Lockheed Martin'in otonom aracı SMSS Afganistan'a gönderiliyor

Gelişen teknoloji savunma sanayisini de baştan aşağı değiştirmiş durumda. Bugüne kadar asker gücüne dayalı olarak yapılan operasyonlarda artık siber uzmanlar ve insansız araçlar kullanılır hale geldi. Savunma alanında teknolojiyi en iyi kullanan özel teşebbüslerden birisi de ABD’li Lockheed Martin firması.





Lockheed Martin ABD ordusunun insansız araçlara yenilerini eklemek amacıyla sponsor olduğu İnsansız Yer Araçları yarışmasını Takım Misyon Destek Sistemi (SMSS) adındaki projesi ile kazandı ve ordunun büyük övgüsünü aldı.





İnsansız araç 3.5m uzunluğunda ve 500 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. 10 yıllık çalışmanın bir ürünü olan araç piyade birliklerini veya özel operasyon timlerini desteklemek için tasarlanmış. Gerektiğinde komandoların ağır yüklerini taşıyabiliyor ve ayrıca enerji yönetim sistemi sunuyor. Engebeli yollarda rahatça ilerleyebiliyor.





Aracın üzerine entegre edilen sensörler otomatik olarak insanları tanıyor ve 3D profillerini çıkarıyor. Şu ana kadar ordu birimleri ile kullanılan en büyük insansız araç bu olacak.





SMSS ve varyantı Block I, 200km’ye kadar olan operasyon bölgelerine CH-47 ve CH-53 helikopterleriyle taşınabiliyor.





İlerleyen yıllarda ortam taraması yapabilen ve otomatik olarak hedef bulabilen versiyonları için ordu çalışmalar yapabilecek.





3 aylık bir geliştirme sürecinden sonra araçlardan 3 tanesi Afganistan’ın yolunu tutacak.