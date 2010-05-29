Lenovo, Skylight işletim sisteminden vazgeçti, Android'e adapte oluyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yeni nesil ultra-taşınabilir cihazları için geliştirmekte olduğu Skylight isimli işletim sisteminin çalışmalarını sonlandırıyor. Aynı ismi taşıyan mini bilgisayar ve IdeaPad U1 adı verilen notebook-tablet karışımı melez bilgisayar için hazırlanan Linux tabanlı Skylight işletim sistemi yerine Lenovo, Google Android platformuna entegre olacak.

Bu arada Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre, Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon platformunu kullanan Skylight, bu ay içerisinde önce Çin pazarında, Temmuz ayında ise Amerika'da kullanıma sunulacak. Melez tasarımlı IdeaPad U1 Hybrid'in çıkışı ise yılın son çeyreğini bulacak gibi görünüyor.