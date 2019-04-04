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Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu

Lexar’ın yeni Professional SL100 Pro Portable SSD modeli 950MB/s seviyesine çıkan veri aktarım hızları ile sınıfının en iyisi olduğu iddiasında. Detaylar haberimizde.
1 ay
4,9b
1
7
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Lexar, sınıfının en hızlısı olarak tanımladığı yeni 1TB kapasiteye sahip taşınabilir SSD depolama ürününü duyurdu.

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD özellikleri ve fiyatı

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD adındaki ürün oldukça kompakt boyutlarda ve şık bir alüminyum kasa ile geliyor. Kasa darbelere, düşmelere ve sarsıntılara dayanıklı. DataVault Lite yazılımı ve 256-bit AES şifreleme sayesinde veriler en iyi şekilde korunuyor.

Ayrıca Bkz. "Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi"

USB 3.1 Tip-C bağlantısı sayesinde okuma hızları 950MB/s, yazma hızları da 900MB/s seviyesine çıkabiliyor. Bir önceki nesilden iki kat hızlı olan ürün ayrıca sınıfında da en hızlı hale geliyor.

Kutu içerisinde Tip-C/Tip-C ve Tip-C/Tip-A dönüştürücü kabloları ile gelecek olan Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD modelinin kapasite ve fiyat seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 250GB – 100$

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 500GB – 150$

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 1TB – 280$

 

https://www.techpowerup.com/254331/lexar-announces-the-worlds-fastest-1tb-portable-ssd-with-usb-3-1-type-c Yorum Yaz
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YesimCirakli 1 ay en beğenilen
Afedersiniz ama taşınabilir Samsung 1TB X5 SSD duyrulalı 1 yıl falan olmuştur. Bir çok türkçe içerikli teknoloji sitesi de bu ürünü test etti. Samsung'un okuma/yazma hızları 2,800/2,300 MB/s iken sizin haberini yaptığınız LEXAR nasıl dünyanın en hızlısı oluyor?
Afedersiniz ama taşınabilir Samsung 1TB X5 SSD duyrulalı 1 yıl falan olmuştur. Bir çok türkçe içerikli teknoloji sitesi de bu ürünü test etti. Samsung'un okuma...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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fatihburak95 1 ay
Düşük kapasiteli (olur mu bilmiyorum da) Üst düzey workstation tarzı laptoplarda kullanmak için güzel çözümler. Ya da photoshop Cad vs ile seyehat edenelr gibi... Yani Büyük dosya ile profesyönel calısan insanlara hitap edecek ürün. yoksa sana bana değil
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YesimCirakli 1 ay en beğenilen
Afedersiniz ama taşınabilir Samsung 1TB X5 SSD duyrulalı 1 yıl falan olmuştur. Bir çok türkçe içerikli teknoloji sitesi de bu ürünü test etti. Samsung'un okuma/yazma hızları 2,800/2,300 MB/s iken sizin haberini yaptığınız LEXAR nasıl dünyanın en hızlısı oluyor?
3 Yanıt Yanıtla +14
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smart1978 1 ay YesimCirakli
Afedersiniz ama varsa bir elestiriniz ilgili sirkete yapiniz. Editor arkadas kendi oznel ifadelerini de kullanmamistir
Orjinal makalde varsa bir hata anca makalenin kaynagini elestirebilirsiniz

Kesmez diyorsan buyurun :
lexar.com/...
Temel bilgi icin de surayi bir okuyun :
microcontrollertips.com/...
Lexar 3 yil once aldigim Lexar JumpDrive P20 128 GB ( 2015 de uretime baslanmistir ) Turkiye de olmayan usb bellegi ile o tarihlerde Samsung dahul hicbir firma o hizlarda kalitede urunleri cikartamamistir suan anca yetisen vardir :) .
Bu tur hizli urunleri test etmek sisteminiz deki daha da hizli olmasi gerekir. Basit bir SATA3 arabirimindeki SSD ler kendi icinde 550 MB civari okuma yazma bariyerine asamayacaktir ve harici ssd ler bastan olmak uzere hizli usb belleklere kadar herseyde yaniltici sonuclar da verecektir.
Bendeki sistemler NVMe tabanli protokoldur :) . Hizli depolama birimlerin hakkini vermektedir .
Bu cevabi size degil sizin giib dusundugunu onaylayan 3 kisi ( artabilir de :) ve digerlerine de kapsayacak sekilde ifade etmek istedim .
1 Yanıt Yanıtla +2
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sreylare 1 ay YesimCirakli
Başlık kesinlikle hatalı ona katılıyorum ancak yazarın şöyle bir cümlesi var; "Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Lexar, sınıfının en hızlısı olarak tanımladığı".
Bahsettiğiniz Samsung üründe Thunderbolt 3 kullanılmış yazarın tanıttığı üründe USB 3.1 Tip-C bağlantısı var. Yani sınıf farkı var diye düşünüyorum. Amacım laf atmak değil bir yanlışlığı kibarca tartışmaya çalışmaktır. Belki sınıfında Lexar'dan daha iyileri de vardır eğer varsa bu da yazarın hatası olur böyle açıkladığı için. Bir de Lexar'ın ürünü Samsung'un tank gibi ürününden daha ufak duruyor bu da bir fark olabilir.
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sniper23 1 ay YesimCirakli
Bahsettiğiniz en hızlı ama NVM SSD'dir. Bu büyük ihtimal SATA SSD. Yani arada fark var.
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The.Mafia 1 ay
Saniyede nerdeyse 1 GB veri aktarım hızı 250 GB verdisiyim 500 600 lira civarı fiyatı olur fiyat yüksek ama 1 GB aktarım hızına göre normal karşılamak gerek
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