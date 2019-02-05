Titanfall 3 iptal mi edildi?

EA’nın uzun süredir merakla beklenen battle royale oyunu Respwan Entertainment imzasıyla Apex Legends olarak indirmeye sunuldu. Büyük bir ilgi gören oyuna EA sürekli güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Bununla birlikte Apex Legends’in şirkete bir bedeli olduğu iddia edildi.

Umutlar tükendi

Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Apex Legends oyununa daha fazla kaynak ayırabilmek adına Titanfall 3 yapımı iptal edildi. İddiaların temeli ise Respawn yapımcısı Drew McCoy’un yakın zamanda bir Titanfall 3 oyununun olmayacağı açıklaması.

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McCoy, EA tarafından satın alındıktan bu yana Titanfall 3 üzerinde değil Apex Legends üzerinde çalıştıklarını ve çeşitli paylaşımlar yaparak oyun dünyasını buna hazırladıklarını ifade ediyor. Bu yüzden Titanfall 3 hiçbir zaman nihai aşamaya gelemedi. Yani aslında 2017 yılında EA tarafından satın alındığında Respawn stüdyosu Titanfall 3 projesini iptal ederek Apex Legends’e başladı.

İlk iki oyunu oldukça beğenilen Titanfall serisinin iptal edilmesi elbette oyuncu kitlesi için büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Apex Legends de önemli bir hamle ancak büyük bir kesim, bu hafta itibariyle Respawn Entertainment’ın Titanfall 3 müjdesini vermesini bekliyordu. Yine de Star Wars temalı oyunun ardından projenin yeniden başlayacağını umut edenler mevcut.