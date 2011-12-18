Lockheed, 2014 yılında uzaya göndereceği yeni GPS uydusunun testlerine başladı

Günümüzde yaygın olarak kullanım alanı bulan uydu konumlama sistemlerine akıllı telefon, tablet, kişisel navigasyon cihazları gibi pek çok ürün dahil durumda. Dünyada birbirinden farklı 3 uydu konumlama sistemi kullanılıyor. Bu sistemler ABD standardında olan GPS, Rus standardında olan GLONASS ve Avrupa standardında olan Galileo. GPS ve GLONASS etkin olarak kullanılırken Galileo henüz yeni kurulmaya başlanıyor.





Kullanımda olan sistemler için artık eski tanımlamasını kullanabiliriz. Çünkü ABD, daha gelişmiş uydularla GPS sistemini ilerletmeyi düşünüyor.





Pentagon, hem sivil hem askeri kullanım amaçlı olarak 2014 yılından sonra 32 adet yeni GPS uydusu alımı için 5.5 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Yeni uyduları üretecek ise Lockheed Martin firması.





Firma Kolorado'da yeni uydunun prototipini denemeye başladı. Uzaya fırlatılacağı 2014 yılına kadar prototip çeşitli koşullar altında denemelere tabi tutulacak.





Şu an yörüngede bulunan uydu grubu Block II olarak adlandırılıyor. Yeni sistem ise Block III olarak görev yapacak. 12-15 yıl arası kullanım ömrü, karıştırmanın daha zor olduğu güçlü sinyal sistemi Block III'ün özellikleri arasında.





Block III'ün en önemli avantajı yabancı uydularla da temasa geçerek lokasyon hassasiyetini artıran ve 90cm'ye kadar yer tespiti yapabilen L1C sinyal desteği olacak.





2014 yılından sonra uzaya gönderilmeye başlanacak uydulardan 24 tanesi 2021 yılında tam kapasiteyle kullanılabilir hale gelecek.