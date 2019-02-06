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Logitech G markası 4 yeni oyuncu kulaklığı duyurdu

Logitech G markası altında duyurulan 4 yeni kulaklık oyunculara farklı fiyat seviyelerinde farklı özellikler sunmayı amaçlıyor. En başta RGB ve 3D ses özellikleri var.
3 ay
5b
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7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında varlığını genişletmeye çalışan Logitech G markası bu hafta 4 yeni oyuncu kulaklığı duyurdu. İki seri altında toplanan kulaklıklar kablolu ve kablosuz olarak ayrılıyor.

LIGHTSYNC serisi

Bu seride iki model yer alıyor. Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC ve Logitech G635 7.1 LIGHTSYNC teknik olarak aynı özelliklere sahip. Farkları ise kablolu ve kablosuz bağlantı özelliği sunmaları.

Pro-G 50mm sürücü barındıran modeller en derin bass ve sinematik seviyede 7.1 kanal ses kalitesi amaçlıyor. DTS Headphone: X 2.0 teknolojisi oyundaki ortamları 3D olarak simüle ederken LIGHTSYNC teknolojisi de etkileyici RGB aydınlatma profilleri hazırlamanızı sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Titanfall 3 iptal mi edildi?"

6mm mikrofon barındıran modellerin dış kısmında G-Keys kontrol tuşları yer alıyor ve özelleştirilmiş ses profilleri atanabiliyor. Tasarım ise Premium bir rahatlık sağlayacak şekilde hazırlanmış.

Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC modeli 12 saate kadar kullanım sunuyor. Ayrıca kablosuz bağlantıyı güçlendirecek teknolojiler kullanılmış. Fiyatı 170$ olarak açıklandı. Logitech G635 7.1 LIGHTSYNC ise kablolu ve fiyatı 140$.

Battle Royale serisi

Battle Royale serisi daha çok adından da anlaşılacağı üzere bu tarz oyunlarda alternatif bir kulaklık arayanları hedefliyor. Seride iki model var ancak bu kez aralarında belirgin farklar yer alıyor. Logitech G432 7.1 modeli 50mm ses sürücülerine sahip. DTS Headphone:X 2.0 ile ses kalitesi arttırılırken 6mm mikrofon kıvrılarak sessize alınabiliyor. Fiyatı 80$.

Logitech G332 modeli ise biraz daha mütevazi hazırlanmış ancak stereo kalitesinde ses ve diğer modeller kadar rahat bir kapak tasarımı sunuyor. Fiyatı ise 60$ olarak belirlenmiş.

 

https://www.techpowerup.com/252234/logitech-g-announces-new-lineup-of-gaming-headsets Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xrollann 3 ay
G430'u yaklaşık 3 seneden beri kullanmaktayım, bana mısın demedi :D Wireless denemek isterdim.
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Like a Sir 3 ay
g930 ve g430 ısıtılıp önümüze sunuluyor sanki?
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V4LKyR 3 ay
G430'dan farkı nedir acaba? İnanılmaz memnunum G430'dan.
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wolferto 3 ay
nedense sanal 7.1 kulagimizi körleştiriyor düşüncesindeyim dışarı çıktığımızda ses arkadan gelince boğuk oluyor tamam okey fakat bu kulak kepçemiz sayesinde oluyor herkesin kulak tipi farkli ve beynimiz ona göre yön tayin ediyor sanal 7.1 ler ise tek yönden gelen sesi kulagin merkezine dik olarak gelen sesin yönünü kulaklığın driveri belirliyor öntek gelen ses tiz arkadan gelen boğuk ben 5.1 ses sistemi kullaniyorum seslerin yonunu cok net anlarken sanal 7.1 kullanan arkadaslarim bnim pc me oturduklarinda afalliyor ses diyor hertaraftan geliyor gbi diyor çünkü kulaklar körelmiş firmalarin maliyet dusurmek icin yaptiklari birsey bnce sanallastirma google.com/... boyle birşey yapmak çokmu zor
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kankixx123 3 ay
Hocam dediklerini görünce kendimi kötü hissettim. Kulaklıkla ses dinlemeyince ses kasabilen biri değilim. 7.1 diye ısrar etmiyorum ama gerçekten eskiden 5.1 ses sistemlerinde müzik dinlerken daha iyi anlıyordum. Bilmiyorum psikolojik mi ama şimdi gerçekten o 7.1 hissiyatını alamıyorum.
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Galatas4ray 3 ay wolferto
bende 5+1 kullanıyorum kulaklıktan daha iyi bence sesin nerden geldigini daha iyi algılıyorum.
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