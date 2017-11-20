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Lenovo'dan uygun fiyatlı iki yeni tablet

Tablet piyasası her ne kadar eskisi kada hareketli olmasa da üreticiler yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Lenovo ekonomik fiyatlı Tab 7 ve Tab 7 Essential modellerini piyasaya sürdü.
1 yıl
3,2b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Tabletler her ne kadar eskisi gibi popüler olmasa da hala satın almak isteyen birçok kişi var. Yeni ve uygun fiyatlı bir tablet arıyorsanız, Lenovo'nun güncellenmiş uygun fiyatlı tablet serisine göz atabilirsiniz. Şirket Tab 7 ve Tab 7 Essential olmak üzere iki yeni tablet çıkardı.
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Lenovo Tab 7, 1.280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 7 inç IPS LCD ekranla geliyor. Cihaz dört çekirdekli işlemci içeren MediaTek MT8161 yonga seti ve 1GB RAM'le güçlendirilmiş durumda. 16GB dahilli depolama alanı sunan Tab 7'nin 5MP ön ve 2MP kalitesinde arka kamerası var. Lenovo'nun bu cihaz için belirlediği satış fiyatı ise sadece 99.99 dolar (390 TL).
Tab 7 Essential modeline baktığımızda 1.024 x 600 piksel gibi daha düşük çözünürlükte bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Cihazda önceki modelden farklı olarak MediaTek MT8167D yonga seti kullanılmış. Geri kalan teknik özelliklerin hepsi Tab 7 ile birebir aynı. Uygun fiyatlı tablet serisinin bu modelini satın almak isteyenlerin ise 79.99 dolar (310 TL) ödemesi gerekecek.

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K_Spartakus 1 yıl en beğenilen
Bu tableti alanlar çoluk çocuğu susturmak için alıyor
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TIME 1 yıl
1gb ramle guclendirilen derken??
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jimhendrix 1 yıl
Galaxy s3`e rakip mi olacak bu?
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kar98-k 1 yıl
Pek iyi değiller ama, fiyat performans işte.
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SEHZADE63 1 yıl
Adamlarin uygun fiyatli cihazi bizim ise beş para etmez halis mulis cin mali gibi tablet.. üreten zahmet edip birleştiren calişanlara yazik yada 3-5 kişi calişiyodur kafa yormayin diye..
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TIMERIDER 1 yıl
Aynı donanımda aynı fiyata samsung da var nesi ucuz. Tab3 aynı böyle hatta onda 1,5 ram var.
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DH Misafiri 1 yıl
Olm 1 gb ne ya
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farevel 1 yıl
Boşa para harcıyorlar ya, aptallık.
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cmbzk 1 yıl
ekranı benim telefon kadar.
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TIME 1 yıl
1gb ramle guclendirilen derken??
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ALKaraca 1 yıl
Tasarımı çok güzel
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K_Spartakus 1 yıl en beğenilen
Bu tableti alanlar çoluk çocuğu susturmak için alıyor
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drjacob 1 yıl
tasarım kötü , donanım kötü kesin çok satar
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