LinkedIn'in iOS ve Anroid uygulamaları güncellendi

İş hayatının sosyal ağı LinkedIn, iOS ve Android platformu için geliştirdiği uygulamalarını güncelledi.





Güncellemeyle birlikte uygulamanın tasarımında önemli değişiklere giden LikedIn, uygulamanın kullanımını daha kolay bir hale getirdi. Uygulamanın tasarımını web sayfasının mobil versiyonuyla uyumlu hale getiren LinkedIn, bloklar yerine gelişletilmiş kutucukları kullanmaya başladı. Bu kutucuklar sayesinde, hikayenin fotoğrafı ve hikaye için daha geniş bir yer ayrılırken, bu durumun görsel anlamda da göze hoş geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yine güncellemeyle birlikte ikon tabanlı dolaşım sistemini geride bırakan uygulama, artık sol tarafa yerleştirilen panel yardımıyla dolaşımı sağlıyor.





Tasarımsal değişikliklerle birlikte daha kullanışlı bir hale gelen LinkedIn'in iOS ve Android uygulamalarına aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.



