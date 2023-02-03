Samsung Galaxy S23 Ultra duvar kağıtları (indir)

Diğer tüm Samsung telefonlarında olduğu gibi, Galaxy S23 serisi de kendine özgü duvar kağıtlarıyla geliyor. Bu kez, Galaxy S23’ün renklerinin her biriyle bir şekilde ilişkili olan onlarca duvar kağıdı ve canlı duvar kağıtları sunuldu. Animasyonsuz olanlar arasında bazıları DeX modu için optimize edilmiş. Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları 3200 x 3200 çözünürlüğünde; dolayısıyla masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz.
Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra duvar kağıtları yanında One UI 5 özel ve DeX modu duvar kağıtlarını aşağıdan görebilirsiniz:
Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları indir (4K)
Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları daha yüksek çözünürlükte Google Drive üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca S23 canlı duvar kağıtları MP4 formatında ve 1440 x 3088 çözünürlüğünde telefonunuza indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?