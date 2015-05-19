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Lenovo'nun MSI oyuncu dizüstü bilgisayarı bölümü ile ilgilendiği iddia ediliyor

4 yıl
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'nun MSI oyuncu dizüstü bilgisayarı bölümü ile ilgilendiği iddia ediliyor

Bugüne kadar büyük satın alım hamlelerini genelde ABD tarafında yapan Lenovo, bu kez rotayı çok yakınlara çeviriyor ve Tayvan'a uzanıyor. Firmanın hedefinde ise MSI var.

Sektörden gelen bilgilere göre Lenovo, MSI'nın oyuncu dizüstü bilgisayarı bölümüne gözünü dikmiş durumda. Son dönemde başarılı oyuncu dizüstü bilgisayarı satışları yapmaya başlayan MSI, Lenovo'nun da dikkatini çekti. 

Daralan bilgisayar pazarında oyuncu bilgisayarları üreticiler için can simidi haline geldi. Tüketicilerin ilgi göstermesi ve piyasaya çıkan çok sayıda oyun oyuncu bilgisayarlarının değerini artırdı. 

Her zaman pazarın üzerinde büyüme gösteren ve pazarın bir numarası haline gelen Lenovo, anlaşılan yakın zamanda daralmadan etkileneceğini görmüş olacak ki zamanında tedbirini almak istiyor. Öte taraftan MSI'nın da yakın zamanda sıkı rekabet nedeniyle kan keybetmekten korktuğu ve bölümü en değerli zamanında elinden çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor. 

Lenovo hali hazırda MSI'nın ODM müşterisi durumundaydı. İkilinin halen görüşmelere devam ettiği ve henüz bir karara varılmadığı belirtiliyor. Şimdilik her iki firma da iddiaları reddediyor. 

Oyuncu dizüstü pazarında yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü rekabet giderek ısınıyor. Ayrıca oyuncu dizüstü bilgisayalarındaki ortalama satış fiyatının ana akım dizüstü segmentinden yüksek olması diğer bir dikkat çekici neden. 

Asus pazarda ROG oyuncu bilgisayarları ile yer alırken, Acer da Predator markasıyla rekabete katılmıştı. Segmentin lideri olan Alienware ise agresif stratejilerle yerini kaptırmama telaşında.  

http://www.digitimes.com/news/a20150515PD208.html Yorum Yaz
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darkdiva 4 yıl en beğenilen
MSI GS serisi gibisi var mı ya? Şekli şemalı müthiş :) Lenovo'ya satılmaz umarım.
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St Batuhan 4 yıl
Ben de şahsen satılma olayını pek mantıklı bulmuyorum zira MSI gayette oyuncu kısmına yatırımlarını arttırmakta. En son bilişim etkinliğimizde ağırladığımızda yine oyun temelli konuşma ve ekipmanlarıyla gelmişti adamlar. Logoları ve yaklaşımları gayet güzel. Bi Alienware ya da Razer değil şu saniye ama iyi yatırımlar yaptıkları için pazardaki ilgilerini kaybetme ihtimalleri yok. Doğru adımlarla ilerleyebilecek bir firma gayet iyi başarır kazancı.
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25FURKAN 4 yıl
Lenovo bilgisayar toplayarak lider üretici MSI gamıng bölümünü satın alabilecekse bu bizlerin ayıbıdır üretici işin ehli can damarı MSI varken lenovo gibi malzeme dilenerek elde ettiği malı satarak buralara kadar geldi haa yazık vallaha yazık bizlere hiç saygımız yok hakedene
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kımyasal 4 yıl
Lenovo satın alım işlerini rakibini öldürmek yerine kendini geliştirerek ve büyüterek daha kaliteli ürünler için yaparsa daha etik olur.
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gently weeps 4 yıl
Oyuncu bilgisayarlarından kötü diyebilceğim hiç bir tane marka yok. Lenovonunki dışında vatanda bakmıştım y50 modeline bilgisayar sadece açıkken bile klavye elinizi yakıyordu mühendislik hatası vardı ve ucuz diye kapış kapış aldı millet
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Brucedeluxe 4 yıl
Lenovo Y500 kullanıcısı olarak o dönemde çıkan MSI bilgisayarlar ile karşılaştırmam bile bilgisayarımı. MSI plastik kasa, alttan aydınlatma kullanmazken benim bilgisayarımda metal kasa, kırmızı alttan aydınlatma mevcut. Lenovo Y500, Y510 ve Y50 MSI ın o serilerine karşılık bilgisayarlara 10 basar şu an.
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umut_baris 4 yıl
MSI o bölümünü hayatta satmaz.

MSI gibisi var mı abi. Masaüstünde memnundum anakartlarından.

Lenovo anca dolby hoparlör koysun.
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simbolmina 4 yıl
Benim izlenimim lenovo'nun msi'dan daha pahalı olduğu. Umarım satılmaz, bize zarar.
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dmrc1143 4 yıl
darkdiva
MSI GS serisi gibisi var mı ya? Şekli şemalı müthiş :) Lenovoya satılmaz umarım.

razer blade e bakmani tavsiye ederim. msi halt etmis :)
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tns1 4 yıl
açıklama bekliyoruz @MSI Türkiye
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Fiyaka1903 4 yıl
Les bu lenovi tiplerinde meymenet yok malzeme kalitesi kotu sadece yenilikciler (yoga serisi vb) ama.yuh diyorum ben daha tr de fiyat performans ürünü olan bir lenovo alet görmedim. Mesela asusun cift ekranli pcsi varken ayni paraya satilan yogaya bakmam bile
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psicik96 4 yıl
Bence iyi olabilir . 3 yıldır Lenovo y560p kullanıyorum . Zamanın F/P ürünüydü ..

Lenovo ve Msi birleşmesi güzel olabilir aslında , hem üst seviyeye oynayıp hemde F/P ürünler sunabilir insanlara ..
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