Live markası Windows 8 ile birlikte tarihe karışacak

Microsoft'un uzun bir süredir çevrimiçi hizmetlerinde kullandığı Live isimlendirmesi, firmanın yenilenme politikası gereği Windows 8 işletim sisteminde yer almayacak.

Mail, Ajanda, People, Galeri, Writer, Oyunlar, Müzik ve Video hizmetleri bu dönüşümden ilk nasibini alacak olanlar. Hizmetler Windows Live eklentisini tamamen atacak ve tek bir Microsoft hesabı altında toplanacak.

Windows 8 işletim sisteminde Windows Live uygulamaları, çekirdek iletişim uygulamaları şeklinde önyüklü olarak yer alacak. Windows Live ID ise "Microsoft Account" şeklinde Microsoft hesabına dönüşecek.

Zune platformunun izleri de Windows Store, müzik ve video uygulamalarından kalkacak. Sadece Zune Pass fonksiyonu devam edecek. Zune yazılımının Spotify benzeri bir çevrimiçi müzik hizmetiyle değiştirileceği bir süredir konuşuluyor.

Messenger için henüz bir bilgi yok. Skype ile entegre olarak çoklu servis ve görüntülü sohbet uygulaması şeklinde yoluna devam etmesi beklenen Messenger'ın ne gibi bir değişime uğrayacağı bilinmiyor.

Ancak Xbox Live hizmetinde herhangi bir değişim yok. Live ismi ile özdeşleşen Xbox Live platformu Windows 8 video, oyun ve müzik için bir eğlence markası olarak yerini alacak ve Xbox Live for Windows şeklinde devam edecek.