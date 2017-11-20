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Facebook'dan video yayıncılarına özel uygulama: Facebook Creator

Video paylaşımı için daha cazip bir ortam haline gelmeye çalışan Facebook, video yayıncıları için yeni bir uygulama kullanıma sundu. Facebook Creator, birbirinden kullanışlı araçlarla geliyor.
1 yıl
2,2b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un gerçek anlamdaki hedeflerinden biri de insanların video paylaşımı için popüler sosyal medya platformunu kullanmasını sağlamak. Şirket bu nedenle sadece video oluşturuculara yönelik yeni bir uygulama yayınladı. Facebook Creator adlı uygulama hikayeleri güncellemek, video yayını yapmak ve hatta Facebook'a ait farklı platformlarda mesajlaşmak için kullanılabiliyor.
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Uygulama, kullanıcıların orijinal videolar oluşturmalarına, seçkin özelliklerle canlı yayın yapmalarına ve ayrı ayrı uygulama kullanmalarına gerek kalmadan Facebook'daki topluluklarıyla etkileşime geçebilmelerine olanak tanıyor. Yani Facebook Creator'ı kullananlar Facebook ve Instagram yorumlarını ve Messenger mesajlarını tek bir yerden görüp, yanıtlama imkanına sahip oluyorlar.

Şu an için sadece iOS sürümü var

Canlı yayın için çeşitli araçlar sunan uygulama, yayıncıların videolarına açılış-kapanış introları, özel canlı çıkartmalar ve grafikler eklemelerine izin veriyor. Ayrıca çeşitli kamera efektleri ve çerçeveler içerdiğini de belirtelim. Facebook Creator ile oluşturulan içerikler Twitter ve Instagram gibi diğer platformlarda da paylaşılabiliyor. Ayrıca video oluşturucuların uygulamayı Facebook Hikayeleri'ne erişmek için kullanmaları da mümkün.
Kullanıcıların sayfalarına, videolarına ve izleyicilerine ilişkin analizleri takip etmesine de olanak sağlayan Facebook Creator uygulaması şu an için sadece iOS platformu için kullanıma sunuldu. Facebook uygulamanın Android sürümünün ise önümüzdeki aylarda yayınlanacağını söylüyor. Denemek isterseniz buraya tıklayarak App Store aracılığıyla iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/facebook-creator/id894913642?l=tr&mt=8 Yorum Yaz
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