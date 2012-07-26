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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, 2013 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen kişisel çevre birim cihazları üreticilerinden Logitech, 2013 mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre İsviçre merkezli firma, 2013 mali yılının ilk çeyreğinde satışlardan 469 milyon dolar gelir sağlayıp, geçen yılın aynı dönemine göre kurda yaşanan dalgalar gözardı edildiğinde yatay bir seyir sürdürürken; operasyonlarda ise toplam 59 milyon dolarlık zarar etti. Firmanın net zararının 52 milyon dolar (hisse başına 0,32 dolar) olduğu çeyrekte brüt kar marjı ise %30,8 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Logitech, 45 milyon dolar operasyon zararı, 30 milyon dolar net zarar ve %26,1 brüt kar marjı açıklamıştı.
Satışlara bölgeler bazında baktığımızda EMEA bölgesinde satışlarda %17'lik bir artış sağlanırken; Asya pazarın yatay seyir, Amerika'da ise %11'lik düşüş gerçekleşti. Ayrıca OEM satışları ise %25 azaldı.


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osmanefeozkan 6 yıl
daha 1 hafta oldu attack 3 alalı ne zararı :)
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fefeyx 6 yıl
daha dünmüş gibi hatırlıyorum konuyu görürkende geçen sene olduğu gibi bu senede birileri atlar yazar demiştim nitekim yazmışlar adamlar ilerde her konuda:D
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Shady 6 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Mali Yıllar, çeşitli sebeplerden dolayı zaman takvim yılıyla örtüşmeyebilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceği gibi bir ülke içerisindeki işletmeden işletmeye de fark gösterebilir.

Logitech'in de mali yılı ise 1 Nisan'da başlayıp, 31 Mart'ta sona ermekte.

İyi forumlar dilerim...
1 Yanıt Yanıtla
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omaryazgi 6 yıl Shady
Shady

Arkadaşlar merhaba,

Mali Yıllar, çeşitli sebeplerden dolayı zaman takvim yılıyla örtüşmeyebilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceği gibi bir ülke içerisindeki işletmeden işletmeye de fark gösterebilir.

Logitech'in de mali yılı ise 1 Nisan'da başlayıp, 31 Mart'ta sona ermekte.

İyi forumlar dilerim...

bunu da öğrenmiş olduk. her yerde edinebileceğimiz bilgiler değil. donanımhaber çalışanlarına ve forumdaki arkadaşlara teşekkürler. ufkumuz açılıyor. Kolay gelsin.
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Schevko 6 yıl
2012 yılı olmasın o. Henüz girmediğimiz bir yılın mali çeyrek sonuçları garip olmuş.
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JrMaster 6 yıl
Gelecekten yapılan bir haber olmuş
2013 Mü
Bugün tarih "26 Temmuz 2012 Perşembe"
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Dr.Mouse 6 yıl
2013 mü? Biz 2012'de yaşıyoruz. 2013 gelmeden nasıl o kadar para kazanmışlar.
Sayın editör bir yanlışınız var kanımca.
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