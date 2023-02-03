Samsung Galaxy S23 Ultra duvar kağıtları (indir)

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları 4K çözünürlükte yayınlandı. Özellikle Galaxy S23 Ultra modelinin duvar kağıtları karanlık temayı sevenlerin hoşuna gidecektir. Samsung S23’ün yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarını arıyorsanız buradan indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları 1 gün önce eklendi

Diğer tüm Samsung telefonlarında olduğu gibi, Galaxy S23 serisi de kendine özgü duvar kağıtlarıyla geliyor. Bu kez, Galaxy S23’ün renklerinin her biriyle bir şekilde ilişkili olan onlarca duvar kağıdı ve canlı duvar kağıtları sunuldu. Animasyonsuz olanlar arasında bazıları DeX modu için optimize edilmiş. Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları 3200 x 3200 çözünürlüğünde; dolayısıyla masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra duvar kağıtları yanında One UI 5 özel ve DeX modu duvar kağıtlarını aşağıdan görebilirsiniz:

Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları indir (4K)

Samsung Galaxy S23 duvar kağıtları daha yüksek çözünürlükte Google Drive üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca S23 canlı duvar kağıtları MP4 formatında ve 1440 x 3088 çözünürlüğünde telefonunuza indirebilirsiniz.

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