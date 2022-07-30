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Twitter, kullanıcıların tek bir tweet'e birden çok biçimde medya eklemesine izin verecek yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik sayesinde artık kullanıcılar tek bir tweet'e resim, video ve GIF ekleyebilecek.

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Twitter artık tek bir tweet'te resim, video ve GIF göndermenize izin verecek

Twitter'ın üzerinde çalıştığı bu yeni özellikte dört medya biçimi sınırı kalacak. Ancak artık tek bir tweet'inizde resim, video ve GIF paylaşımı yapabileceksiniz.

Konu ile ilgili açıklama yapan Twitter, "İnsanların formattan bağımsız olarak dört adede kadar medya varlığını tek bir tweet'te birleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği belirli hesaplarla sınırlı bir süre için test ediyoruz. İnsanların Twitter'da daha fazla görsel sohbet ettiğini ve bu sohbetleri daha heyecanlı hale getirmek için resimler, GIF'ler ve videolar kullandığını görüyoruz. Bu testle, insanların kendilerini Twitter'da 280 karakterin ötesinde daha yaratıcı bir şekilde ifade etmek için bu farklı medya biçimlerini nasıl birleştirdiklerini öğrenmeyi umuyoruz." dedi.

Twitter testlerinde olduğu gibi, özellik yalnızca belirli bölgelerdeki belirli hesaplarda kullanılabilecek. Özelliğin herkese ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

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Artık tek bir tweet'te resim, video ve GIF gönderebilirsiniz