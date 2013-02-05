Logitech, iPad Mini uyumlu klavye aparatını duyurdu





Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden olan Logitech, Apple'ın ufak boyutlu tableti iPad Mini için kablosuz klavye aparatını duyurdu.

Logitech tarafından duyurulan "Ultrathin iPad Mini Keyboard", oldukça şık yapıda hazırlanmış bir kablosuz klavye aparatı. Apple iPad Mini ile Bluetooth teknolojisi ile haberleşen klavye, özel yapısı sayesinde iPad Mini'yi ayakta tutabiliyor. Manyetik bağlantı ile de kullanılabilen klavye, ekranı tam olarak kapatarak koruyabiliyor ve üzerinde bir çok faydalı kısa yol tuşu barındırıyor

Logitech Ultrathin iPad Mini Keyboard, üzerindeki şarj edilebilir batarya ile 3 ay kullanım ömrü sunabiliyor ve 220 gram ağırlığa sahip. Apple iPad Mini'nin otomatik uyuma/uyanma özelliğini de destekleyen kablosuz klavye, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç ayrı renk seçeneğine sahip.

Logitech'in iPad Mini için özel olarak hazırladığı klavyesi, firmanın resmi sitesi üzerinde 79$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.logitech.com/en-us/product/ultrathin-keyboard-mini