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Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon
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IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak hızlı bir yükselişe giren ve dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, Ocak ayındaki CES Fuarı'nda,  bilgisayar üretimine ek olarak tüketici elektroniği ürünlerine daha fazla yatırım yapacağının sinyallerini vermişti. Akıllı telefon üretimine daha fazla yatırım yapacağını duyuran, Android işletim sistemli akıllı televizyonu ile de dikkatleri üzerine çeken Lenovo, Samsung Galaxy Note ile hız kazanan telefon/tablet formundaki hibrit cihaz arenasına LePhone S880 ile giriyor.
Lenovo'nun öncelikli pazar olarak anavatanı Çin'i hedeflediği LePhone S880, Samsung Galaxy Note ile kıyaslandığında daha ekonomik bir alternatif olarak gösterilebilir. 5-inç boyutunda ekrana sahip olan telefon, MediaTek firmasının 1GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemcisini kullanıyor ve 512MB RAM ile geliyor. Yayınlanan videoya göre akıcı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan telefon, 5MP çözünürlüğündeki ana kamerasına ek olarak ön tarafta 0.3MP çözünürlüğünde ikinci bir kameraya da sahip. Android 4.0 işletim sistemiyle çalışan LePhone S880, aynı zamanda çift SIM kart desteği ile dikkat çekiyor. 2250 mAh kapasiteli pilden güç alan telefon, 9.9 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında.
Lenovo LePhone S880, Çin'de 345$ etiket fiyatı ile satılıyor. 
Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon
Tam Boyutta Gör
Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon
Tam Boyutta Gör
Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon
Tam Boyutta Gör
Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon
Tam Boyutta Gör
Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon
Tam Boyutta Gör

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DH Misafiri 7 yıl
pahalı artı birde lenovo , bu gün 700 liraya almışım samsungu bundan daha yüksek donanıma sahip 4 inç ekran olsa dahi donanımı daha güçlü satmaz bu lenovo bu stratejiyle bir kere ya 1.7 mhz yapacak teli yada çift çekirdek başka türlü hata olur.
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akman7322 7 yıl
takip
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Pardus Linux 7 yıl
Donanıma göre fiyat yüksek Çinlilerde para yok sözde...
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ThbrK 7 yıl
Çift hatlı telefon almak istiyorum.Bunun gibi ne önerirsiniz uygun fiyatlı?

Edit:Akıllı telefon
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adını nick koydum 7 yıl
Neden hemen galaxy note ile kıyasladınız anlamadım. 5 inç'i görüne sanırım.
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armanatilgan 7 yıl
Türkiyedeki BİM i bilseler Lenovonun sahipleri kendilerinden utanırlardı sanırım.
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sticer12 7 yıl
donanım olarak galaxy note u yakalayamıyor bence rakibi olamaz
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baris5834 7 yıl
uçak güzelmiş :D
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FFadeleSS 7 yıl
Erdi abide bi çapkınlık sezdim :D
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pijama61 7 yıl
pornografik tanıtım olmuş resmen
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sahoron 7 yıl
Son 3 resim...
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secooo 7 yıl
Telefonu sanki bim piyasaya sürmüş gibi "Lephone" :))
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Lepanto 7 yıl
1 ghz tek çekirdekli işlemciye sahipse ekranının çözünürlüğü note gibi yüksek değildir, HD bile değildir. Tahminim 800x480 ya da en iyi ihtimalle qHD'dir. Çünkü bu donanımın HD çözünürlükte akıcı çalışmasına imkan yok.
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