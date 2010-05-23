Lexar, yüksek performanslı Real SSD C300 sürücüleri için yeni firmware hazırladı

Lexar, yüksek performanslı RealSSD C300 sürücü ailesi için 0002 kodlu firmware güncellemesini yeniden yayımladı. Açıklanan bilgilere göre yeni güncelleme, performans ve güç tüketimine yönelik önemli güncellemeler getiriyor. TRIM performansını iyileştiren ve Drive Activity Pin (Pin 11) aktifleştirme özelliğine sahip olan güncelleme, geliştirilmiş data yönetimi ile en yüksek yazma zamanlamasını da düşürmekte. Geliştirilmiş veri doğrulama yeteneğine ile beklenmeyen güç kayıplarına karşı geliştirilmiş dayanıklılık içeren firmware 0002 güncellemesi, RealSSD C300 kullanıcıları için özellikle tavsiye edilmekte.
Lexar RealSSD C300 sahipleri, 0002 kodlu firmware güncellemesini, http://www.crucial.com/support/firmware.aspx# adresinden indirebilirler.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kim demiş yok diye, bende var ve şuanda yeni firmware yüklemiş bulunmaktayım.
kimsede olmadığı için haklı ama haber de önemli sonuçta buda yayılacak bi teknoloji
oku tabi.. bu disklerden alırsan 5-6 sene sonra işine yarayabilir...
Madem sen ilgilenmiyorsun bu SSD lerle, neden her ssd haberinin altında 1 yorumun var.
İsteyenler bakabilirler! İşte her klavye sahibi olana söz hakkı düştüğü için sanal ortamda çöpleşme çok doğal. Sen ilgilenmek istemiyorsan uzak durabilirsin. Fakat her konuya bu tür yorumlar yapmak zorunda değilsin. 7200rpm diskini övmeye devam et