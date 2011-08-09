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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lockheed Martin'in otonom aracı SMSS Afganistan'a gönderiliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişen teknoloji savunma sanayisini de baştan aşağı değiştirmiş durumda. Bugüne kadar asker gücüne dayalı olarak yapılan operasyonlarda artık siber uzmanlar ve insansız araçlar kullanılır hale geldi. Savunma alanında teknolojiyi en iyi kullanan özel teşebbüslerden birisi de ABD’li Lockheed Martin firması.

Lockheed Martin ABD ordusunun insansız araçlara yenilerini eklemek amacıyla sponsor olduğu İnsansız Yer Araçları yarışmasını Takım Misyon Destek Sistemi (SMSS) adındaki projesi ile kazandı ve ordunun büyük övgüsünü aldı. 

İnsansız araç 3.5m uzunluğunda ve 500 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. 10 yıllık çalışmanın bir ürünü olan araç piyade birliklerini veya özel operasyon timlerini desteklemek için tasarlanmış. Gerektiğinde komandoların ağır yüklerini taşıyabiliyor ve ayrıca enerji yönetim sistemi sunuyor. Engebeli yollarda rahatça ilerleyebiliyor.

Aracın üzerine entegre edilen sensörler otomatik olarak insanları tanıyor ve 3D profillerini çıkarıyor. Şu ana kadar ordu birimleri ile kullanılan en büyük insansız araç bu olacak.

SMSS ve varyantı Block I, 200km’ye kadar olan operasyon bölgelerine CH-47 ve CH-53 helikopterleriyle taşınabiliyor. 

İlerleyen yıllarda ortam taraması yapabilen ve otomatik olarak hedef bulabilen versiyonları için ordu çalışmalar yapabilecek. 

3 aylık bir geliştirme sürecinden sonra araçlardan 3 tanesi Afganistan’ın yolunu tutacak.

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lTriviuml 7 yıl
Aracagın üzerine entegre edilen sensorler insanı tanıyabiliyormuş 3D profilini çıkartıyormuş. Knect geldi aklıma nedense :D
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diegorian 7 yıl
İşte bizim bu aracı neden yapamadığımızın sebebi;
Yukarıda herkez birbirini yiyor. Kimse sonuç yorumlamıyor. Artık çağ değişti. Sonuç çıkarmaya kimse uğraşmıyor. Önemli olan sonuçları doğru yorumlayabilmek. Bunun içinde ortaya çıkan sonuçları herkes birbirine
yorumlatmaya çalışıyor farklı bakış açıları kazanabilmek için. Biz ise birbirimizi mikmikliyoruz.

edit>>imla
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Rainbow6 7 yıl
Bizde olsa araci yakalayip hemen unlock ederler ondan sonra piknige mangal tasir :-)
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utanan ayı 7 yıl
tutturmuşlar nedir bu amerikan hayranlığı falan hayranıyım arkadaşım. adamlar hayran olunacak işlere imza atııyor tıpta olsun teknolojide olsun her alanda dünyayı öttürüyorlar. bugün en bazı hastalıklarda hasta iyileşebiliyorsa bu büyük ölçüde amerikalı bilim adamlarının geliştirdikleri ilaçlar sayesinde. son teknoloji ürünü pc leri cep telefonlarını kullanıyorsan büyük ölçüde amerika sayesinde. bizde para verip alıyoruz işte en iyi yapabildiğimiz şey paramız yoksada ağzımızı havaya dikip bakıyoruz.
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darkaura 7 yıl
otla saman karisiyor bazen. siyaset amerikasiyla, teknoloji endustri amerikasini karistirmak buyuk hata. sadece amerika degil butun bati siyasisi bizim gibi ulkelerin geri kalmasi, zayif dusmesi icin ellerinden geleni arkalarina koymazlar. hic bir kotulugu yapmakdan cekinmezler. ki gecmisten bu yana batinin yaptiklari ortada. ama bu siyasi dusmanlikdan oturu, adamlarin teknolojide bilimde endustride medeniyetin her alanindaki basarilarini gozlerimizi kapayamayiz. bugun modern hayatinizin degismez parcasi olarak gordugunuz hemen hemen her sey bati devletlerinin eseri. modern finans sistemi, endustri, teknoloji, egitim sistemi... burdaki basarilarini ovdugumuzde hemen bati yada amerikan hayrani yaftasini yapistiyorsunuz ama simdi bunca yaptiklari isin yaninda ben bu adamlardan ornek gostermeyimde, onca petrol parasina ragmen 100yilda bir adim gelisim gostermeyen araplardanmi ornek vereyim.
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homeedition88 7 yıl
Ramazan gerginliği mi var nedir? Hangi başlığa girsem tartışma :)))
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umutarslan.com 7 yıl
sadtneverdie
alibotan
sadtneverdieŞu an kullandığımız teknolojilerin çoğunu savaşlara borçlu olduğumuzu bilmeyenler yine sadece konuşuyor.
insan olduruyor bunlar haberin var dimi? insan diyorum bakk iyi oku ;)
keşke haberi sen okusan. bu makine taşıma amaçlı kullanılıyor. o kadar sığ düşünüyorsun ki sana laf anlatmakla uğraşmayacağım. zamanında kamyonlar, jeepler ıvır zıvır da ordular için üretildi.

adam haklı.her icad neredeyse savaş için kullanıldı ve amaç oydu.bugün bir süperbilgisayar yapılıyorsa liseli bebeler crysis oynasın diye değil kritik hesaplar içindir.bir ara sepetli motorlar savaşta kullanılıyordu.o kadar yaşlı değilim filmlerden belgesellerden görüyoruz..
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sadtneverdie 7 yıl
alibotan
sadtneverdieŞu an kullandığımız teknolojilerin çoğunu savaşlara borçlu olduğumuzu bilmeyenler yine sadece konuşuyor.
insan olduruyor bunlar haberin var dimi? insan diyorum bakk iyi oku ;)

keşke haberi sen okusan. bu makine taşıma amaçlı kullanılıyor. o kadar sığ düşünüyorsun ki sana laf anlatmakla uğraşmayacağım. zamanında kamyonlar, jeepler ıvır zıvır da ordular için üretildi.
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dergul 7 yıl

sadtneverdie

alibotan

sadtneverdieŞu an kullandığımız teknolojilerin çoğunu savaşlara borçlu olduğumuzu bilmeyenler yine sadece konuşuyor.
insan olduruyor bunlar haberin var dimi? insan diyorum bakk iyi oku ;)


keşke haberi sen okusan. bu makine taşıma amaçlı kullanılıyor. o kadar sığ düşünüyorsun ki sana laf anlatmakla uğraşmayacağım. zamanında kamyonlar, jeepler ıvır zıvır da ordular için üretildi.


insansız hava araçlarıda ilk başta sadece keşif amacıyla üretilmişlerdi. ama hellfire füzeleri ile donatıp, yer hedeflerine saldırmaya başlamaları, uzun sürmedi. bu insansız yer aracına taret takmaları zor değil derdim, ama çoktan yaptılar. yakında silahlı versiyonlarını da afgan arazilerinde ve şehirlerinde görebiliriz.

not: jeep'lerin üstünede makineli tüfek yerleştirriyorlar. hatta bir çok piyade taşıma aracına makineli, ve füze sistemleri takılabiliyor.
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darkaura 7 yıl
amerikan diye cok gereksiz tepki vermissiniz. bura netice teknoloji donanim sitesi. silah bile olsa ileri teknoloji yeni bir donanimin haber olmasindan dogal bir durum olamaz. fransadan almanyadanda ileri teknoloji birsey ciksa haber olurdu ama avrupadan cok nadir bu tip gelismeler cikiyor.
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acmtncy 7 yıl
alibotan
nedir bu amerikan hayranligi arkadas niye bu sitede sadece amerikan ordusunun oyuncaklari haber yapiliyor? almanlar, firansizlar bosmu duruyor hayir ama ndnse sadece abd ordusunun haberi yapiliyor! madem insan öldüren aletlerin haberini yapiyorsunuz butun ulkelerin bu alandaki teknolojik yeniliklerinin haberlerinide yapin! tabi adamlar sensor takmis yaa donanim katagorisine giriyor haber yapmak lazim yoksa birileri cok kizar dimi...

saçmalamışsınız. dünyadaki en gelişmiş askeri teknoloji ve savaş sanayisi amerikada. son teknoloji ürünü aletlerin neredeyse tamamını amerika yapıyor ki onların haberleri yapılıyor. almanya fransa vs.nin yaptıkları amerika'nın yaptıklarının yanında çok sınırlı. almanya fransa ne yapmış acaba diye araştırma yapılmasını mı bekliyorsunuz? sanki her yerde alman fransız savaş cihazlarının haberleri var da dh mi vermiyor bunları?
şu anki teknolojileri savaşa borçlu olduğumuz da doğru. insan öldürüyorlar demişsiniz ama sadece savaş teknolojisinden bahsetmiyoruz. 2. dünya savaşı olmasaydı şu an bilgisayarlar belki yeni icat edilmiş olacaktı. savaşlar olmasaydı uzaya belki daha çıkmamış olacaktık.
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Batuist 7 yıl
araçta gördüğüm kadarıyla askerlerin sırt çantaları vesaire var. zaten yük taşıma amaçlı üretildiği haberde yazıyor. Bizde olsa komutanlar araçı boş çıkarırlar çantaları askerlere taşıtırlar. bu duygusal bir yaklaşım değil askerlik yapan bilir.. amerikan askerleri atletle koşu yaparlarken bize tam teçhizat 30kg yükle koşu yaptırıyor komutanlar.. daha ne diyim..
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realteco 7 yıl
alibotan
nedir bu amerikan hayranligi arkadas niye bu sitede sadece amerikan ordusunun oyuncaklari haber yapiliyor? almanlar, firansizlar bosmu duruyor hayir ama ndnse sadece abd ordusunun haberi yapiliyor! madem insan öldüren aletlerin haberini yapiyorsunuz butun ulkelerin bu alandaki teknolojik yeniliklerinin haberlerinide yapin! tabi adamlar sensor takmis yaa donanim katagorisine giriyor haber yapmak lazim yoksa birileri cok kizar dimi...

Apple , dell, microsoft , google, facebook bunların hepsi amerikan malı- şirketi , onlarında haberini yapmasınlar demi.
1 Yanıt Yanıtla
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alibotan 7 yıl realteco
realteco
alibotan
nedir bu amerikan hayranligi arkadas niye bu sitede sadece amerikan ordusunun oyuncaklari haber yapiliyor? almanlar, firansizlar bosmu duruyor hayir ama ndnse sadece abd ordusunun haberi yapiliyor! madem insan öldüren aletlerin haberini yapiyorsunuz butun ulkelerin bu alandaki teknolojik yeniliklerinin haberlerinide yapin! tabi adamlar sensor takmis yaa donanim katagorisine giriyor haber yapmak lazim yoksa birileri cok kizar dimi...

Apple , dell, microsoft , google, facebook bunların hepsi amerikan malı- şirketi , onlarında haberini yapmasınlar demi.

ben ne diyorum sen ne diyorsun oku oku oku belki anlarsin bi gun savas aletlerinden bahsediyoruz direkt ulkelerden degil
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