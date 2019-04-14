Lockheed Martin, insanları Ay'a indirecek uzay aracını tanıttı

Dünya savunma ve uzay sanayisinin en büyük isimlerinden birisi olan Lockheed Martin, ABD'li astronotları tekrar Ay yüzeyine indirmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. 35. Uzay Sempozyumu'nda bir etkinlik düzenleyen dev şirket, astronotları Ay'a indirecek olan yeni uzay aracını ilk kez ortaya çıkardı.Çin ve Hindistan'ın uzay sektöründeki hızlı yükselişi ve SpaceX gibi özel şirketlerin de atağıyla birlikte bildiğiniz gibi son yıllarda uzayda "yeni nesil uzay yarışı" diyebileceğimiz bir rekabet oluşmaya başladı. Özellikle de uluslararası alanda rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen ABD, bir an önce astronotlarını tekrar Ay'a göndermek ve sonrasında da Mars'a iniş yapmak istiyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ABD başkan yardımcısı Mike Pence, gerekli planların yapıldığını ve Amerikan astronotlarının 2024 yılı itibarıyla Ay'a geri döneceğini açıklamıştı.Uzay araştırmaları tarihi boyunca NASA'nın en büyük partnerlerinden birisi olan Lockheed Martin, yeni Ay misyonlarında da önemli bir rol oynayacak. Şirket hali hazırda astronotları Ay'a taşıyacak olan Orion kapsülünü geliştiriyor. Şimdi de iniş aracı resmen tanıtıldı.Lockheed Martin'in etkinlik sırasında kullandığı ifadelere göre yeni uzay aracı teknik anlamda Orion kapsülüne benzeyecek. Şirket, Orion'da kullanılan birçok materyal ve sistemin direkt olarak iniş aracına transfer edileceğini söylüyor. The Verge'e konuşan Lockheed Martin başkan yardımcısı Mike Hawes, bu durumun kendileri için çok büyük bir avantaj olacağını belirtti.Yeni iniş aracı astronotları, Ay yörüngesine yerleştirilecek olan Deep Space Gateway isimli uzay istasyonundan alıp yüzeye indirecek. Yüzeydeki görevlerini tamamlayan astronotlar sonrasında yine aynı aracı kullanarak yörüngeye geri dönebilecekler.Lockheed Martin iniş aracını aslında 2028 yılı için geliştirmeyi planlıyordu. Ancak Donald Trump yönetimi Ay görevlerini biraz daha erkene almak istedi ve yeni hedefi 2024 olarak gösterdi. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan şirket,"NASA'nın Ay misyonlarını hızlandırma planlarını tamamıyla destekliyoruz. Bu konuda yapmamız gerekenler için şu anda derin bir analiz süreci içerisindeyiz. Doğru bir planlamayla insanlar 2024'te tekrar Ay yüzeyinde yürümeye başlayabilir." şeklinde konuştu.