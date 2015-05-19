Lenovo'nun MSI oyuncu dizüstü bilgisayarı bölümü ile ilgilendiği iddia ediliyor

Bugüne kadar büyük satın alım hamlelerini genelde ABD tarafında yapan Lenovo, bu kez rotayı çok yakınlara çeviriyor ve Tayvan'a uzanıyor. Firmanın hedefinde ise MSI var.





Sektörden gelen bilgilere göre Lenovo, MSI'nın oyuncu dizüstü bilgisayarı bölümüne gözünü dikmiş durumda. Son dönemde başarılı oyuncu dizüstü bilgisayarı satışları yapmaya başlayan MSI, Lenovo'nun da dikkatini çekti.





Daralan bilgisayar pazarında oyuncu bilgisayarları üreticiler için can simidi haline geldi. Tüketicilerin ilgi göstermesi ve piyasaya çıkan çok sayıda oyun oyuncu bilgisayarlarının değerini artırdı.





Her zaman pazarın üzerinde büyüme gösteren ve pazarın bir numarası haline gelen Lenovo, anlaşılan yakın zamanda daralmadan etkileneceğini görmüş olacak ki zamanında tedbirini almak istiyor. Öte taraftan MSI'nın da yakın zamanda sıkı rekabet nedeniyle kan keybetmekten korktuğu ve bölümü en değerli zamanında elinden çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor.





Lenovo hali hazırda MSI'nın ODM müşterisi durumundaydı. İkilinin halen görüşmelere devam ettiği ve henüz bir karara varılmadığı belirtiliyor. Şimdilik her iki firma da iddiaları reddediyor.





Oyuncu dizüstü pazarında yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü rekabet giderek ısınıyor. Ayrıca oyuncu dizüstü bilgisayalarındaki ortalama satış fiyatının ana akım dizüstü segmentinden yüksek olması diğer bir dikkat çekici neden.





Asus pazarda ROG oyuncu bilgisayarları ile yer alırken, Acer da Predator markasıyla rekabete katılmıştı. Segmentin lideri olan Alienware ise agresif stratejilerle yerini kaptırmama telaşında.

http://www.digitimes.com/news/a20150515PD208.html