Lenovo, yeni kompakt projektörünü duyurdu

Çin merkezli teknoloji firmalarından Lenovo, CES 2016 öncesi yeni geliştirdiği kompakt projektörünü ThinkPad Stack Mobile'ı duyurdu.

Firmanın modern bir tasarımla cep içerisinde taşınabilecek kadar ufak gövde ile hazırladığı yeni projektörü ThinkPad Stack Mobile, ilk olarak CES 2015'de tanıtılan detaylarına burada yer verdiğimiz istiflenebilir "Stack" ailesi içerisinde yer alıyor ve bu sayede farklı harici batarya ya da depolama birimleriyle bir araya getirebiliyor.

Teknik olarak 150 lümen parlaklık seviyesinde 720 piksel görüntü aktarımı gerçekleştirebilen Lenovo ThinkPad Stack Mobile, Miracast ve AirPlay gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine (iOS ya da Android cihazlardan kablosuz görüntü aktarımı) aktif olarak destek veriyor ve 1W gücündeki hoparlörü ile temel sunum işlemleri için ekstra çözümler gerektirmiyor. Projektör ayrıca dahili bataryası ile 2 saat boyunca kablosuz olarak da görev yapabiliyor.

Lenovo'nun temel işlevlerin altında rahatlıkla kalkabilecek yeni projektör modeli ThinkPad Stack Mobile, 2016 Nisan ayında 400$'dan satışa çıkıyor.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/lenovo-thinkpad-stack-mobile-projector/