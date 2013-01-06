Lenovo'nun Intel tabanlı yeni nesil telefonu K5 iddialı geliyor

Akıllı telefonlar için çok uzun süredir hazırlık yapan ve bazı üreticiler vasıtasıyla piyasaya sürdüğü çeşitli cihazlar ile zaman zaman nabız yoklamasında bulunan Intel, en ciddi meydan okumasını bu sene yapacak gibi görünüyor. Merrifield kod adını verdiği 22nm üretim teknolojisine sahip yeni işlemcisiyle Intel, ARM hakimiyetindeki piyasaya yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. Z2000 serisi ultra düşük güç tüketimli mevcut Atom işlemcileriyle kıyaslandığında hem 22nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi hem de yeni bir mikroişlemci tasarımını kullanıyor olması itibariyler Merrifield her açıdan çok daha fazlasını getiriyor.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştişrilen işlemcilerle kıyaslandığında, üretim teknolojisi en gelişmiş çözüm olacak Merrifield tasarımının piyasaya girecek ilk örneği çift çekirdekli olup 1.6GHz'de görev yapacak ve Turbo özelliği ile otomatik olarak 2GHz'e çıkış yapabilecek. Yine bir Intel çözümü olan XMM 7260 radyo yongası ile 3G/4G desteği sunacak olan platforma çok çekirdekli PowerVR SGX544MP grafik birimi eşlik edecek gibi görünüyor. Bu konuda net bir bilgi ya da doğrulama olmasa da SGX 544MP'nin dört çekirdekli versiyonu ile Apple'ın A5X işlemcisinde ve Sony PS Vita'da kullanıldığını da not düşmek gerekiyor. Bu noktada Apple A6X'in PowerVR SGX 554 kullanması, Intel'in çözümü daha şimdiden en azından grafik performansı olarak ikinci plana atmış olmasa da mikroişlemci tasarımında çoklu ortam odaklı bazı görevler için donanımsal hızlandırmada ciddi gelişimler olduğu ifade ediliyor. Peki Intel'in eni nesil Merrifield platformu hangi üreticiler tarafından kullanılacak. Bu konuda henüz somut bir duyuru olmasa da Lenovo, Motorola ve LG gibi üreticilerin Intel tabanlı akıllı telefonlar sunacağı zaman zaman dile getirilmekte.

Çin kaynaklı yeni bilgilere göre Lenovo, K5 adını verdiği yeni bir "Intel Inside" telefon için gün sayıyor. Merrifield platformundan güç alan telefon, 5.5-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı ve sadece 6.7mm olduğu ifade edilen kalınlığı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Android 4.2.1 işletim sisteminin güç verdiği telefon, 13MP çözünürlüğünde arka ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera ile donatılmış durumda. 3500mAh kapasiteli pil kapasitesi ve pek tabii ki 22nm işlemcisi sayesinde kullanım süresi konusundaki soru işaretlerini ikinci plana iten telefon, pil kapasitesi ve kalınlık oranı açısından da sınıfındaki en iddialı telefon olabilir.

Performans tarafında ise doğrudan Lenovo K5'e ait olup olmadığı bilinmese de Intel'in yeni platformunun Antutu'dan 30 bin puan - bu skor en hızlı ARM çözümününde standart koşullarda nereydese 2 kat civarında daha yüksek anlamına gelmekjte - ve NenaMark'tan ise 58.3 puan aldığı ifade edilmekte. Tabi ki akıllı telefonları sentetik test sonuçlarına göre değerlendirmek çok doğru değil ancak eldeki tek veriler olarak bu skorların Intel adına oldukça vaadkar olduğunu da söylemek gerekiyor. Mobil Dünya Kongresi için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu belirtilen Intel, Şubat ayının sonundaki etkinlikte daha önce hiç olmadığı kadar yankı uyandırabilir.



