne zaman gelecek? Özellikle Apple Intelligence'ı destekleyen iPhone 15 Pro ve iPhone 16 kullanıcıları için merak konusuydu. Gurman, iOS 18.2 çıkış tarihinine ilişkin paylaşımda bulundu.
    ios 18.2 çıkış tarihi & yenilikler Tam Boyutta Gör
    Mark Gurman, Apple’ın iOS 18.2 güncellemesini Aralık ayının ilk haftasında yayınlamayı planlıyor. iOS 18.2, belirli iPhone’lara daha fazla yapay zeka özelliği getirecek Apple Intelligence güncellemesi olacak gibi görünüyor.

    iOS 18.2 güncellemesi neler getirecek?

    iOS 18.2, özel emojiler oluşturmak için Genmoji, özel çizgi film benzeri görseller oluşturmak için Image Playground, Notes uygulamasında kaba taslak bir çizimi bir resme dönüştürmek için Image Wand, Siri için ChatGPT entegrasyonu, Mail uygulamasında kategoriler, iPhone 16 için görsel yapay zeka dahil olmak üzere iPhone 15 Pro modelleri ve tüm iPhone 16 modelleri için yeni Apple Intelligence özellikleri getirecek.

    iOS 18.2, Apple Intelligence ile ilgilenmeyen kullanıcılar için önemsiz bir güncelleme olacak. Yapay zeka dışında gelecek tek yenilik iPhone’da artık varsayılan uygulamaların ayarlanabilecek olması. Ayarlar uygulamasına eklenen yeni Varsayılan Uygulamalar bölümünden kullanıcılar arama, mesajlaşma, mail, tarayıcı gibi belli uygulamaları kendi tercih ettikleri uygulamayla değiştirebilecek. Kilit ekranından çalan şarkının sesi ayarlanabilecek. Bunun dışında iMessage, çocukların kendilerine gönderilen müstehcen fotoğrafları doğrudan Apple’a raporlamalarına olanak tanıyan yeni bir güvenlik seçeneği ekliyor ancak Türkiye’de kullanıma sunulacak mı belli değil.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/11/03/ios-18-2-release-date/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-11-03/apple-finally-finds-its-game-console-rival-with-the-new-m4-and-m4-pro-mac-minis-m31na57p
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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