Lockheed Martin savaş uçaklarına lazer sistemleri yerleştirecek

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ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı(AFRL), savaş jetleri için lazer sistemleri tasarlaması, geliştirmesi ve üretmesi için Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz aylarda zemin tabanlı platformlarda lazer silahlarının test edilmesinin ardından gelen sözleşme uyarınca Lockeed Martin'e 26.3 milyon dolarlık ödeme yapılacak. Şirket ise 2021 yılına kadar geliştirip kullanıma hazır hale getireceği sistemi bir savaş uçağına yerleştirecek ve test edecek.





Lazer Konusundaki Tecrübelerini Havadan Sistemlere Aktaracak

Yüksek Enerji Lazer Gösterici(SHIELD) programı kapsamında imzalanan sözleşme ile oluşturulacak lazer sistemlerinin zemin tabanlı platformlarda kullanılanlara kıyasla çok daha küçük olacağı belirtiliyor. Araçlara ve gemilere yerleştirilenlerin aksine havadaki savaş uçaklarını düşürmeye imkan sağlayacak olan yeni lazer sistemi; hedefe kilitlenen ışının yönlendirilmesi, lazerin jetin üst kısmında bir bölmeye yerleştirilmesi ve lazerin ateşlenmesi olmak üzere üç alt unsurdan oluşacak.





Lockheed Martin'in kıdemli araştırmacısı Dr. Rob Afzal bu yılın başında ABD Kara Kuvvetleri'nin araçlarına 60kW sınıfında lazer sistemleri teslim ettiklerini ve karşılaşabilecek tehditleri zeminden lazer sistemleri ile etkisiz hale getirme konusunda yeteneklerini ispatladıklarını kaydetti. Bununla birlikte Rob Afzal, havadan test edilecek çok daha küçük bir platformu hazırlamanın tamamen farklı bir sınav olduğunu düşünüyor. ''Bu teknolojiyi bir uçağa yerleştirilecek kadar olgunlaşmış görmek heyecan verici.'' diyen Afzal, ilk testlerin sonuçlarını merakla beklediğini açıkladı.





Athena Benzeri Bir Sistem Olabilir

Rob Afzal'ın da dediği gibi Lockheed Martin, son dönemlerde geliştirdiği ve test ettiği lazer sistemleri ile aslında lazer teknolojisi konusunda önemli tecrübeler edinmiş bir şirket. Eylül ayında Athena isimli lazer silah sistemini test eden şirket, düşman uçaklarını görünmez saldırılarla nasıl etkisiz hale getireceğini gösterdi. Altı adet drone'u lazer silahıyla hem yapısal olarak deforme eden hem de kontrol edilemez hale getiren Athena lazer sistemi aslında şirketin savaş jetlerine yerleştireceği yeni lazer silah sistemi hakkında fikir veriyor.





Tanklara da monte edilerek kullanılabilen Athena aslında zemin tabanlı bir sistem ancak şirket bu sistemi bir gün gemilere, savaş jetlerine ve helikopterlere de yerleştirmek istiyor. Yeni sözleşme ile şirket Athena'yı daha küçük boyutlara indirgeyerek hava araçlarında kullanılmasının önünü açabilir.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5055865/Lockheed-Martin-developing-high-energy-laser-jets.html