Lenovo'dan hepsi bir arada yeni bilgisayar modeli, "ThinkCentre Edge 62z "

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo, hepsi bir arada bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi.

Lenovo tarafından duyurulan ve ThinkCentre Edge 62z ismine sahip olan hepsi bir arada bilgisayar modeli, genel amaçlı işyerleri, kütüphane ya da en kullanımı için geliştirilmiş. Hepsi bir arada forumda geliştirilmiş olan bilgisayar tek başına ayakta durabilirken, teknik olarak 18.5-inç 1366x768 piksel çözünürlüğünde ekrana, üçüncü jenerasyon Intel Core i3 işlemciye, Intel HD grafik birimine, Windows 7 Pro 64bit işletim sistemine, 1TB depolama oranına ve 8GB DDR3 RAM miktarına sahip.

Enerji tasarrufu konusunda başarılı bir model olan ThinkCentre Edge 62z, ayrıca altı adet USB2.0 portu, kablosuz klavye ve fare seti, DVD yazıcı, kamera, 2W hoparlör, şifreleme sistemleri gibi ekstra özellikler ile beraber 549$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında piyasaya çıkıyor.

http://shopap.lenovo.com/sg/en/products/desktops/thinkcentre/edge-62z/

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1674