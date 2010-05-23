Lexar, yüksek performanslı Real SSD C300 sürücüleri için yeni firmware hazırladı

Lexar, yüksek performanslı RealSSD C300 sürücü ailesi için 0002 kodlu firmware güncellemesini yeniden yayımladı. Açıklanan bilgilere göre yeni güncelleme, performans ve güç tüketimine yönelik önemli güncellemeler getiriyor. TRIM performansını iyileştiren ve Drive Activity Pin (Pin 11) aktifleştirme özelliğine sahip olan güncelleme, geliştirilmiş data yönetimi ile en yüksek yazma zamanlamasını da düşürmekte. Geliştirilmiş veri doğrulama yeteneğine ile beklenmeyen güç kayıplarına karşı geliştirilmiş dayanıklılık içeren firmware 0002 güncellemesi, RealSSD C300 kullanıcıları için özellikle tavsiye edilmekte.

Lexar RealSSD C300 sahipleri, 0002 kodlu firmware güncellemesini, http://www.crucial.com/support/firmware.aspx# adresinden indirebilirler.