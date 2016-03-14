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LINE evrensel uygulaması Windows 10 Mobile desteğiyle güncellendi

Anlık mesajlaşma uygulaması LINE'ın evrensel Windows 10 uygulaması, mobil cihaz desteğiyle güncellendi. Kullanıcılar artık Windows 10 Mobile cihazlarında popüler sohbet uygulamasını kullanabilecekler.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 için resmi LINE evrensel uygulaması mobil cihaz deteği ile güncellendi. Kullanıcılar artık popüler mesajlaşma uygulamasını Microsoft'un yeni akıllı telefon işletim sistemi üzerinde kullanmak üzere mağazadan indirebilirler.
LINE daha önceden Windows 10 için evrensel bir uygulama olarak yayınlanmıştı ancak sadece PC'ler için kullanılabillir durumdaydı. Şirket mobil versiyon üzerinde çalışmaya devam ettiğini söylüyordu. Bugün yayınlanan güncelleme nihayet bir dizi iyileştirme ile birlikte uygulamayı Windows 10 Mobile cihazlarına getirdi. LINE sadece normal yazılı mesajlaşma seçenekleri ile değil aynı zamanda sesli ve görüntülü görüşme desteğiyle geliyor. Ayrıca sohbet deneyiminizi özelleştirmek için çeşitli çıkartmalar ve emojileri de kullanabiliyorsunuz.
Windows 10 desteği ile aynı görünüm, his ve özelliklerin yeni nesil işletim sisteminden güç alan PC'ler ve akıllı telefonlara gelmesi, şirketin yeni yaklaşımının gelişimini görmek adına da sevindirici. Windows 10 Mobile desteğiyle güncellenen LINE uygulamasını Windows Mağazası üzerinden cihazınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/line/9wzdncrfj2g6 Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl
Bu da ha baş lan gıç. Windows 10 için güncellenmeye devam edecektir uygulamalar. Çok kaliteli olmuş. Rakipsiz.
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mcrew 3 yıl en beğenilen
Uzak doğulu sevgilisi olup da microsoft işletim sistemli telefon kullananlar için güzel bir haber
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serinaga 3 yıl
Çok harika olmuş doğrusu, mağazada beş yıldızı hakediyor ...
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e-Militarist 3 yıl
Bu da ha baş lan gıç. Windows 10 için güncellenmeye devam edecektir uygulamalar. Çok kaliteli olmuş. Rakipsiz.
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eP_362 3 yıl
Koyduğunuz ekran görüntülerinin yeni güncelleme ile alakası bile yok.
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