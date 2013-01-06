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Lenovo'nun Intel tabanlı yeni nesil telefonu K5 iddialı geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için çok uzun süredir hazırlık yapan ve bazı üreticiler vasıtasıyla piyasaya sürdüğü çeşitli cihazlar ile zaman zaman nabız yoklamasında bulunan Intel, en ciddi meydan okumasını bu sene yapacak gibi görünüyor. Merrifield kod adını verdiği 22nm üretim teknolojisine sahip yeni işlemcisiyle Intel, ARM hakimiyetindeki piyasaya yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. Z2000 serisi ultra düşük güç tüketimli mevcut Atom işlemcileriyle kıyaslandığında hem 22nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi hem de yeni bir mikroişlemci tasarımını kullanıyor olması itibariyler Merrifield her açıdan çok daha fazlasını getiriyor.
Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştişrilen işlemcilerle kıyaslandığında, üretim teknolojisi en gelişmiş çözüm olacak Merrifield tasarımının piyasaya girecek ilk örneği çift çekirdekli olup 1.6GHz'de görev yapacak ve Turbo özelliği ile otomatik olarak 2GHz'e çıkış yapabilecek. Yine bir Intel çözümü olan  XMM 7260 radyo yongası ile 3G/4G desteği sunacak olan platforma çok çekirdekli PowerVR SGX544MP grafik birimi eşlik edecek gibi görünüyor. Bu konuda net bir bilgi ya da doğrulama olmasa da SGX 544MP'nin dört çekirdekli versiyonu ile Apple'ın A5X işlemcisinde ve Sony PS Vita'da kullanıldığını da not düşmek gerekiyor. Bu noktada Apple A6X'in PowerVR SGX 554 kullanması, Intel'in çözümü daha şimdiden en azından grafik performansı olarak ikinci plana atmış olmasa da mikroişlemci tasarımında çoklu ortam odaklı bazı görevler için donanımsal hızlandırmada ciddi gelişimler olduğu ifade ediliyor. Peki Intel'in eni nesil Merrifield platformu hangi üreticiler tarafından kullanılacak. Bu konuda henüz somut bir duyuru olmasa da Lenovo, Motorola ve LG gibi üreticilerin Intel tabanlı akıllı telefonlar sunacağı zaman zaman dile getirilmekte.
Çin kaynaklı yeni bilgilere göre Lenovo, K5 adını verdiği yeni bir "Intel Inside" telefon için gün sayıyor. Merrifield platformundan güç alan telefon, 5.5-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı ve sadece 6.7mm olduğu ifade edilen kalınlığı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.  Android 4.2.1 işletim sisteminin güç verdiği telefon, 13MP çözünürlüğünde arka ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera ile donatılmış durumda. 3500mAh kapasiteli pil kapasitesi ve pek tabii ki 22nm işlemcisi sayesinde kullanım süresi konusundaki soru işaretlerini ikinci plana iten telefon, pil kapasitesi ve kalınlık oranı açısından da sınıfındaki en iddialı telefon olabilir.
Performans tarafında ise doğrudan Lenovo K5'e ait olup olmadığı bilinmese de Intel'in yeni platformunun Antutu'dan 30 bin puan - bu skor en hızlı ARM çözümününde standart koşullarda nereydese 2 kat civarında daha yüksek anlamına gelmekjte - ve NenaMark'tan ise 58.3 puan aldığı ifade edilmekte. Tabi ki akıllı telefonları sentetik test sonuçlarına göre değerlendirmek çok doğru değil ancak eldeki tek veriler olarak bu skorların Intel adına oldukça vaadkar olduğunu da söylemek gerekiyor. Mobil Dünya Kongresi için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu belirtilen Intel, Şubat ayının sonundaki etkinlikte daha önce hiç olmadığı kadar yankı uyandırabilir.


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Lepanto 6 yıl
K5 değil de K900 ismiyle tanıtıldı bu telefon ve bence harika bir telefon. Kusursuz neredeyse, özellikle tasarımı harika. Ama ülkemize gelmeyecek olmasını bilmek çok can sıkıcı. Çok beğendiğim bir model, yalnız CES 2013'te tanıtılan her model çok iyi neredeyse, bu sene teknolojik açıdan keyifli geçecek gibi
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kemaloztin 6 yıl
Güzel benziyor
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Blindfire 6 yıl
Arm işlemciler 12-13 watt güç çekerken intel işlemciler daha 17 watt altına düşemedi. bu iş pc işine benzemez intel rakip çok bu sahada tekel değilsin yakında havlu atarsın
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla güç tüketimine bakar. Çok hızlı olabilir. Pili yarım gün giderse herkes sırt çevirir. Her ne kadar pil yüksek görünse de işlemci mimarisinin güç tüketimi ve bu işlemcinin, güç tüketimi daha yüksek olan x86 mimarisinden geliyor olması dolayısıyla görmeden bir fikrimiz olmayacak. Gelsin, gerçek hayat testlerine bakalım, güç tüketimine ve telefonun ısınmasına falan bakalım, sonra fikrimizi söyleriz...
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s_demirci_53 6 yıl
30.000 puan çok iyi. ben sgs2'de en fazla 7500 gördüm ki üzerine baya fark atmışlar. fakat sıkıntı şu ki bu puanın hakkını verecek oyunlar yok ne yazık ki...
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TrMhMt 6 yıl
Intel ve windows bulunan hic bir tel'e para vermem verecek olanlarida simdiden uyariyorum. Bu iki firma sadece ve sadece kendileri icin vardir musteriler onlar icin yolunacak kaz ve koyundur...
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lyridder 6 yıl
telefonunuz beklenmedik bir hatayla karşılaştı şimdi yeniden başlatılacak...
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Krone 6 yıl
bu donanıma 6.7 mm incelik, vay canına.
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sertacarslan 6 yıl
Antutu'da rekor 25.000 şu an. Bu cihaz 30k puanla arm'dan nasıl iki kat puan alıyor anlamadım. Ayrıca antutu, işlemciden başka pek çok bileşeni de puanlıyor, bu bileşenlerde birkaç tweak ile antutudan yüksek puanlar almak mümkün.
3500 mah pil de yüksek pil ihtiyacını dengelemek için konulmuş olabilir. Bir cisc işlemcisinin enerji verimliliği konusunda arm'ı yakalaması çok kolay değil sonuçta, hele ki arm'ın başından beri odaklandığı konunun enerji verimliliği olduğu ve bu konuda biriken know how düşünüldüğünde.
Intel'in de bu yarışta yerini almasını dört gözle bekliyoruz, ama medya yoluyla pompalanmaya çalışılması da kabul edilebilir bir durum değil...
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Rubisco 6 yıl
CloverTrail'daki 2 çekirdek Z2760'ın güç tüketimi Tegra3'den baya aşağılarda. 22nm Merrifield'ın daha da aşağılarda olması için hiçbi engel yok. Esas büyük güce A15 ler ihtiyaç duyuyor, nasıl yapılır da Telefonda batarya bitirmeden A15 kullanılır araştırmasında herkes.
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RAN7843 6 yıl
evet arkadas iyi konusmus Intel ve windoss iki tekelci bunlar sadece ben kazanayim zihniyeti olan iki firmaaa dikkat.......
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stalker(1979) 6 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek olan bir çinli telefon daha
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regaibyigit. 6 yıl
lenovonun arayüzü çok kötü
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