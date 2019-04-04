Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu

Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Lexar, sınıfının en hızlısı olarak tanımladığı yeni 1TB kapasiteye sahip taşınabilir SSD depolama ürününü duyurdu.

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD özellikleri ve fiyatı

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD adındaki ürün oldukça kompakt boyutlarda ve şık bir alüminyum kasa ile geliyor. Kasa darbelere, düşmelere ve sarsıntılara dayanıklı. DataVault Lite yazılımı ve 256-bit AES şifreleme sayesinde veriler en iyi şekilde korunuyor.

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USB 3.1 Tip-C bağlantısı sayesinde okuma hızları 950MB/s, yazma hızları da 900MB/s seviyesine çıkabiliyor. Bir önceki nesilden iki kat hızlı olan ürün ayrıca sınıfında da en hızlı hale geliyor.

Kutu içerisinde Tip-C/Tip-C ve Tip-C/Tip-A dönüştürücü kabloları ile gelecek olan Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD modelinin kapasite ve fiyat seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 250GB – 100$

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 500GB – 150$

Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD 1TB – 280$