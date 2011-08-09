Lockheed Martin'in otonom aracı SMSS Afganistan'a gönderiliyor

Haber Editörü
Gelişen teknoloji savunma sanayisini de baştan aşağı değiştirmiş durumda. Bugüne kadar asker gücüne dayalı olarak yapılan operasyonlarda artık siber uzmanlar ve insansız araçlar kullanılır hale geldi. Savunma alanında teknolojiyi en iyi kullanan özel teşebbüslerden birisi de ABD’li Lockheed Martin firması.
Lockheed Martin ABD ordusunun insansız araçlara yenilerini eklemek amacıyla sponsor olduğu İnsansız Yer Araçları yarışmasını Takım Misyon Destek Sistemi (SMSS) adındaki projesi ile kazandı ve ordunun büyük övgüsünü aldı.
İnsansız araç 3.5m uzunluğunda ve 500 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. 10 yıllık çalışmanın bir ürünü olan araç piyade birliklerini veya özel operasyon timlerini desteklemek için tasarlanmış. Gerektiğinde komandoların ağır yüklerini taşıyabiliyor ve ayrıca enerji yönetim sistemi sunuyor. Engebeli yollarda rahatça ilerleyebiliyor.
Aracın üzerine entegre edilen sensörler otomatik olarak insanları tanıyor ve 3D profillerini çıkarıyor. Şu ana kadar ordu birimleri ile kullanılan en büyük insansız araç bu olacak.
SMSS ve varyantı Block I, 200km’ye kadar olan operasyon bölgelerine CH-47 ve CH-53 helikopterleriyle taşınabiliyor.
İlerleyen yıllarda ortam taraması yapabilen ve otomatik olarak hedef bulabilen versiyonları için ordu çalışmalar yapabilecek.
3 aylık bir geliştirme sürecinden sonra araçlardan 3 tanesi Afganistan’ın yolunu tutacak.
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Yukarıda herkez birbirini yiyor. Kimse sonuç yorumlamıyor. Artık çağ değişti. Sonuç çıkarmaya kimse uğraşmıyor. Önemli olan sonuçları doğru yorumlayabilmek. Bunun içinde ortaya çıkan sonuçları herkes birbirine
yorumlatmaya çalışıyor farklı bakış açıları kazanabilmek için. Biz ise birbirimizi mikmikliyoruz.
edit>>imla
adam haklı.her icad neredeyse savaş için kullanıldı ve amaç oydu.bugün bir süperbilgisayar yapılıyorsa liseli bebeler crysis oynasın diye değil kritik hesaplar içindir.bir ara sepetli motorlar savaşta kullanılıyordu.o kadar yaşlı değilim filmlerden belgesellerden görüyoruz..
keşke haberi sen okusan. bu makine taşıma amaçlı kullanılıyor. o kadar sığ düşünüyorsun ki sana laf anlatmakla uğraşmayacağım. zamanında kamyonlar, jeepler ıvır zıvır da ordular için üretildi.
insansız hava araçlarıda ilk başta sadece keşif amacıyla üretilmişlerdi. ama hellfire füzeleri ile donatıp, yer hedeflerine saldırmaya başlamaları, uzun sürmedi. bu insansız yer aracına taret takmaları zor değil derdim, ama çoktan yaptılar. yakında silahlı versiyonlarını da afgan arazilerinde ve şehirlerinde görebiliriz.
not: jeep'lerin üstünede makineli tüfek yerleştirriyorlar. hatta bir çok piyade taşıma aracına makineli, ve füze sistemleri takılabiliyor.
saçmalamışsınız. dünyadaki en gelişmiş askeri teknoloji ve savaş sanayisi amerikada. son teknoloji ürünü aletlerin neredeyse tamamını amerika yapıyor ki onların haberleri yapılıyor. almanya fransa vs.nin yaptıkları amerika'nın yaptıklarının yanında çok sınırlı. almanya fransa ne yapmış acaba diye araştırma yapılmasını mı bekliyorsunuz? sanki her yerde alman fransız savaş cihazlarının haberleri var da dh mi vermiyor bunları?
şu anki teknolojileri savaşa borçlu olduğumuz da doğru. insan öldürüyorlar demişsiniz ama sadece savaş teknolojisinden bahsetmiyoruz. 2. dünya savaşı olmasaydı şu an bilgisayarlar belki yeni icat edilmiş olacaktı. savaşlar olmasaydı uzaya belki daha çıkmamış olacaktık.
Apple , dell, microsoft , google, facebook bunların hepsi amerikan malı- şirketi , onlarında haberini yapmasınlar demi.
ben ne diyorum sen ne diyorsun oku oku oku belki anlarsin bi gun savas aletlerinden bahsediyoruz direkt ulkelerden degil