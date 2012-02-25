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Live markası Windows 8 ile birlikte tarihe karışacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un uzun bir süredir çevrimiçi hizmetlerinde kullandığı Live isimlendirmesi, firmanın yenilenme politikası gereği Windows 8 işletim sisteminde yer almayacak.
Mail, Ajanda, People, Galeri, Writer, Oyunlar, Müzik ve Video hizmetleri bu dönüşümden ilk nasibini alacak olanlar. Hizmetler Windows Live eklentisini tamamen atacak ve tek bir Microsoft hesabı altında toplanacak.
Windows 8 işletim sisteminde Windows Live uygulamaları, çekirdek iletişim uygulamaları şeklinde önyüklü olarak yer alacak. Windows Live ID ise "Microsoft Account" şeklinde Microsoft hesabına dönüşecek.
Zune platformunun izleri de Windows Store, müzik ve video uygulamalarından kalkacak. Sadece Zune Pass fonksiyonu devam edecek. Zune yazılımının Spotify benzeri bir çevrimiçi müzik hizmetiyle değiştirileceği bir süredir konuşuluyor.
Messenger için henüz bir bilgi yok. Skype ile entegre olarak çoklu servis ve görüntülü sohbet uygulaması şeklinde yoluna devam etmesi beklenen Messenger'ın ne gibi bir değişime uğrayacağı bilinmiyor.
Ancak Xbox Live hizmetinde herhangi bir değişim yok. Live ismi ile özdeşleşen Xbox Live platformu Windows 8 video, oyun ve müzik için bir eğlence markası olarak yerini alacak ve Xbox Live for Windows şeklinde devam edecek.

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Einstein 7 yıl en beğenilen
Vay be. Bundan 5 yıl önce her şeyimizi MSN üzerinden hallederken şimdi resmen kapatılıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
msn garnı ağrısını ya tamamen yok etmeli veya ücretli olmalı
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ihtiyarjedi 7 yıl
microsoft iyi atılımlar yapıyor , sadece messenger var iken bunu bir platforma çevirdi ve bu platform diğer sosyal ağların etkisiyle daha az kullanılır hale geldi. Sonra adamlar ne yaptılar birbirlerine entegre edebilelimki kullanıcı bizide tercih etsin dediler , ardından winphone lardaki entegrasyonu facebook/twitter ile çok optimal hale getirdiler ve aynı şekilde çıkaracakları windows 8 ve windowsphone8 (pc+smartphone) da hep beraber götürüp adam gibi bir toparlanma sürecine giriştiler...

8 çıkıp yayılmaya başladığında göreceğiz bu değişimi
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met@lrock 7 yıl
MSN Messenger ken güzeldi. Ne zaman Windows Live Messenger oldu o gunden beri içimde bi eksiklik var.
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KaZooM 7 yıl
artık kullanılmıyor fazlasıyla eskisi kadar yerinde olmuş
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DH Misafiri 7 yıl
Çok geç kalınmış bir olay. E-mail uzantısı olan @hotmail, @live ve @msn uzantıları tek bir çatı altında toplanacak. Gerçi nasıl yapacaklar orası muamma. Sonuçta hem @msn hemde @live uzantılı aynı mail adresleri mesela.
Sırf hotmail'e girerken her defasında kullanıcıadı@hotmail.com yazmaktan gınaa geldi. Yahoo ve gmail de ise sadece kullanıcıadı yazarak giriliyor. Umarım bu özellik de gelir.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Başka ve daha iyi bir çözüm var, sadece mspmessenger.com uzantısı yerine hotmail falan tüm posta adreslerine üyelik verebilse daha şükela olur bence. mspmessenger.com dayatma kaçar.
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abdulmusavvir 7 yıl
MSP messenger'ı denedim, çok güzel ve kullanışlı, beğendim, MSN'den de güçlü bunu da farkettim ama bana göre çok ciddi bir problemi var. Sadece mspmessenger.com uzantısına hesap açıyor âmennâ, iyi de buna e-posta al be kardeşim, her şeye ayrı ayrı kullanmaktan kaçıyor millet, bir mailden'mi kıstınız yani.
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Recharged 7 yıl
Kökten bir değişiklik yapacaklar demek ki.Eskiden MSN açmadan olmazdı şimdi MSN bile kullanmıyor kimse.
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abdulmusavvir 7 yıl
robocop06
saitouhajimeHadi 3 gün kaldı, yayımlayacaksanız yayımlayın şu windows8i artık...
Ayın 29 unda çıkacak diye biliyorum

Cevap olarak çok farklı bişe söylemişsin!!!... :D :D :D
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Makarov06 7 yıl
Arkadaşlar windows 8 de live olmayacağına göre msn kullanamayacakmıyız
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robocop06 7 yıl
saitouhajime
Hadi 3 gün kaldı, yayımlayacaksanız yayımlayın şu windows8i artık...

Ayın 29 unda çıkacak diye biliyorum
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mehmetfahriguven 7 yıl
Şükürler olsun. Zaten berbat bir şeydi!
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