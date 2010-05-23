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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexar, yüksek performanslı Real SSD C300 sürücüleri için yeni firmware hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
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8
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lexar, yüksek performanslı RealSSD C300 sürücü ailesi için 0002 kodlu firmware güncellemesini yeniden yayımladı. Açıklanan bilgilere göre yeni güncelleme, performans ve güç tüketimine yönelik önemli güncellemeler getiriyor. TRIM performansını iyileştiren ve Drive Activity Pin (Pin 11) aktifleştirme özelliğine sahip olan güncelleme, geliştirilmiş data yönetimi ile en yüksek yazma zamanlamasını da düşürmekte. Geliştirilmiş veri doğrulama yeteneğine ile beklenmeyen güç kayıplarına karşı geliştirilmiş dayanıklılık içeren firmware 0002 güncellemesi, RealSSD C300 kullanıcıları için özellikle tavsiye edilmekte.

Lexar RealSSD C300 sahipleri, 0002 kodlu firmware güncellemesini, http://www.crucial.com/support/firmware.aspx# adresinden indirebilirler.


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tegmen.ii 9 yıl
bu foruma günde 100000 tekil kişi girdiğini varsaysam bile hiçbirinin elinde böyle bir ssd olduğunu düşünmüyorum... henüz sadece vitrinleri süsleyen cihazların firmware haberleri pek önem taşımıyor kanaatimce..
Kim demiş yok diye, bende var ve şuanda yeni firmware yüklemiş bulunmaktayım.
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DH Misafiri 9 yıl
allah razı olsun hemen update edeceğim bende 256gb olandan var bir de ocz vertex limited 200gb var isteyene satabilirim crucial 1500 vertex le 1250 türkiyedeki fiyatları 2 katı
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bkadem 9 yıl
Batuist; şu anda bu disklere sahip olmadığımız ssd ile ilgili haberleri okumayacağımız anlamına gelmiyor.
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hapocod 9 yıl

bkadem

Batuist; şu anda bu disklere sahip olmadığımız ssd ile ilgili haberleri okumayacağımız anlamına gelmiyor.

kimsede olmadığı için haklı ama haber de önemli sonuçta buda yayılacak bi teknoloji
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Batuist 9 yıl

bkadem

Batuist; şu anda bu disklere sahip olmadığımız ssd ile ilgili haberleri okumayacağımız anlamına gelmiyor.

oku tabi.. bu disklerden alırsan 5-6 sene sonra işine yarayabilir...
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Batuist 9 yıl
bu foruma günde 100000 tekil kişi girdiğini varsaysam bile hiçbirinin elinde böyle bir ssd olduğunu düşünmüyorum... henüz sadece vitrinleri süsleyen cihazların firmware haberleri pek önem taşımıyor kanaatimce..
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Vapor.Experience 9 yıl

Batuist

bu foruma günde 100000 tekil kişi girdiğini varsaysam bile hiçbirinin elinde böyle bir ssd olduğunu düşünmüyorum... henüz sadece vitrinleri süsleyen cihazların firmware haberleri pek önem taşımıyor kanaatimce..


Madem sen ilgilenmiyorsun bu SSD lerle, neden her ssd haberinin altında 1 yorumun var.
İsteyenler bakabilirler! İşte her klavye sahibi olana söz hakkı düştüğü için sanal ortamda çöpleşme çok doğal. Sen ilgilenmek istemiyorsan uzak durabilirsin. Fakat her konuya bu tür yorumlar yapmak zorunda değilsin. 7200rpm diskini övmeye devam et
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