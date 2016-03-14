LINE evrensel uygulaması Windows 10 Mobile desteğiyle güncellendi

Windows 10 için resmi LINE evrensel uygulaması mobil cihaz deteği ile güncellendi. Kullanıcılar artık popüler mesajlaşma uygulamasını Microsoft'un yeni akıllı telefon işletim sistemi üzerinde kullanmak üzere mağazadan indirebilirler.

LINE daha önceden Windows 10 için evrensel bir uygulama olarak yayınlanmıştı ancak sadece PC'ler için kullanılabillir durumdaydı. Şirket mobil versiyon üzerinde çalışmaya devam ettiğini söylüyordu. Bugün yayınlanan güncelleme nihayet bir dizi iyileştirme ile birlikte uygulamayı Windows 10 Mobile cihazlarına getirdi. LINE sadece normal yazılı mesajlaşma seçenekleri ile değil aynı zamanda sesli ve görüntülü görüşme desteğiyle geliyor. Ayrıca sohbet deneyiminizi özelleştirmek için çeşitli çıkartmalar ve emojileri de kullanabiliyorsunuz.

PC'ler ve akıllı telefonlara gelmesi, şirketin yeni yaklaşımının gelişimini görmek adına da sevindirici. Windows 10 Mobile desteğiyle güncellenen LINE uygulamasını Windows Mağazası Windows 10 desteği ile aynı görünüm, his ve özelliklerin yeni nesil işletim sisteminden güç alangelmesi, şirketin yeni yaklaşımının gelişimini görmek adına da sevindirici. Windows 10 Mobile desteğiyle güncellenen LINE uygulamasını Windows Mağazası üzerinden cihazınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/line/9wzdncrfj2g6