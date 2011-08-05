Lenovo'dan 21.5-inç ve 23.6-inç boyutlu iki yeni led aydınlatmalı LCD monitör

Daha düşük güç tüketimleriyle ön plana çıkan LED aydınlatmalı LCD monitörler yaygınlaşmaya devam ediyor. Lenovo, led aydınlatmalı 21.5-inç ve 23.6-inç boyutlu olmak üzere iki yeni LCD monitörünü duyurdu: LS2221 ve LS2412.

Bu aydan itibaren sırayla 229.99$ ve 299.99$ fiyat etiketleriyle yurtdışında piyasaya sürülmesi planlanan sade tasarımlı modeller, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 300 nit parlaklık (Sadece LS2412) seviyesi ve 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı gibi teknik özelliklere sahip.



Duyurulan modellerden LS2221'de VGA ve DVI bağlantıları; LS2412'de ise VGA, HDMI bağlantıları ile 4'lü USB çoklayıcı bulunmakta.





http://www.businesswire.com/news/home/20110802006191/en/Lenovo-Launches-Monitor-Series-Tuned-Small-Business