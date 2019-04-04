Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu

Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Lexar, sınıfının en hızlısı olarak tanımladığı yeni 1TB kapasiteye sahip taşınabilir SSD depolama ürününü duyurdu.
Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD özellikleri ve fiyatı
Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD adındaki ürün oldukça kompakt boyutlarda ve şık bir alüminyum kasa ile geliyor. Kasa darbelere, düşmelere ve sarsıntılara dayanıklı. DataVault Lite yazılımı ve 256-bit AES şifreleme sayesinde veriler en iyi şekilde korunuyor.Ayrıca Bkz. "Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi"
USB 3.1 Tip-C bağlantısı sayesinde okuma hızları 950MB/s, yazma hızları da 900MB/s seviyesine çıkabiliyor. Bir önceki nesilden iki kat hızlı olan ürün ayrıca sınıfında da en hızlı hale geliyor.
Kutu içerisinde Tip-C/Tip-C ve Tip-C/Tip-A dönüştürücü kabloları ile gelecek olan Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD modelinin kapasite ve fiyat seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:
Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 250GB – 100$
Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 500GB – 150$
Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 1TB – 280$
https://www.techpowerup.com/254331/lexar-announces-the-worlds-fastest-1tb-portable-ssd-with-usb-3-1-type-c Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Kesmez diyorsan buyurun :
lexar.com/...
Temel bilgi icin de surayi bir okuyun :
microcontrollertips.com/...
Lexar 3 yil once aldigim Lexar JumpDrive P20 128 GB ( 2015 de uretime baslanmistir ) Turkiye de olmayan usb bellegi ile o tarihlerde Samsung dahul hicbir firma o hizlarda kalitede urunleri cikartamamistir suan anca yetisen vardir :) .
Bu tur hizli urunleri test etmek sisteminiz deki daha da hizli olmasi gerekir. Basit bir SATA3 arabirimindeki SSD ler kendi icinde 550 MB civari okuma yazma bariyerine asamayacaktir ve harici ssd ler bastan olmak uzere hizli usb belleklere kadar herseyde yaniltici sonuclar da verecektir.
Bendeki sistemler NVMe tabanli protokoldur :) . Hizli depolama birimlerin hakkini vermektedir .
Bu cevabi size degil sizin giib dusundugunu onaylayan 3 kisi ( artabilir de :) ve digerlerine de kapsayacak sekilde ifade etmek istedim .
Bahsettiğiniz Samsung üründe Thunderbolt 3 kullanılmış yazarın tanıttığı üründe USB 3.1 Tip-C bağlantısı var. Yani sınıf farkı var diye düşünüyorum. Amacım laf atmak değil bir yanlışlığı kibarca tartışmaya çalışmaktır. Belki sınıfında Lexar'dan daha iyileri de vardır eğer varsa bu da yazarın hatası olur böyle açıkladığı için. Bir de Lexar'ın ürünü Samsung'un tank gibi ürününden daha ufak duruyor bu da bir fark olabilir.