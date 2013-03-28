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Lenovo'dan hepsi bir arada yeni bilgisayar modeli, "ThinkCentre Edge 62z "

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo'dan hepsi bir arada yeni bilgisayar modeli,
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo, hepsi bir arada bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi.
Lenovo tarafından duyurulan ve ThinkCentre Edge 62z ismine sahip olan hepsi bir arada bilgisayar modeli, genel amaçlı işyerleri, kütüphane ya da en kullanımı için geliştirilmiş. Hepsi bir arada forumda geliştirilmiş olan bilgisayar tek başına ayakta durabilirken, teknik olarak 18.5-inç 1366x768 piksel çözünürlüğünde ekrana, üçüncü jenerasyon Intel Core i3 işlemciye, Intel HD grafik birimine, Windows 7 Pro 64bit işletim sistemine, 1TB depolama oranına ve 8GB DDR3 RAM miktarına sahip.
 
Lenovo'dan hepsi bir arada yeni bilgisayar modeli,
Enerji tasarrufu konusunda başarılı bir model olan ThinkCentre Edge 62z, ayrıca altı adet USB2.0 portu, kablosuz klavye ve fare seti, DVD yazıcı, kamera, 2W hoparlör, şifreleme sistemleri gibi ekstra özellikler ile beraber 549$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında piyasaya çıkıyor.
http://shopap.lenovo.com/sg/en/products/desktops/thinkcentre/edge-62z/
 
Lenovo'dan hepsi bir arada yeni bilgisayar modeli,

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1674 Yorum Yaz
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NOSTOY 6 yıl
18 inç mönitör ve hd çözünürlük 5 inçlik Full hd telefonların cirit attığı zamanda .!? Bir şey demiyorum
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jay jay justified 6 yıl NOSTOY
NOSTOY

18 inç mönitör ve hd çözünürlük 5 inçlik Full hd telefonların cirit attığı zamanda .!? Bir şey demiyorum

5 inç ekranda Full HD olunca ne oluyor?
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Dr_Unknown 6 yıl
All-in-One PC'lerde iMac'den baskası yalan. Acik ve net.
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alighieri 6 yıl
o tasarım, o monitör çerçevesi ile ....
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