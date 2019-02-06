Logitech G markası 4 yeni oyuncu kulaklığı duyurdu

Oyuncu donanımları pazarında varlığını genişletmeye çalışan Logitech G markası bu hafta 4 yeni oyuncu kulaklığı duyurdu. İki seri altında toplanan kulaklıklar kablolu ve kablosuz olarak ayrılıyor.

LIGHTSYNC serisi

Bu seride iki model yer alıyor. Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC ve Logitech G635 7.1 LIGHTSYNC teknik olarak aynı özelliklere sahip. Farkları ise kablolu ve kablosuz bağlantı özelliği sunmaları.

Pro-G 50mm sürücü barındıran modeller en derin bass ve sinematik seviyede 7.1 kanal ses kalitesi amaçlıyor. DTS Headphone: X 2.0 teknolojisi oyundaki ortamları 3D olarak simüle ederken LIGHTSYNC teknolojisi de etkileyici RGB aydınlatma profilleri hazırlamanızı sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Titanfall 3 iptal mi edildi?"

6mm mikrofon barındıran modellerin dış kısmında G-Keys kontrol tuşları yer alıyor ve özelleştirilmiş ses profilleri atanabiliyor. Tasarım ise Premium bir rahatlık sağlayacak şekilde hazırlanmış.

Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC modeli 12 saate kadar kullanım sunuyor. Ayrıca kablosuz bağlantıyı güçlendirecek teknolojiler kullanılmış. Fiyatı 170$ olarak açıklandı. Logitech G635 7.1 LIGHTSYNC ise kablolu ve fiyatı 140$.

Battle Royale serisi

Battle Royale serisi daha çok adından da anlaşılacağı üzere bu tarz oyunlarda alternatif bir kulaklık arayanları hedefliyor. Seride iki model var ancak bu kez aralarında belirgin farklar yer alıyor. Logitech G432 7.1 modeli 50mm ses sürücülerine sahip. DTS Headphone:X 2.0 ile ses kalitesi arttırılırken 6mm mikrofon kıvrılarak sessize alınabiliyor. Fiyatı 80$.

Logitech G332 modeli ise biraz daha mütevazi hazırlanmış ancak stereo kalitesinde ses ve diğer modeller kadar rahat bir kapak tasarımı sunuyor. Fiyatı ise 60$ olarak belirlenmiş.