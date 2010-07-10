Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U460'ı satışa sundu

Lenovo iki ay önce duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U460'ın satışına başladı. Intel Calpella pltatformunu temel alan ultra-taşınabilir formdaki IdeaPad U460, iki farklı konfigürasyonla geliyor. 799$ seviyesinden satışa sunulan IdeaPad U460, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü detekleyen 14-inç LED backlit ekranla geliyor ve 2.26GHz'de çalışan Core i3-350M işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelen model, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics IGP'sini kullanıyor. IdeaPad U460'ın 949$ seviyesinden satışa sunulan daha performanslı versiyonu ise işlemci olarak 2.4GHz'de çalışan Core i5-450M işlemcisinden güç alırken, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce 305M çözümünü kullanıyor.

Windows 7 Home Premium 64-Bit ile gelen IdeaPad U460 modelleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi konfigürasyonuna göre sırasıyla 799$ ve 949$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.