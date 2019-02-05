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Titanfall 3 iptal mi edildi?

Oyuncuların ısrarla istediği ve takip ettiği Titanfall serisinin üçüncü yapımı ne yazık ki rafa kalktı. Respwan Entertainment onun yerine Apex Legends’i geliştirdiğini ifade ediyor.
3 ay
2,3b
1
16
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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EA’nın uzun süredir merakla beklenen battle royale oyunu Respwan Entertainment imzasıyla Apex Legends olarak indirmeye sunuldu. Büyük bir ilgi gören oyuna EA sürekli güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Bununla birlikte Apex Legends’in şirkete bir bedeli olduğu iddia edildi.

Umutlar tükendi

Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Apex Legends oyununa daha fazla kaynak ayırabilmek adına Titanfall 3 yapımı iptal edildi. İddiaların temeli ise Respawn yapımcısı Drew McCoy’un yakın zamanda bir Titanfall 3 oyununun olmayacağı açıklaması.

Ayrıca Bkz. "Periscope misafir katılımcı dönemini başlatıyor"

McCoy, EA tarafından satın alındıktan bu yana Titanfall 3 üzerinde değil Apex Legends üzerinde çalıştıklarını ve çeşitli paylaşımlar yaparak oyun dünyasını buna hazırladıklarını ifade ediyor. Bu yüzden Titanfall 3 hiçbir zaman nihai aşamaya gelemedi. Yani aslında 2017 yılında EA tarafından satın alındığında Respawn stüdyosu Titanfall 3 projesini iptal ederek Apex Legends’e başladı.

İlk iki oyunu oldukça beğenilen Titanfall serisinin iptal edilmesi elbette oyuncu kitlesi için büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Apex Legends de önemli bir hamle ancak büyük bir kesim, bu hafta itibariyle Respawn Entertainment’ın Titanfall 3 müjdesini vermesini bekliyordu. Yine de Star Wars temalı oyunun ardından projenin yeniden başlayacağını umut edenler mevcut.

 

https://www.windowscentral.com/report-ea-may-have-killed-titanfall-3-favor-apex-legends Yorum Yaz
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al-ozaria 3 ay en beğenilen
EA 1,2 'den istediği parayı kazanamadı 3'ü niye yapsın. İsmini değiştimeli bence Electronics Arts değilde Electronics Moneys olmalı.
Sanatmış! bu firmada sanat amacının a'sı var mı ki? Yaparım battle royal bakarım keyfime. Bu beleş olsa da oyuncuyu çekerim platrformuma daha sonra bir şekilde söğüşlerim nasıl olsa, hikayeli ya da riskli güzel oyun niye yapayım ki, mantığı var adamlarda.
EA 1,2 'den istediği parayı kazanamadı 3'ü niye yapsın. İsmini değiştimeli bence Electronics Arts değilde Electronics Moneys olmalı.Sanatmış! bu firmada s...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Cute Hentai 3 ay
Boşuna "Golden Poo" ödülünü kazanmıyor EA, yakışır. 👌
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mariazone 2 ay
Nedir son durum
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-Dark Poison- 3 ay
Ben hala tf2 yi oynayorum ps4 de.Oyunu gunluk 1000 kisi ya oynuyor ya oynamiyor.Her konuda yayincilara sallamaya alistik hakli oldugumuz noktalar fazla ama bu konuda adamlar hakli. Senaryo yok dendi 10 numara senaryo yaptilar 2.de,ilk oyunda icerik yok dendi 2.de icerik ve oynanisi birbirinden farkli kullanma dinamikleri fsrkli 6 titan eklediler,bf1 ile ayni anda cikti alinmaz dendi oyunu ciktigi yil icinde 5,10 dolara ulkemzide 40 50 tlye kadar indirdiler yine satmadi yine kitlesi olmadi.Boyleyken iki yuzlu oyuncularin sozlerine bakip yeni bir tf
oyunu neden gelistirsinler.Apex de 2 oyundan yillardir elde edemedikleri para kazancini bir haftada kazanmislardir bile.Hayrina oyun mu yapsin adamlar.Apex Allah tan basarili oldu ki senelerdir Tf evrenine gomdukleri para karsiligini aldi.Zaten 2019 yili icinde major bir Tf oyunu gelicegini de soylediler belki bir spinoff gelir belli olmaz.
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GT_55 3 ay
Battle royal tipi oyunlar, klasik multiplayer oyunların içine edecek.Hiç sevmiyorum bu oyun türünü.Multiplayer oyun dünyası için büyük bir tehlike olarak görüyorum.Titanfall 2'yi çok sevmiştim. Yazık oldu.
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jarkaman 3 ay
Oyunu bende sevdim ama titansız modunu malesef oynayan yoktu. Klasik modda titanlar çıkıncaya kadar üst sıralardayken titanlar çıkmaya başladığında düşüyordum. Beceremediğimden değil sevmediğimden :) ki bende battle rotalleri hiç sevmiyorum ama bunu denedim ve gerçekten sevdirdi kendini. Diğerlerindeki gibi pusma olayı fazla yok ve özel yetenekler oyunun akmasına sebep oluyor. Ya ilk 3-4 dakikada ölüyorsun yada 10. Dk da :)
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TraVeLL 3 ay
storysini sıkılmaktan bitirmeden bıraktığım ender oyunlardan.iptal edilmesi iyi olmuş
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muaz1984 3 ay
Uzun bir sürenin ardından oynayipta aşırı keyif aldığım tek oyun titanfall 2 idi. Benim açımdan üzücü bir haber. Alex i onceki gün gece indirip alıştırma etabını oynayıp bıraktım pek haz aldığımı söyleyemem fakat daha net birşey soylemem için biraz oynamam gerek.
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Berkayselcuk 3 ay
Apex legends in yapimi ve titanfall 3 un iptalinin respawn in kendi karari oldugunu okudum bir yerde, kaynagi bulursam atarim. Adamlar iyi ki de bu karari almislar gibi gorunuyor. Oyun gayet hos.
Kaynagi buldum: gameinformer.com/...
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Bad News 3 ay
İlk oyuna Microsoft çöktüğü için serinin insicamı bozuldu, lanet çöktü.
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Virinom 3 ay
İsabet olur. Çöp oyun serisi.
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qoqoCAN 3 ay
ea kendi ayağına sıkıyor. harbi mal bu şirket
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Cute Hentai 3 ay
Boşuna "Golden Poo" ödülünü kazanmıyor EA, yakışır. 👌
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