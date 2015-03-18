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Lenovo ilk Windows 10 akıllı telefon üreticilerinden birisi olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo ilk Windows 10 akıllı telefon üreticilerinden birisi olacak

Windows 10 ile birlikte yaz aylarında önemli bir hamle yapmaya hazırlanan Microsoft, ilk akıllı telefonları da kendisi başta olmak üzere üretici ortakları ile birlikte piyasaya sürecek. Lenovo da muhtemelen ilk Windows 10 akıllı telefonlarından birisine imza atacak.
Microsoft lansmanda Lenovo ortaklığına ayrı bir önem verdiğini ifade etti. Zira hal hazırdaki üretici ortaklar açısından en güçlü Çinli firma Lenovo haline geldi. Ülkedeki yaygın dağıtım ağı satışlar açısından önem taşıyor. Ayrıca PC pazarında birinci sırada olması da Windows 10 için Lenovo'yu daha önemli bir konuma taşıyor.
Lenovo yeni sürümün resmen kullanıma sunulması ile birlikte ilk Windows Phone akıllı telefonunu piyasaya sürecek. China Mobile ile işbirliği yapan Lenovo geniş çaplı bir satış ağı kurmayı planlıyor.
Lenovo'nun nasıl bir cihaz planladığı bilinmiyor ancak mevcut Android modellerinden birisini temel alacağı tahmin ediliyor. Genelde WP üreticileri alt seviye ürünlerle pazara ilk adımı attıkları için Lenovo da benzer bir yol izleyebilir.



http://www.windowscentral.com/lenovos-first-windows-phone-launching-mid-2015 Yorum Yaz
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oktayakgoz 4 yıl
emir kustirika

ya microsoft birtane faiş fiyata bir tane telefonun olsun şahsen sevmem kullanmamda yüksek fiyatlı telefonları ama microsoft duy sesimi bir tane olsun microsoft yapmış desinler titanyum kasa 8 gb ram 4k ekran i7 işlemcili bi telefon yap :D pardon bilgisayar özellikleri oldu :D millet desin 6 \ S6 alıcana birde microsoft düşünsün

w10 dan sonra çıkacak. heyecanla onu bekliyoruz
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emir kustirika 4 yıl
ya microsoft birtane faiş fiyata bir tane telefonun olsun şahsen sevmem kullanmamda yüksek fiyatlı telefonları ama microsoft duy sesimi bir tane olsun microsoft yapmış desinler titanyum kasa 8 gb ram 4k ekran i7 işlemcili bi telefon yap :D pardon bilgisayar özellikleri oldu :D millet desin 6 \ S6 alıcana birde microsoft düşünsün
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Elsa 4 yıl
G3e windows gelsin androidin yüzüne bakmam
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mcebi001 4 yıl
Bizim yerli şirketlerin yerinde olsam üst seviye kasaya windows model getirtip satarım ne microsoft nede başka markanın premium kasada windows cihazı yok ....
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Artık tek sistem var. Telefondan çekilen fotoğraf bilgisayarında veya tablettede görülebilecek ki şuan kullanıyorum bunu. Bilgisayarımda ki müzikler aynı anda tabletimde de var. Takvim, e-posta, kişi listesi bunlar zaten standart haline geldi. Bilgisayardan satın aldığım bir oyun telefonumada geliyor. Yada mesela telefonun temasını sarı yaptığımda bilgisayarın temasıda sarı oluyor. Bunlar Windows 10'un özelliklerinin çok azı, daha sürüyle var.
Ha şöyle bir durumda var, tek dokunuşla senkronizasyonu kapatabiliyorsunuz, tüm cihazlar birbirinden ayrı oluyor.
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matmuhendisi 4 yıl
Bu isim olayı çok kafamı karıştırdı.. Windows 10 her platformda neden aynı isimde
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simbolmina 4 yıl
Aslında GM gibi bir ekip de tutup w10 romlari üretip android telefonlara port etse çok güzel para kazanabilirler.
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