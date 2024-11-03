Tam Boyutta Gör Mark Gurman, Apple’ın iOS 18.2 güncellemesini Aralık ayının ilk haftasında yayınlamayı planlıyor. iOS 18.2, belirli iPhone’lara daha fazla yapay zeka özelliği getirecek Apple Intelligence güncellemesi olacak gibi görünüyor.

iPhone yapay zekası Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? 4 gün önce eklendi

iOS 18.2 güncellemesi neler getirecek?

iOS 18.2, özel emojiler oluşturmak için Genmoji, özel çizgi film benzeri görseller oluşturmak için Image Playground, Notes uygulamasında kaba taslak bir çizimi bir resme dönüştürmek için Image Wand, Siri için ChatGPT entegrasyonu, Mail uygulamasında kategoriler, iPhone 16 için görsel yapay zeka dahil olmak üzere iPhone 15 Pro modelleri ve tüm iPhone 16 modelleri için yeni Apple Intelligence özellikleri getirecek.

iOS 18.2, Apple Intelligence ile ilgilenmeyen kullanıcılar için önemsiz bir güncelleme olacak. Yapay zeka dışında gelecek tek yenilik iPhone’da artık varsayılan uygulamaların ayarlanabilecek olması. Ayarlar uygulamasına eklenen yeni Varsayılan Uygulamalar bölümünden kullanıcılar arama, mesajlaşma, mail, tarayıcı gibi belli uygulamaları kendi tercih ettikleri uygulamayla değiştirebilecek. Kilit ekranından çalan şarkının sesi ayarlanabilecek. Bunun dışında iMessage, çocukların kendilerine gönderilen müstehcen fotoğrafları doğrudan Apple’a raporlamalarına olanak tanıyan yeni bir güvenlik seçeneği ekliyor ancak Türkiye’de kullanıma sunulacak mı belli değil.

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iOS 18.2 güncellemesi, beklenenden erken geliyor