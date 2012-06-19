Lenovo'dan çift SIM kartlı 5-inç boyutunda akıllı telefon

IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak hızlı bir yükselişe giren ve dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, Ocak ayındaki CES Fuarı'nda, bilgisayar üretimine ek olarak tüketici elektroniği ürünlerine daha fazla yatırım yapacağının sinyallerini vermişti. Akıllı telefon üretimine daha fazla yatırım yapacağını duyuran, Android işletim sistemli akıllı televizyonu ile de dikkatleri üzerine çeken Lenovo, Samsung Galaxy Note ile hız kazanan telefon/tablet formundaki hibrit cihaz arenasına LePhone S880 ile giriyor.

Lenovo'nun öncelikli pazar olarak anavatanı Çin'i hedeflediği LePhone S880, Samsung Galaxy Note ile kıyaslandığında daha ekonomik bir alternatif olarak gösterilebilir. 5-inç boyutunda ekrana sahip olan telefon, MediaTek firmasının 1GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemcisini kullanıyor ve 512MB RAM ile geliyor. Yayınlanan videoya göre akıcı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan telefon, 5MP çözünürlüğündeki ana kamerasına ek olarak ön tarafta 0.3MP çözünürlüğünde ikinci bir kameraya da sahip. Android 4.0 işletim sistemiyle çalışan LePhone S880, aynı zamanda çift SIM kart desteği ile dikkat çekiyor. 2250 mAh kapasiteli pilden güç alan telefon, 9.9 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında.

Lenovo LePhone S880, Çin'de 345$ etiket fiyatı ile satılıyor.