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Lenovo, Skylight işletim sisteminden vazgeçti, Android'e adapte oluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yeni nesil ultra-taşınabilir cihazları için geliştirmekte olduğu Skylight isimli işletim sisteminin çalışmalarını sonlandırıyor. Aynı ismi taşıyan mini bilgisayar ve IdeaPad U1 adı verilen notebook-tablet karışımı melez bilgisayar için hazırlanan Linux tabanlı Skylight işletim sistemi yerine Lenovo, Google Android platformuna entegre olacak.

Bu arada Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre, Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon platformunu kullanan Skylight, bu ay içerisinde önce Çin pazarında, Temmuz ayında ise Amerika'da kullanıma sunulacak. Melez tasarımlı IdeaPad U1 Hybrid'in çıkışı ise yılın son çeyreğini bulacak gibi görünüyor.


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1963bursa 9 yıl
Android epey yol aldı, şu gün Android'e programlama dili çıksa sanırım en büyük bilişim haberi olur du, adam Pardus kursa satsa bile parduse günümüz programlama dilleri destek vermez bence. Skylight ilginç projeymiş, gerçekten hazır pardus gibi derlemeleri varken yeniden linux derlemesi yazmaya çalışmak ta galiba büyük gaf.
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Batuist 9 yıl
tabiki daha mantıklı... çünkü hali hazırdaki programlarıda kullanmak mümkün olacak..
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hacı.basat 9 yıl
Linux tabanlı olacak madem yol almış derlemeler var bir sürü, her işi sıfırdan yapmaya çalışmanın kaçınılmaz sonlarından birisi, Pardus yükleyip dağıtsalar daha mantıklı, para isteyen yok, maliyet yok, ayar çek ver piyasaya, bu zorlama niye. Skylight'a da bir mezartaşı koymuşlar diyecek bir şey yok.
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