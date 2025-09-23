Lockheed Martin geleceğin savaş dronu Vectis’i tanıttı

Skunk Works, P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk ve X-59 QueSST gibi ikonik uçakların geliştirilmesinde imzası olan, havacılık dünyasında adeta bir “kara kutu” olarak biliniyor.
Çok amaçlı görev kabiliyetine sahip
Yapılan açıklamalara göre Vectis, yüksek hassasiyetli saldırı, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri, elektronik harp ve hem saldırı hem de savunma amaçlı hava üstünlüğü operasyonları gerçekleştirebilecek şekilde geliştiriliyor. Platform yalnız başına ya da F-35 gibi insanlı uçaklarla entegre görevlerde de kullanılabilecek.
Geliştirme süreci halen devam eden Vectis için parçalar sipariş edilmiş ve özel bir ekip çalışmalara başlamış durumda. Ancak platforma dair teknik detaylar açıklanmış değil. Ancak Vectis’in yer aldığı kategori sınıfı kalkış ağırlığı 600 kg’dan fazla ve 5.500 metre üzeri irtifada operasyon yapabilen insansız hava araçlarını kapsıyor. Boyut olarak F-16 Fighting Falcon’dan küçük ancak CMMT tipi insansız araçlardan daha büyük olacak şekilde tasarlanıyor. Boyutlar ise bu sınıfta 2,4 ile 15 metre arasında değişiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: