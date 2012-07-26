Logitech, 2013 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen kişisel çevre birim cihazları üreticilerinden Logitech, 2013 mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre İsviçre merkezli firma, 2013 mali yılının ilk çeyreğinde satışlardan 469 milyon dolar gelir sağlayıp, geçen yılın aynı dönemine göre kurda yaşanan dalgalar gözardı edildiğinde yatay bir seyir sürdürürken; operasyonlarda ise toplam 59 milyon dolarlık zarar etti. Firmanın net zararının 52 milyon dolar (hisse başına 0,32 dolar) olduğu çeyrekte brüt kar marjı ise %30,8 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Logitech, 45 milyon dolar operasyon zararı, 30 milyon dolar net zarar ve %26,1 brüt kar marjı açıklamıştı.

Satışlara bölgeler bazında baktığımızda EMEA bölgesinde satışlarda %17'lik bir artış sağlanırken; Asya pazarın yatay seyir, Amerika'da ise %11'lik düşüş gerçekleşti. Ayrıca OEM satışları ise %25 azaldı.



