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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U460'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo iki ay önce duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U460'ın satışına başladı. Intel Calpella pltatformunu temel alan ultra-taşınabilir formdaki IdeaPad U460, iki farklı konfigürasyonla geliyor. 799$ seviyesinden satışa sunulan IdeaPad U460, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü detekleyen 14-inç LED backlit ekranla geliyor ve 2.26GHz'de çalışan Core i3-350M işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelen model, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics IGP'sini kullanıyor. IdeaPad U460'ın 949$ seviyesinden satışa sunulan daha performanslı versiyonu ise işlemci olarak 2.4GHz'de çalışan Core i5-450M işlemcisinden güç alırken, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce 305M çözümünü kullanıyor.

Windows 7 Home Premium 64-Bit ile gelen IdeaPad U460 modelleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi konfigürasyonuna göre sırasıyla 799$ ve 949$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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ENIGMA 9 yıl
lenovonun thinkpad serisi dısındakiler cöp..

thinkpad ler pc degil terminator adeta...
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Kissed by Fire 9 yıl
305M pek yerinde bir seçim olmamış be..
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ensaronline 9 yıl
güzelmiş.
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ShafakCool 9 yıl
Şu intel ekran kartlarından vazgeçseler artık!
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Batuist 9 yıl
ekran kartı tercihini atiden yana kullansaymış daha güzel bir donanım ortaya çıkabilirmiş.. onun haricinde özelliler ve fiyat iyi gibi...
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