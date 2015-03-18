Lenovo ilk Windows 10 akıllı telefon üreticilerinden birisi olacak

Windows 10 ile birlikte yaz aylarında önemli bir hamle yapmaya hazırlanan Microsoft, ilk akıllı telefonları da kendisi başta olmak üzere üretici ortakları ile birlikte piyasaya sürecek. Lenovo da muhtemelen ilk Windows 10 akıllı telefonlarından birisine imza atacak.

Microsoft lansmanda Lenovo ortaklığına ayrı bir önem verdiğini ifade etti. Zira hal hazırdaki üretici ortaklar açısından en güçlü Çinli firma Lenovo haline geldi. Ülkedeki yaygın dağıtım ağı satışlar açısından önem taşıyor. Ayrıca PC pazarında birinci sırada olması da Windows 10 için Lenovo'yu daha önemli bir konuma taşıyor.

Lenovo yeni sürümün resmen kullanıma sunulması ile birlikte ilk Windows Phone akıllı telefonunu piyasaya sürecek. China Mobile ile işbirliği yapan Lenovo geniş çaplı bir satış ağı kurmayı planlıyor.

Lenovo'nun nasıl bir cihaz planladığı bilinmiyor ancak mevcut Android modellerinden birisini temel alacağı tahmin ediliyor. Genelde WP üreticileri alt seviye ürünlerle pazara ilk adımı attıkları için Lenovo da benzer bir yol izleyebilir.









http://www.windowscentral.com/lenovos-first-windows-phone-launching-mid-2015