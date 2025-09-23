Lockheed Martin geleceğin savaş dronu Vectis’i tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin’ın gizli projeler birimi Skunk Works, ABD merkezli savunma sanayi şirketi tarafından geliştirilen yeni bir otonom insansız hava aracı (İHA) projesi olan Vectis’i duyurdu. 2027’de ilk prototipin uçurulması hedeflenen Vectis, “Kategori 5” sınıfında, yeniden kullanılabilir ve tehdit ortamına göre özelleştirilebilen büyük bir İHA olarak tasarlanıyor.

Skunk Works, P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk ve X-59 QueSST gibi ikonik uçakların geliştirilmesinde imzası olan, havacılık dünyasında adeta bir “kara kutu” olarak biliniyor.

Çok amaçlı görev kabiliyetine sahip

Yapılan açıklamalara göre Vectis, yüksek hassasiyetli saldırı, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri, elektronik harp ve hem saldırı hem de savunma amaçlı hava üstünlüğü operasyonları gerçekleştirebilecek şekilde geliştiriliyor. Platform yalnız başına ya da F-35 gibi insanlı uçaklarla entegre görevlerde de kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Skunk Works Başkan Yardımcısı OJ Sanchez, platformun yalnızca yeni bir araç olmadığını, aynı zamanda uyarlanabilir, güçlü ve ekonomik bir hava gücü paradigması oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

ABD, altıncı nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı 1 sa. önce eklendi

Geliştirme süreci halen devam eden Vectis için parçalar sipariş edilmiş ve özel bir ekip çalışmalara başlamış durumda. Ancak platforma dair teknik detaylar açıklanmış değil. Ancak Vectis’in yer aldığı kategori sınıfı kalkış ağırlığı 600 kg’dan fazla ve 5.500 metre üzeri irtifada operasyon yapabilen insansız hava araçlarını kapsıyor. Boyut olarak F-16 Fighting Falcon’dan küçük ancak CMMT tipi insansız araçlardan daha büyük olacak şekilde tasarlanıyor. Boyutlar ise bu sınıfta 2,4 ile 15 metre arasında değişiyor.

